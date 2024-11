Hotelzimmer mit Badewanne: Der perfekte Rückzugsort für kalte Tage

Stilvoll abtauchen in Hotelzimmern mit Cozy-Faktor

Privat, ungestört und zeitlich unbegrenzt die Vorzüge von Suiten und Zimmern mit Badewanne genießen.

Je kälter, grauer und stürmischer es draußen wird, desto schöner ist die Aussicht auf ein warmes Bad. Tagsüber die kühle, frische Bergluft genießen und sich am Abend sanft in die wohligwarme Wanne gleiten lassen, die sich in den eigenen vier Urlaubswänden befindet. Der Vorzug von Suiten und Zimmern mit Badewanne ist neben der Privatsphäre auch die Möglichkeit, in das schöne Ambiente im wahrsten Sinne des Wortes einzutauchen – denn oft locken Wellnessbereich, Restaurant oder die Natur vor dem Fenster, sodass man das schöne Hotelzimmer nur zum Schlafen aufsucht.

Pension Leuchtenburg: Baden mit Seeblick

In der Pension Leuchtenburg, direkt am Kalterer See gelegen, dürfen sich Gäste Sommer wie Winter auf Badeerlebnisse mit Seeblick freuen. Privatstrand oder Badewanne mit Blick auf den Kalterer See – Gäste haben zu jeder Jahreszeit die Wahl oder machen einfach beides, nach einem erfrischenden Sprung in den See, der im Herbstnebel liegt, ist die freistehende Badewanne im Römigberg- oder Prunar-Zimmer der ideale Ort um sich wieder aufzuwärmen.

In die Geschichte Jahrhunderter alter Ansitze eintauchen

Im historischen Ansitz Steinbock und im Ansitz zum Löwen treffen urige Eleganz auf höchsten Komfort. Inmitten des alten Gemäuers bietet die luxuriöse Badewanne eine Oase der Ruhe. Umgeben von warmem Kerzenlicht und dem Duft ätherischer Öle, können Gäste die Magie eines warmen Bades zwischen Jahrhunderte alten Mauern genießen.

Vinum Hotel Weisses Kreuz: Weingenuss in der Wanne

Im Vinum Hotel Weisses Kreuz, einem exklusiven Hotel für Weinliebhaber, gibt es nicht nur eine erlesene Auswahl an edlen Tropfen, sondern auch die perfekte Entspannung nach einem Tag im Freien. In den individuell und stilvoll eingerichteten Zimmern können Gäste den Tag mit einem luxuriösen Bad in der eigenen Wanne ausklingen lassen. Kombiniert mit einem Glas Wein ist dies der ideale Rückzugsort, um kalten Abende wohlig warm und genussvoll zu verbringen.

Hoteleigenes Badesalz im Boutique Biohotel Gitschberg

Barbara Peintner, Gastgeberin im Biohotel Gitschberg, ist mit und in der Südtiroler Natur aufgewachsen und so ist es für sie eine Herzensangelegenheit, die Kräfte der Natur bestmöglich für ihre Gäste einzubringen. Daher lässt sie es sich auch nicht nehmen, Gästen mit selbstgemachten Badesalzen zu natürlicher Entspannung zu verhelfen. Die beruhigende Zirbelkiefer, die entzündungshemmenden ätherischen Öle des Thymians oder die durchblutungsfördernde Wirkung der Fichte – verschiedene Badesalze stehen am Badewannenrand bereit.

Ob nach einer Wanderung durch die bunten Herbstwälder oder einem aktiven Tag im Schnee – ein warmes Bad ist der perfekte Abschluss. Die wohlige Wärme fördert die Durchblutung, löst Verspannungen und bringt innere Ruhe.

