ichclairedas von MITOcare – Wissensvermittlung für alle

Medizinisches Wissen als Audioblog

Warum ist Wissensvermittlung für MITOcare so wichtig?

Wissen steht bei MITOcare an erster Stelle – und das nicht nur für Fachanwender. Bei MITOcare kann sich jeder informieren. Sei es mithilfe von Blogartikeln, über Social Media Kanäle und jetzt auch mittels Audioblogs auf Spotify – das Format „ichclairedas“ mit Medizinstudentin Claire bietet leicht verständliches Wissen jederzeit.

Zu finden ist der Audioblog unter https://spoti.fi/3E0qJWw.

MITOcare ist der Meinung, dass jede Person den eigenen Körper verstehen sollte und dass Prävention nur mit diesem Verständnis für Gesundheit wirklich möglich ist. Deshalb ist es unsere Mission, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge und neueste Erkenntnisse so herunterzubrechen, dass sie leicht und schnell verständlich sind.

Das vermutlich Wichtigste an der Wissensvermittlung ist die Zugänglichkeit, also wo und wie schnell das Wissen verfügbar ist und in welcher Form es vermittelt wird. Immer zwischen medizinischer Kompetenz und allgemeinverständlichen Erklärungen versucht MITOcare mit dem vielfältigen Format „ichclairedas“ genau diese Punkte abzudecken.

„Prävention gehört an erste Stelle, das ist momentan aber leider eine Wunschvorstellung. Das liegt vor allem am fehlenden Gesundheitsbewusstsein der Allgemeinbevölkerung und der fehlenden Beratungszeit in der Praxis. Der Weg zu mehr Bereitschaft für Prävention ist Wissen – und genau das ist das Ziel von ichclairedas“ sagt die Autorin und die Stimme hinter dem Audioblog.

Um Menschen auch in ihrem alltäglichen Leben zu erreichen, klärt Claire seit September 2022 unter @mitocare auf Instagram, Facebook und YouTube in kurzen einminütigen Videos über aktuelle Gesundheitsinformationen auf. Monatlich ändert sich hierbei der Themenschwerpunkt, sodass innerhalb eines Monats ein tieferer Einblick in ein spezielles Thema erfolgen kann und dennoch die Leichtigkeit nicht verloren geht.

Für einen detaillierten Einstieg in eines der Themen stehen weiterführende Quellen und Studien und außerdem Blogbeiträge zur Verfügung, die für bessere Zugänglichkeit vertont und als Audioblogs veröffentlicht werden. Diese findet man unter https://mitocare.de/blogs/wissensblog.

Das Gesicht hinter „ichclairedas“

Claire ist Medizinstudentin und außerdem langjährige Mitarbeiterin bei MITOcare. Zusätzlich zum Studium bildet sie sich vor allem mithilfe des vielfältigen Seminar- und Webinarangebots von MITOcare sowie durch selbstständiges Lesen vieler Studien und wissenschaftlicher Arbeiten weiter und sorgt nun mit ihrem eigenen Format für mehr Wissensvermittlung der breiten Masse.

Über MITOcare

„Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein“.

So ist der Anspruch von MITOcare, dem Innovationstreiber im Bereich Mikronährstoffe.

Unser breites Angebot an bioaktiven Stoffen und Naturstoffen ist zusammen mit Ärzten entwickelt und wird laufend nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen optimiert.

Unsere Produktion erfolgt in der DACH-Region und trägt so zu nachhaltigem Wirtschaften bei. Mit unseren natürlichen, pflanzlichen Kapselhüllen und vor allem mit unseren bioverfügbaren Inhaltsstoffen.

MITOcare wurde 2013 gegründet. Der Firmensitz ist München und das Unternehmen beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter. MITOcare ist Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. (NEM).

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen, unserer Philosophie und unseren Produkten finden Sie unter www.mitocare.de.

