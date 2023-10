Hotel Sportalmmm: Frühbuchervorteile jetzt sichern

Skifans und Winterliebhaber wissen: Der nächste Winter kommt bestimmt. Sichern Sie sich jetzt die besten Angebote für Ihren Traumurlaub im Winterparadies Zauchensee!

Der Herbst grüßt noch mit leuchtenden Farben, doch kluge Reisende planen voraus. Warum? Weil die besten Winterangebote bereits verfügbar sind. Egal, ob Sie die Vorfreude auf den bevorstehenden Winterurlaub spüren oder einfach von günstigen Angeboten profitieren möchten, jetzt ist die richtige Zeit, um zu buchen.

Besonders attraktiv sind die Frühbuchervorteile des Hotels Sportalm in Zauchensee. Das Top Hotel in Zauchensee ist der perfekte Ausgangspunkt für einen unvergesslichen Skiurlaub. Es liegt direkt neben der Skipiste und bietet eine Kombination aus alpinem Charme und modernem Komfort.

Hier sind einige der aufregenden Angebote, die jetzt schon zu buchen sind:

1. Von 7. bis 23. Dezember 2023 erwartet der „Ski und Bergsee.Advent“ die Gäste.

Ziehen Sie die ersten Schwünge der jungen Saison in die noch unberührten Pisten und lassen Sie sich vom „Zauchenseer Bergsee.Advent“ verzaubern.

2. Von 7. bis 23. Dezember 2023 gibt es die „Best Ager Weeks“ im Advent.

Als Best Ager genießen die Gäste der Spoortalmmm in der Skiwelt amadé ganz besondere Vorteile. Am besten jetzt gleich die Website besuchen und erkunden: sportalmmm.com.

3. Von 6. bis 10. Jänner 2024 gilt die „Ruhe vor dem Ski-Weltcup“.

Mit ein paar flotten Schwüngen auf herrlich präparierten Skipisten den Tag beginnen, danach das Langschläferfrühstück genießen und dann noch einmal raus in die Wintersonne. Das klingt verlockend? Dann am besten gleich buchen!

Zauchensee im Salzburgerland ist eine Schneesicherheit und ländliche Idylle versprechende Winterdestination. Mit über 70 Pistenkilometern bietet die Skiwelt Amadé Abwechslung für alle Skifahrer, vom Anfänger bis zum Vollprofi.

Das Hotel Sportalm in Zauchensee wird von Familie Dolschek geführt, die mit ihrem Team herzliche Gastfreundschaft und einzigartige Erlebnisse für ihre Gäste bietet. Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich auf den Winterurlaub vorzubereiten!

Das Vier Sterne Hotel Sportalm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service.

Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalm in Zauchensee!

Pressekontakt:

Hotel Sportalm Roland Dolschek eU

Herr Roland Dolschek

Zauchensee 27

5541 Altenmarkt Zauchensee

fon ..: +43 6452 4006

web ..: https://www.sportalmmm.com/

email : presse@romanahasenoehrl.at

