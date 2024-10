ICOS baut Cybersecurity-Portfolio aus

Münchner VAD nimmt acht neue Hersteller aus dem Securitybereich an Bord

Security is key bei ICOS Deutschland. Von Breach Attack Solutions (BAS) über Continous Threat Exposure Management (CTEM) zu Enterprise Attack Surface Management (EASM) bis hin zu Zero Trust Network Access (ZTNA): Der Münchner VAD hat sein Portfolio um acht Hersteller erweitert und bietet seinen Resellern ein noch größeres Angebot an Cybersecurity-Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Die Neuzugänge heißen Absolute, CoreView, CrashPlan, Cymulate, Cynet, Drivelock, Keyfactor und Ionix. Einige der neuen Partner präsentieren sich auch auf dem ICOS-Stand auf der it-sa in Halle 7 Stand 407.

Seit 2022 firmiert die ehemalige Brainworks als ICOS Deutschland und hat ihr Angebot an Securityprodukten und -lösungen stetig erweitert. Mittlerweile hat sich das Unternehmen als Security VAD einen Namen gemacht und präsentiert sich als „ICOS Deutschland GmbH – Ihr Cybersecurity Distributor für sicheres digitales Business!“. Vor dem Start von Europas größter Fachmesse für IT-Security it-sa in Nürnberg erweitert ICOS ein weiteres Mal ihr Angebot an Lösungen aus dem Umfeld der Cybersicherheit. Insgesamt acht neue Hersteller können nun über den Münchner Distributor bezogen werden.

„Wir sind bei unserer Umfirmierung vor zwei Jahren mit dem Ziel angetreten, ein vollwertiger Security-Distributor zu werden und unseren Partnern eine ganzheitliche IT-Sicherheit zu bieten. Mit der Portfolioerweiterung haben wir das Ziel im Blick und stellen weitere innovative und etablierte Technologien zum Schutz von IT-Geräten, Netzwerken und Daten bereit“, kommentiert Derk Steffens, Geschäftsführer ICOS Deutschland. „Durch die serviceorientierten Lösungen erreichen die Reseller eine langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. Mit Top-Innovationen und von Gartner anerkannten Trends unterstützt ICOS seine Reseller- und MSP-Partner dabei, neue Märkte und Absatzpotentiale zu erschließen“, so Steffens weiter.

Mit den Neuzugängen wächst das Portfolio auf knapp 40 Hersteller an – über zwei Drittel aus dem Security-Bereich. Diese Hersteller sind neu bei ICOS Deutschland:

Absolute: Absolute Secure Access stellt einen für hybride und mobile Arbeitsmodelle optimierten Security Service Edge bereit und bietet sicheren Zugriff auf Netzwerke und kritische Anwendungen durch die Zero Trust Network Access (ZTNA) Implementation. Die Lösung verbessert die betriebliche Effizienz und Produktivität, mindert Risiken und stärkt die Compliance im Unternehmen.

CoreView bietet Sicherheits-, Governance- und Adminlösungen für Microsoft365 (M365). Mit einer umfassenden End-to-End-Plattform vereinfacht und optimiert es die M365-Multi-Tenent-Administration und unterstützt Organisationen, Best-Practice-Sicherheitsstandards umzusetzen und den ROI nachhaltig zu steigern.

CrashPlan bietet ein sicheres, skalierbares und unkompliziertes Backup von Endpunktdaten. Die Sicherheitslösung hilft Unternehmen im Fall des Falles, sich von jedem Worst-Case-Szenario zu erholen.

Cymulate testet und validiert die Securitymechanismen der gesamten IT-Umgebung. Die Breach-and-Attack-Simulation (BAS) deckt Lücken und riskante Bedrohungen auf und gibt kontinuierliche Empfehlungen (CTEM) wie die Sicherheit wieder hergestellt werden kann.

Cynet bietet eine umfassende Cybersicherheitsplattform, die erweiterte Bedrohungserkennung (XDR), automatisierte Reaktionen und Managed Detection & Response (MDR) rund um die Uhr integriert. Diese Lösung ist besonders für Unternehmen mit begrenzten Budgets und Sicherheitsressourcen interessant.

DriveLock steht für IT-Security made in Germany. Der Münchner Spezialist für gehärtete IT- Sicherheitslösungen bietet mit der Hypersecure Plattform einen hocheffektiven IT-Grundschutz mit Trainings-Komponente. Hypersecure bietet mehrschichtige Sicherheit, ist Cloud und On-Prem verfügbar, schnell installierbar und wirtschaftlich effizient, mit niedrigen Investitions- und Betriebskosten.

Keyfactor bietet Public-Key-Infrastruktur, digitale Signatur und Machine Identity Lifecycle Management. Keyfactor ist eine umfassende Plattform für das Management von digitalen Zertifikaten und kryptografischen Schlüsseln und ermöglicht Sichtbarkeit, Kontrolle und Automatisierung für IoT und Maschinen-IDs.

IONIX bietet eine umfassende Sichtbarkeit der externen Angriffsoberfläche eines Unternehmens. Ionix External Attack Surface Management (EASM) fokussiert sich dabei auf Angriffsrisiken unter Einbeziehung der digitalen Lieferkette. Die mehrschichtige Erkennungsmatrix von Ionix erstellt ein umfassendes Lagebild eines Unternehmens aus Sicht eines externen Angreifers.

ICOS auf der it-sa: Halle 7, Stand 407

Mit über 100 qm präsentiert sich ICOS in Halle 7 der it-sa in Nürnberg. An Stand 407 dabei sind Avast, Crashplan, Coreview, FileWave, GFI und Kerio, IceWarp, IONOS, Libraesva und LUCY Security.

ICOS bietet Resellern kostenlose Tickets. Das Team freut sich auf Terminabsprachen vorab.

An den drei Messetagen lädt ICOS ab 17 Uhr Kunden, Partner und Interessierte zu einem Feierabendumtrunk am Stand ein. Weitere Informationen, mögliche Terminkoordination und die Registrierung für kostenlose Tickets gibt es hier https://www.icosvad.de/itsa2024/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ICOS Deutschland GmbH

Herr Frank Kunisch

Paul-Heyse-Str. 28

80336 München

Deutschland

fon ..: +49 89 326764-0

web ..: http://www.icosvad.de

email : marketing@icosvad.de

ICOS Deutschland ist seit über 35 Jahren als Value-Added-Distributor (VAD) tätig und versorgt den Channel mit IT-Lösungen und Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, komplexe geschäftliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Heute ist das Unternehmen in der Lage, eine umfassende Palette von Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Cloud und IT-Infrastruktur anzubieten, wobei den Trends, die die digitale Transformation vorantreiben, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Dank zahlreicher Technologiepartnerschaften bietet ICOS Deutschland ein umfassendes Angebot an marktführenden und neuartigen Lösungen für KMUs, mittelständische und große Unternehmen, ergänzt durch Technik-, Marketing- und Schulungsdienstleistungen. ICOS Deutschland betreut das deutsche, schweizerische und österreichische Marktgebiet durch sein Münchner Büro. Weitere Informationen unter www.icosvad.de.

Pressekontakt:

Digitalk Text und PR

Frau Katharina Scheurer

Rindermarkt 7

80331 München

fon ..: +49 89 44 31 12 74

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.