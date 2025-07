IDS 2025 in Köln: Starker Impuls für Parodontologie, Implantologie und den Parodontologie Master

Internationale Leitmesse setzt neue Standards – wertvolle Erkenntnisse für zahnärztliche Masterprogramme

Köln, 17. Juli 2025 – Die Internationale Dental-Schau (IDS) 2025 war ein eindrucksvolles Schaufenster der dentalen Zukunft. Über 2.000 Aussteller aus 61 Ländern und mehr als 135.000 Fachbesucherinnen und -besucher aus 156 Nationen machten Köln erneut zum globalen Zentrum der Zahnmedizin. Stark vertreten waren Neuentwicklungen rund um Parodontologie und Implantologie. Diese haben hohe Relevanz für den Masterstudiengang „Orale Implantologie und Parodontologie“ der Steinbeis-Hochschule.

Innovationen in der Implantologie: Digitalisierung auf dem Vormarsch

Ein Schwerpunktthema der IDS 2025 war der fortschreitende digitale Workflow in der Implantologie. Die digitale Volumentomographie (DVT) und der Intraoralscan haben nicht nur die Diagnostik und Behandlungsplanung verbessert, sondern auch die konventionellen Methoden abgelöst. Die Digitalisierung und die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) erlaubt es, präzisere Diagnosen zu stellen, virtuelle Behandlungspläne zu erstellen und den Erfolg von Implantaten vorherzusagen. Von der Behandlungsplanung bis zu chairside-gefertigten prothetischen Versorgungen revolutionieren moderne digitale Verfahren den Behandlungsprozess. Solche Entwicklungen fließen direkt in die Module des Implantologie Master ein, damit angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte mit den neuesten Technologien vertraut gemacht werden.

Parodontologie neu gedacht: Früherkennung durch KI und moderne Diagnostik

Ein weiterer Fokus lag auf der Früherkennung und Klassifizierung parodontaler Erkrankungen durch künstliche Intelligenz. Eine trainierte KI kann etwa Gewebeveränderungen im Frühstadium oft besser erkennen als Kliniker. Studien verdeutlichen mittlerweile das Potenzial der KI zur Verbesserung der Diagnostik, zur Optimierung der Behandlungsplanung und nicht zuletzt auch zur Verbesserung der Ausbildungsinstrumente in diesem Bereich. Darum werden diese neuen Möglichkeiten in absehbarer Zeit auch zum Lernstoff im Parodontologie Master der Steinbeis-Hochschule gehören.

Nachhaltigkeit als Leitgedanke in Praxis und Lehre

Zahlreiche Aussteller zeigten, wie ökologische Nachhaltigkeit mit innovativer Zahntechnik verbunden werden kann. Umweltfreundliche Werkstoffe, energiesparende Geräte und ressourcenschonende Herstellungsverfahren setzen neue Maßstäbe. Auch im Parodontologie Master spielt das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle – sowohl im Sinne ökologischer Verantwortung als auch wirtschaftlicher Effizienz im Praxisalltag.

Teamarbeit und Praxisorganisation im Wandel

Die IDS 2025 zeigte: Die Organisation der Zahnarztpraxis verändert sich ebenso rasant wie die Technik. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, digitale Kommunikation und optimierte Prozessstrukturen standen daher ebenso im Fokus. Genau diese Themen werden im Implantologie Master praxisnah vermittelt – von der Behandlungskoordination bis hin zur effizienten Integration moderner Technologien in den Arbeitsalltag.

Parodontologie und Implantologie: zwei Disziplinen, ein Ziel

Deutlich wurde auf der IDS auch, wie eng Parodontologie und Implantologie miteinander verbunden sind. Fortschritte in beiden Bereichen und deren enge Verzahnung von der Diagnostik bis zur prothetischen Versorgung von Implantaten mindern Risiken und verbessern die Therapieergebnisse weiter. Der Studiengang „Parodontologie Master“ trägt dieser Entwicklung Rechnung und verbindet aktuelle Forschung mit praxisbezogener Ausbildung.

Internationaler Austausch: IDS als Plattform für Fortbildung und Forschung

Neben Produkten und Technologien stand der wissenschaftliche Austausch im Mittelpunkt: Die IDS bot Vorträge, Diskussionsrunden und Netzwerkformate mit internationalen Fachkräften. So entstanden wertvolle Impulse für die akademische Lehre und zukunftsweisende Kooperationen. Auch der Implantologie Master der Steinbeis-Hochschule profitiert von diesen internationalen Entwicklungen und Partnerschaften.

Ausbildung am Puls der Zeit: der Masterstudiengang „Orale Implantologie und Parodontologie“

Der Masterstudiengang richtet sich an approbierte Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich fundiert weiterbilden und sich in Parodontologie sowie Implantologie spezialisieren möchten. In 24 Modulen verbindet das Programm Theorie, Praxis, Forschung und individuelle Betreuung. Inhalte wie digitale Diagnostik, moderne Operationsverfahren und evidenzbasierte Therapieformen stehen im Mittelpunkt dieser Weiterbildung.

IDS-Inhalte fließen direkt ins Studium ein

Neue Erkenntnisse und Konzepte, wie Sie auf der IDS 2025 präsentiert wurden, werden zeitnah in die Lehre integriert. Durch diese enge Verknüpfung mit aktuellen Entwicklungen bleiben die Studieninhalte des Implantologie Master und Parodontologie Master stets auf dem neuesten Stand. Davon profitieren nicht nur die Studierenden, sondern langfristig auch deren Patientinnen und Patienten.

Weitere Informationen und Bewerbung

Interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte finden detaillierte Informationen zur IDS 2025 und dem Masterprogramm unter:

https://implantologie-parodontologie-master.de/news/ids-2025-koeln-parodontologie

Mehr zur IDS 2025 unter:

https://english.ids-cologne.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Steinbeis-Hochschule GmbH

Herr Dirk Oberhoff

Filderhauptstr. 142

70599 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 621 68 12 44 57

fax ..: +49 621 68 12 44 66

web ..: https://implantologie-parodontologie-master.de

email : info@dgi-master.de

Master of Science in Oraler Implantologie und Parodontologie

Den postgradualen und staatlich anerkannten Studiengang Master of Science in Oraler Implantologie und Parodontologie haben die Deutsche Gesellschaft für Implantologie und die Steinbeis-Hochschule gemeinsam entwickelt. Studienabschluss ist der internationale akademische Grad „Master of Science“.



Pressekontakt:

Steinbeis-Hochschule GmbH

Herr Dirk Oberhoff

Filderhauptstr. 142

70599 Stuttgart

fon ..: +49 621 68 12 44 57

web ..: https://implantologie-parodontologie-master.de

email : presse@implantologie-parodontologie-master.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.