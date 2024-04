iF DESIGN Ranking: Peter Schmidt Group unter den Top-10-Branding Agenturen weltweit

Im aktuellen Fünf-Jahres-Ranking des iF DESIGN Awards erhält die Peter Schmidt Group die Auszeichnungen „Top-10 Branding“ und „Top-25 Studios für Design und Architektur“.

Seit 1954 würdigt das International Forum Design iF mit dem iF DESIGN Award herausragende Gestaltungsarbeiten unterschiedlichster Disziplinen. Diese siebzigjährige Geschichte macht ihn zu einer der traditionsreichsten und international anerkanntesten Auszeichnungen.

Darüber hinaus betrachtet der Wettbewerb aber auch die Performance der einreichenden Unternehmen und Agenturen über den Zeitraum der vergangenen fünf Jahre: Nur wer konstant Höchstleistungen erbringt, beweist schließlich, dass gestalterische Exzellenz fest in der eigenen Kreativkultur verankert ist. Wie schon in den vergangenen Jahren erhält die Peter Schmidt Group in diesem weltweiten Vergleich die Auszeichnungen „Top-10 Branding“ und „Top-25 Studios für Design und Architektur“. Unter den Agenturen landet die Peter Schmidt Group mit 280 Punkten auf einem starken dritten Platz.

„Der iF DESIGN Award ist ein Wettbewerb mit hoher Relevanz für Unternehmen und Endkunden und daher für unsere Arbeit ein wichtiger Gradmesser“, so Managing Director Prof. Ruediger Goetz. „Dazu trägt auch die Bewertung durch international divers besetzte Juries bei: Unser Anspruch bei der Peter Schmidt Group ist es schließlich, mit hoher Empathie Lösungen zu entwickeln, die nicht nur auf dem deutschen Markt funktionieren, sondern weltweit erfolgreich sind.“



Aktuelles Erfolgsprojekt: der Teddybär als neue Markenikone für Steiff

Beim iF DESIGN Award 2024 gleich doppelt erfolgreich: der neue Markenauftritt für Steiff. Das Unternehmen ist weltweit eine Love Brand – dass es vor 120 Jahren den Teddybären erfunden hat, jedoch längst nicht allen bekannt. Also machte die Peter Schmidt Group den Bärenkopf als wertvollstes Asset der Marke zum Bestanteil ihres Logos. Es entstand ein moderner Premium-Look, der nicht nur Jurorinnen und Juroren überzeugte, sondern auch die Zielgruppe begeistert, die von Kindern bis zu leidenschaftlichen Sammlern reicht.



Packaging mit Impact: der neue Look von Delta Cafés

Verpackungsdesign ist eine der wesentlichen Kategorien beim iF DESIGN Award – und zugleich ein Kern des Leistungsportfolios der Peter Schmidt Group. Diese Expertise im Consumer Branding belegt der neue Look, den die Agentur für die portugiesische Marke Delta Cafés entwickelte: ein konsistentes Designsystem, das die Präsenz im Regal erhöht, die Unterscheidbarkeit der Sorten verbessert und Freiräume für künftige Sortimentserweiterungen bietet. Und das obendrein bestens funktioniert: Seit der Einführung der neuen Designs verzeichnet Delta Cafés eine Steigerung des Marktanteils im Segment des gemahlenen Kaffees von 16,8%.



Der Beginn einer Erfolgsgeschichte: HUGO BOSS

Insgesamt 86 Projekte der Peter Schmidt Group wurden bislang mit einem iF DESIGN Award ausgezeichnet. Das erste war im Jahr 2000 der Flakon des Duftes „Boss“ von HUGO BOSS. Dieser steht sinnbildlich für die lange Tradition der Agentur im Lifestyle-Branding. Parfüms von Strenesse und Davidoff, aber auch die ikonische Apollinaris-Mineralwasserflasche oder das Design für 0039 ITALY führten diesen Weg fort.

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil der BBDO Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Sie verbindet sinnstiftende Ideen mit der Faszination für Design und erschafft so Lösungen, die sofort funktionieren und Freude bereiten. Die Peter Schmidt Group ist Lead-Agentur für das Corporate Design von Mercedes-Benz. Zu ihren Kunden zählen zudem Unternehmen wie Nivea, Henkel, Linde, Deutsche Bank und E.ON.

