IFA 2023: Jackery launcht neue Powerstation 1000 Plus mit Battery Packs und Solargenerator für die Tasche

Jackery präsentiert auf der IFA gleich zwei neue Powerstations: die Explorer 1000 Plus sowie die Explorer 300 Plus.

Auf der IFA präsentiert Jackery gleich zwei neue Powerstations und setzt dabei vor allem auf Mobilität. Nach der erfolgreichen Einführung der 2000 Plus zeigt der weltweit führende Anbieter von portablen und umweltfreundlichen Energielösungen in Berlin erstmalig die neue Explorer 1000 Plus: In einem besonders kompakten Gehäuse bietet sie eine Kapazität von 1,26 kWh und lässt sich dank handlicher Battery Packs nach Bedarf flexibel auf bis zu 5 kWh erweitern. So werden energiehungrige Abnehmer bei einer Ausgangsleistung von 2000 Watt über insgesamt sieben Anschlüsse an der Front sicher und zuverlässig versorgt.

Auch für alle, die ihre Stromversorgung gerne in der Tasche haben, hat Jackery eine Lösung im Gepäck: Mit dem Explorer 300 Plus bringt das Unternehmen das kleinste und leichteste Modell seiner neuen Flagship-Serie auf den Markt. Mit nur 3,75 kg ist die neue 288 Wh Powerstation ultraportabel und kommt als Solargenerator gleich im Set mit einem handlichen 40 Watt Solarpanel für emissionsfreie Energie.

Beide Modelle zeigt Jackery erstmals auf der IFA in Halle 3.2, Stand 307.

Über Jackery:

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A‘ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

