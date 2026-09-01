IDCRAFT startet die NFC Encoding-Station IDSCOUT Encode

Lokale KI für die Auto-ID Industrie. Codieraufträge in normaler Sprache, die KI schreibt nie!

Die IDCRAFT GmbH, herstellerunabhängiger Distributor und Systemintegrator für RFID & NFC Hardware, gibt die allgemeine Verfügbarkeit von IDSCOUT Encode bekannt und stellt damit zugleich IDSCOUT vor: die neue KI-Ebene über dem IDCRAFT Portfolio, eine Familie lokal laufender KI-Fachexperten für die Stellen im Auto-ID Alltag, an denen heute Spezialwissen fehlt. Die NFC Encoding-Station ist der erste dieser Experten und richtet sich an Etikettenlieferanten, Medienhäuser und Druckspezialisten, die Codierung als Dienstleistung anbieten wollen, ohne RFID-Spezialisten einzustellen. Entwickelt und montiert wird die Station von IDCRAFT in Deutschland; sie ist ab sofort bestellbar und wurde im Live-Test unter Produktionsbedingungen erprobt.

Wer heute eine NFC Codierung einrichtet, arbeitet mit Speicherbänken und Lock-Modi, NDEF Records und Chip Besonderheiten. Etikettensoftware setzt dieses Fachwissen voraus. IDSCOUT Encode dreht den Ablauf um: Der Bediener beschreibt den Auftrag so, wie er auf dem Auftragszettel steht. Die Station erkennt das Auftragsmuster, füllt ein Formular vor und markiert jede Angabe mit einer Ampel: Grün ist wörtlich aus dem Auftrag belegt, mit Originalzitat als Herkunftsnachweis; Orange ist ein Vorschlag des Modells; Rot fehlt. Codiert wird erst, nachdem das erste Etikett physisch zurückgelesen, im Klartext angezeigt und vom Bediener bestätigt wurde. Dese Erststückprüfung wird erzwungen und kann nicht umgangen werden. Danach schreibt die Station die Serie mit Rücklesen jedes Labels und erzeugt einen Seriennummer gebundenen CSV Bericht mit Prüfsumme sowie Software & Rezeptversion.

Kern der Architektur ist eine Regel: Die KI schreibt nie. Das lokal laufende Sprachmodell mit offenen Gewichten, Apache-2.0-Lizenz, modell-agnostisch austauschbar, erkennt Muster und extrahiert belegte Werte. Zusammengebaut und geschrieben wird der Auftrag ausschließlich von deterministischer, getesteter Software mit Chip Datenbank und geprüften Rezepten. Ein fehlerhafter Vorschlag scheitert an der Validierung, an den Guardrails oder an der Erststückprüfung!

Diese Architektur ist zugleich die Blaupause der Produktfamilie. Die Idee hinter IDSCOUT stammt aus dem Alltag von IDCRAFT als Distributor: Woran Auto-ID Projekte hängen, ist selten die Hardware, sondern das Fachwissen an einzelnen Engpässen. Egal ob Codieraufträge einrichten, Ware validieren, Reader integrieren, die passende Hardware auswählen, Normen einhalten. IDSCOUT besetzt diese Engpässe mit je einem lokal laufenden Fachexperten, alle nach denselben Prinzipien: belegte Antworten statt Behauptungen, lokaler Betrieb statt Cloud und eine KI, die konstruktiv nichts kaputt machen kann. Benannt sind neben Encode bereits Integrate (Entwicklungsassistent für die von IDCRAFT vertriebenen Reader, in Arbeit), Verify (Validierungsstation: prüfen statt schreiben, in Planung) sowie Stage, Select und Comply.

Zum Marktstart deckt der Rezeptkatalog die gängigen NFC Inhalte ab: Link oder Text (fest oder mit laufender Nummer), ein eigener Link je Label aus CSV, digitale Visitenkarte (vCard 3.0), WLAN-Zugang (WPS/WSC, WPA2 oder offen), Smart Poster mit Anzeigetitel, URI-Presets für Telefon, E-Mail und Geo-Position, Raw-Block/-Page sowie kundenspezifische Hausformate. Unterstützt werden NTAG213 (144 Byte Nutzkapazität) sowie ICODE SLI (108 Byte), SLIX (108 Byte) und SLIX2 (312 Byte). Im Live-Test unter Realbedingungen waren 4 von 4 codierte Chip-Inhalte byte-identisch zur Vorgabe, jeweils dreifach verifiziert.

Vor der Freigabe stand ein Abnahmelauf der Sprachschicht mit vorab fixierten Schwellen. Das Ergebnis: 100 % Slot-Genauigkeit “ 298/298 Auftragsfelder, jede Messung dreifach wiederholt · 14/14 vorsätzlich gestellte Sicherheitsfallen erkannt und gestoppt · 0 Phantomwerte, 0 Build-Fehler, 0 Determinismus-Abweichungen. Vorregistrierter Abnahmelauf der Sprachschicht und ein Rezeptkatalog der ständig erweitert wird Stand. Seit Juli 2026 hat IDCRAFT zehn solcher Läufe mit zusammen über 2.200 geprüften Auftragsfeldern absolviert, jede Messung dreifach “ über 6.600 Einzelmessungen; in keinem Lauf hat ein fehlerhafter KI-Wert je ein Label erreicht. Zur Serie gehört auch: Lauf Nummer neun verfehlte das vorab fixierte Determinismus-Kriterium und wurde nicht freigegeben; die Ursache wurde behoben, der folgende Lauf bestand vollständig. Die Schwellen wurden in zehn Läufen nie bewegt.

„Wir haben der KI genau eine Grenze gesetzt: Sie schreibt nie“, sagt Patrick Kochendörfer, Gründer und Geschäftsführer der IDCRAFT GmbH. „Sie liest den Auftrag und belegt jeden Wert mit dem Zitat, aus dem er stammt. Was auf den Chip geht, baut ausschließlich getestete, deterministische Software und freigegeben wird am physisch zurückgelesenen Erststück. Dass wir einen Abnahmelauf nicht freigegeben haben, weil er ein Kriterium verfehlte, gehört zu dieser Entscheidung dazu: Ein Gate, das nie zuschlägt, ist keins. Encode ist der erste Scout und dieselbe Architektur bringen wir jetzt an die anderen Engpässe der Branche.“

Die Station arbeitet vollständig auf dem Gerät, ist air-gap Fähig und benötigt weder Cloud Konto noch Telemetrie; bedient wird sie im Browser über das lokale Netzwerk. Als KI-gestütztes System im Sinne von Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1689 zeigt sie den KI-Hinweis sichtbar in der Bedienoberfläche; nach eigener Einordnung liegt kein Hochrisiko-Anwendungsfall nach Anhang III vor. Eine AI-Act Einordnung als Einseiter (DE/EN) ist auf Anfrage erhältlich. Der Verzicht auf jede Cloud Konnektivität beantwortet zugleich typische Fragen aus NIS2 Lieferantenfragebögen von selbst.

IDSCOUT Encode (Artikel-Nr. CT-IDS-ENC) ist ab sofort verfügbar; das Gerät kommt im Industriegehäuse mit 7-Zoll-Touchdisplay und ACS-Leser ACR1552U, ein Datenblatt (Edition 08/2026, DE/EN) steht bereit. Preis auf Anfrage; für Pilot & Demotermine gilt: Auftragszettel mitbringen. Kontakt: sales@idcraft.com. Die vollständige IDSCOUT-Expertenfamilie im Überblick: https://idscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDCRAFT GmbH

Herr Patrick Kochendörfer

Siemensstraße 5b

67141 Neuhofen

Deutschland

fon ..: 062364494685

web ..: https://idcraft.com

email : marketing@idcraft.de

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