Hotelier Timm Backhaus wechselt an die Spitze der Nektar Natura GmbH

Der Anbieter nachhaltiger Getränkesysteme setzt auf Hospitality-Kompetenz im deutschen Markt – bisheriger Geschäftsführer übernimmt globale Verantwortung innerhalb der Unternehmensgruppe.

Mit der personellen Neuaufstellung verbindet das Familienunternehmen operative Hospitality-Kompetenz mit seiner internationalen Wachstumsstrategie und schafft zugleich Kontinuität für Kunden und Geschäftspartner. Timm Backhaus verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Hotellerie. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann war er unter anderem für die Chocolate on the Pillow Group sowie carathotels tätig und verantwortete verschiedene Führungspositionen als Hoteldirektor, Cluster-Hoteldirektor sowie General Manager. Zuletzt bekleidete er die Position des Senior Operations Managers. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Hotelbetrieb, Revenue Management, Customer Journey und Business Development soll künftig dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit Hoteliers weiter auszubauen und die Anforderungen moderner Hotelkonzepte noch gezielter in die Produkt- und Serviceentwicklung von Nektar Natura einzubringen.

„Mit Timm Backhaus als Geschäftsführer gewinnen wir für Deutschland eine Führungspersönlichkeit, die die täglichen Herausforderungen, den operativen Druck und die tatsächlichen Bedürfnisse unserer Kunden kennt. Unsere Mission basiert auf der Überzeugung, dass wir nur dann Lösungen entwickeln können, die langfristige Stabilität und Wachstum ermöglichen, wenn wir die Prozesse unserer Kunden wirklich verstehen. Timms operative Expertise aus der Hotellerie, sein unternehmerisches Denken und sein Verständnis für nachhaltige Hospitality-Konzepte machen ihn zur idealen Besetzung, um diese Vision im deutschen Markt umzusetzen“, so Tomaz Lah, Gründer und CEO der Nektar Natura Gruppe.

Für Timm Backhaus ist die neue Aufgabe die konsequente Fortsetzung seiner bisherigen Laufbahn in der Hospitality-Branche: „Nektar Natura verbindet zwei Themen, die die Zukunft der Hotellerie maßgeblich prägen: Nachhaltigkeit und Effizienz. Die Anforderungen an Hotels steigen kontinuierlich, sowohl wirtschaftlich als auch im Hinblick auf Umweltverantwortung und Gästeerlebnis. Als ehemaliger Hotelier weiß ich, wo im Betriebsalltag Herausforderungen entstehen und wo sich ungenutzte Effizienzpotenziale verbergen. Ich freue mich nun darauf, gemeinsam mit dem Team unsere Position im deutschen Markt weiter auszubauen und Hoteliers bei ihren wirtschaftlichen, nachhaltigen und qualitativen Zielen zu unterstützen.“

Die Berufung erfolgt in einer Phase, in der nachhaltige und wirtschaftliche Getränkelösungen im Gastgewerbe zunehmend an Bedeutung gewinnen. Hotels stehen vor der Herausforderung, Betriebskosten zu optimieren, Ressourcen effizient einzusetzen und gleichzeitig steigenden Erwartungen ihrer Gäste sowie den Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften gerecht zu werden.

Bereits seit 2005 entwickelt Nektar Natura seine ressourcenschonenden Postmix- und Bag-in-Box-Systeme kontinuierlich weiter. Die Getränke werden erst unmittelbar am Ausschank mit Wasser gemischt. Dadurch reduzieren sich Transport-, Lager- und Kühlaufwand ebenso wie Verpackungsmengen, Energieverbrauch und CO?-Emissionen deutlich. Gleichzeitig erfüllen die Systeme hohe Anforderungen an Qualität, Hygiene und Betriebssicherheit – entscheidende Faktoren für den professionellen Hotelbetrieb.

Parallel investiert das Unternehmen konsequent in nachhaltige Unternehmensprozesse. Der Fuhrpark wird schrittweise auf Elektro- und Hybridfahrzeuge umgestellt, sämtliche Dispenser arbeiten mit ökologischen Gasen und seit 2025 kommt eine nochmals umweltfreundlichere Bag-in-Box-Verpackung zum Einsatz. Darüber hinaus engagiert sich Nektar Natura in internationalen Nachhaltigkeitsinitiativen und kooperiert unter anderem mit CDP und EcoVadis.

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email : timm.backhaus@nektarnatura.com

Nektar Natura entwickelt und produziert seit 1957 nachhaltige Getränkesysteme für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung sowie öffentliche und private Einrichtungen. Das familiengeführte Unternehmen ist heute mit mehr als 40.000 Geräten in über 40 Ländern vertreten. Zum Portfolio gehören ressourcenschonende Postmix- und Bag-in-Box-Lösungen für Frucht-, Gemüse- und Erfrischungsgetränke, die Transport-, Lager- und Kühlaufwand reduzieren und gleichzeitig hohe Qualitäts- und Hygienestandards erfüllen. Jährlich werden über die Systeme von Nektar Natura rund 100 Millionen Liter Getränke ausgeschenkt.

Das Unternehmen engagiert sich darüber hinaus konsequent für nachhaltige Wertschöpfung und arbeitet unter anderem mit Initiativen wie EcoVadis und CDP zusammen.



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