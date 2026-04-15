Homaris eröffnet „Nolli Studios“: 14 neue Serviced Apartments in der Berliner City-West

Homaris hat mit Nolli Studios ein neues Apartmenthotel in der Berliner City-West fertiggestellt.

Homaris hat die Fertigstellung seines neuen Apartmenthotels Nolli Studios in der Berliner City-West abgeschlossen. Das Objekt in der Genthiner Straße 48 in Berlin erweitert das Portfolio des Unternehmens in der Hauptstadt um 14 neue Serviced Apartments. Entstanden ist das Projekt durch den vollständigen Umbau ehemals gewerblich genutzter Büroräume im Vorderhaus und rechten Seitenflügel eines Geschäftsgebäudes.

„Mit den Nolli Studios eröffnen wir ein weiteres Objekt in einer der gefragtesten Lagen Berlins“, sagt Dennis Schenkel, COO von Homaris. „Das Haus vereint zugleich all jene Ansprüche, die wir an eine nachhaltige Stadtentwicklung stellen: Durch die Fertigstellung entsteht neue hospitality-taugliche Fläche, ohne dass dafür bestehende Nutzungsstrukturen verdrängt werden. Hinzu kommen eine hohe Effizienz bei der Flächennutzung sowie eine moderne Ausstattung, die unterschiedliche Zielgruppen anspricht. Damit passen die Nolli Studios perfekt in unsere Expansionsstrategie.“

Die 14 Einheiten der Nolli Studios sind je nach Größe für zwei, drei oder vier Personen ausgelegt und verfügen jeweils über eine eigene Küche. Die kleineren Einheiten ab rund zehn Quadratmetern bieten Platz für zwei Personen, während die größeren Apartments bis zu 25 Quadratmetern bis zu vier Personen komfortabel beherbergen können. Zwei der Einheiten mit jeweils 25 Quadratmetern sind barrierefrei konzipiert. In zehn von 14 Apartments ist zudem eine Spülmaschine integriert, fünf Apartments verfügen über eine möblierte Terrasse. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage eines Geschäftsgebäudes und verbindet eine kompakte Raumlogik mit dem Anspruch, auch auf kleiner Fläche ein funktionales und hochwertiges Aufenthaltserlebnis zu schaffen.

„Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war es, Apartments von teilweise nur 11 Quadratmetern so zu möblieren, dass sie funktional sind und zugleich ästhetisch überzeugen“, sagt Julia Mangold, Projektleiterin der Nolli Studios. „Ein Schlüssel dafür ist unser eigens entwickeltes Schlafmodul mit erhöhter Schlafebene, das wir gemeinsam mit unserem Möbelproduzenten maßgefertigt haben, um auf kleinem Raum einen zusätzlichen Schlafplatz zu schaffen und trotzdem ein offenes Raumgefühl zu erhalten.“

Auch der Standort unterstreicht die Positionierung des neuen Hauses. Die Apartments in der Genthiner Straße 48 liegen zentral zwischen Potsdamer Platz und Kurfürstendamm. Damit befinden sich die Nolli Studios an einer Schnittstelle zwischen Berliner Business-Standorten, touristischen Hotspots und etablierten Einzelhandelslagen. Sowohl das moderne Geschäftsviertel am Potsdamer Platz als auch die Shoppinglagen rund um den Kurfürstendamm sind in wenigen Minuten erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Homaris

Herr Dennis Schenkel

Invalidenstraße 112

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 629 387 960

web ..: https://www.homaris.com/

email : info@homaris.de

Homaris ist ein führender Anbieter von Serviced Nano Apartments in urbanen Lagen. Mit über 3.800 unterzeichneten Apartments in Städten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Dresden zählt Homaris zu einer der führenden Serviced Apartment-Marken in Deutschland. Das Unternehmen richtet sich an moderne Zielgruppen wie Business-Reisende, Touristen, digitale Nomaden und Unternehmen. Homaris kombiniert eine vollständig digitalisierte Guest Journey mit multifunktionalem Design und maximaler Flächeneffizienz in seinen Produkten.

Pressekontakt:

Ummen Communications GmbH

Herr Dr. Tilman Pradt

Eichhorster Weg 73

13435 Berlin

fon ..: 0160 90330098

email : pradt@ummen.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.