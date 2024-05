Hoteleröffnungen in Hangzhou: erstklassige Unterkünfte in historischer Umgebung

Die historische Stadt in der Provinz Zhejiang ist bekannt für seine ausgezeichneten Hotels, und die Auswahl wird stetig erweitert.

Hangzhou, eine der sieben ehemaligen Hauptstädte, bietet eine reiche kulturelle und natürliche Landschaft. Die historische Stadt in der Provinz Zhejiang ist bekannt für seine ausgezeichneten Hotels, und die Auswahl wird stetig erweitert. Allein in Mai/April 2024 sind drei neue Hotels eröffnet worden, auf welche sich Reisende freuen dürfen. Mit über 60 Kulturdenkmälern und zahlreichen Naturattraktionen rund um den malerischen Westsee gibt es eine Fülle von Erkundungsmöglichkeiten, darunter Besuche auf Teeplantagen, um die lokale Kultur zu erleben.

Neue Hotels in Hangzhou bieten Besuchern vornehme Unterkünfte und Annehmlichkeiten:

1. SSAW Boutique Hotel Hangzhou Chengjun: Dieses Boutique-Hotel, das im Mai 2024 eröffnen wird, wird über ein Fitnesscenter, ein Restaurant und eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt verfügen.

2. Hilton Garden Inn Hangzhou West Lake: Im Herzen des Stadtzentrums gelegen, bietet dieses neu eröffnete Hotel erstklassigen Service. Es wurde im April 2024 eröffnet und ist in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie Lingyin Temple und Xixi Wetland.

3. Anyu Hotel Hangzhou: Ein weiteres neu eröffnetes Hotel im Stadtzentrum von Hangzhou, das komfortable Räume mit Annehmlichkeiten wie einem sehr guten Restaurant. Auch dieses Hotel wurde im April 2024 eröffnet.

Neben diesen neuesten Beispielen haben in den letzten Monaten noch weitere Hotels eröffnet: das Atour Hotel Hangzhou Xintiandi Zhongda Intime, das Atour Hotel Hangzhou Wulin Plaza Baochu Road oder das Vance Hotel – East Railway Station eröffnet.

Über Zhejiang:

Zhejiang liegt an der Küste zum Ostchinesischen Meer im Südosten Chinas. Zhejiang ist trotz der Küstenlage eine gebirgige Provinz. Die Hügel und Berge liegen im Westen und Süden der Provinz. Dort befindet sich auch der mit 1921 Metern höchste Berg der Provinz Huangmaojian. Im Norden gibt es eine große Ebene, die rund um die Hangzhou-Bucht liegt. Diese Gegend ist von vielen Flüssen durchzogen und sehr fruchtbar. Daher gehört Zehjiang auch zu den reichsten Provinzen in China. Zu den Hauptsehenswürdigkeiten gehören der Westsee in Hangzhou, der Lingyin Tempel oder auch die Wuzhen Water Town.

„Zhejiang bietet einige der schönsten Landschaften und Kulturdenkmäler Asiens“, sagt one billion voices-Geschäftsführer Sven Meyer. „Wir freuen uns darauf, Chinas Wasserprovinz in Europa noch bekannter zu machen.“ one billion voices ist eine inhabergeführte PR- und Marketingagentur im Herzen von Frankfurt mit großer Erfahrung im chinesischen und deutschen Markt.

