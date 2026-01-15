„Hohe Kundenzufriedenheit 2025“ – was das DIPMB-Siegel für KRAUSE bedeutet

Die Auszeichnung „Hohe Kundenzufriedenheit 2025“ bestätigt, was Kunden von KRAUSE täglich erleben: langlebige Steigtechnik, verlässliche Termine und kompetente Ansprechpartner.

Gerade in einem sicherheitsrelevanten Umfeld wie dem der Leitern, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Systemlösungen ist die Praxis entscheidend: Funktioniert die Lösung im Alltag? Sind Ansprechpartner erreichbar? Werden Termine gehalten? Stimmt die Qualität über viele Jahre hinweg? Genau hier setzt die aktuelle Auszeichnung für KRAUSE an. Das Unternehmen wird in der Liste der Betriebe geführt, die vom Deutschen Institut für Produkt- und Marktbewertung (DIPMB) mit dem Siegel „Hohe Kundenzufriedenheit 2025“ ausgezeichnet wurden.

Im Zusammenhang mit der Auszeichnung werden besonders die Qualität und Langlebigkeit der Produkte, die Termintreue sowie die Erreichbarkeit und Kompetenz der Ansprechpartner hervorgehoben. Damit ist klar umrissen, woran Kunden KRAUSE im Alltag messen.

Was hinter dem DIPMB-Siegel „Hohe Kundenzufriedenheit“ steht

Das Gütesiegel „Hohe Kundenzufriedenheit“ wird an Unternehmen verliehen, die in der Meinungsforschung zur Kundenbetreuung und -zufriedenheit besonders hohe Standards erreichen. Das Siegel steht für eine starke Ausrichtung auf Qualität, Service und Kundenerlebnis, was sich in positiven Kundenbewertungen, einer hohen Bindung und einer sehr guten Reputation im Markt niederschlägt.

Neben klassischen Umfragen werden auch große Mengen an Kundenäußerungen im Internet ausgewertet, beispielsweise in sozialen Medien, Bewertungen oder Foren. So entsteht ein Gesamtbild, das sowohl explizite Befragungen als auch das reale Stimmungsbild im Markt abbildet. Für ausgezeichnete Unternehmen bedeutet das: Sie überzeugen nicht nur in einem einzelnen Kanal, sondern über verschiedene Kontaktpunkte hinweg.

Warum KRAUSE in dieser Bewertung überzeugt

Für KRAUSE ist das Siegel ein externes Echo auf eine seit Jahren verfolgte Strategie der Ganzheitlichkeit. Das Unternehmen positioniert sich nicht nur als Hersteller von Leitern, Tritten, Fahrgerüsten und Systemlösungen, sondern als Partner für sicheres Arbeiten in der Höhe – von der Produktentwicklung über Projektplanung und Montage bis hin zu Schulungen und wiederkehrenden Prüfungen.

Kunden erleben KRAUSE in der Praxis an mehreren Stellen gleichzeitig. Einerseits über das Sortiment an Standardprodukten, das in vielen Handwerks- und Industriebetrieben täglich im Einsatz ist. Hier zählen Robustheit, Praxistauglichkeit und eine Bandbreite an Produktvarianten, die zu den jeweiligen Aufgaben passen. Andererseits über projektspezifische Lösungen wie stationäre oder fahrbare Überstiege, Plattformen und Sonderkonstruktionen, die an Produktionslinien, Förderanlagen oder im Bereich der Instandhaltung zum Einsatz kommen.

Solche Projekte sind erfahrungsgemäß ein Gradmesser für Zufriedenheit: Werden Anforderungen sauber aufgenommen, sind technische Lösungen nachvollziehbar erklärt, laufen Konstruktion und Montage wie geplant und sind Ansprechpartner bei Rückfragen erreichbar, dann entsteht Vertrauen. Wenn Unternehmen anschließend über viele Jahre auf dieselben Partner zurückgreifen, spiegelt sich das am Ende auch in Befragungen und der Online-Resonanz wider, die in die DIPMB-Auswertung einfließen.

Kundenzufriedenheit über den gesamten Lebenszyklus der Steigtechnik hinweg

Ein wichtiger Baustein ist dabei der Blick über den Kauf hinaus. Steigtechnik ist ein Arbeitsmittel mit klaren Pflichten: Sie muss sicher eingesetzt, regelmäßig geprüft und bei Bedarf instandgesetzt werden. KRAUSE begleitet diesen Lebenszyklus mit Services, die viele Betriebe unmittelbar entlasten. Dazu gehören Schulungen und Seminare, in denen eigene Mitarbeitende zur „Befähigten Person“ ausgebildet werden können, ebenso wie Prüfungen durch KRAUSE-Spezialisten und unterstützende Dienstleistungen rund um Dokumentation und Organisation.

Für Anwender bedeutet das, dass technische und organisatorische Aspekte ineinandergreifen. Wer sicher sein kann, dass Prüfberichte vollständig sind, Fristen im Blick bleiben und im Zweifel schnell fachkundige Unterstützung zur Verfügung steht, bewertet die Zusammenarbeit erfahrungsgemäß deutlich positiver als eine rein produktbezogene Beziehung. Gerade im Schulungs- und Servicegeschäft ist die Kombination aus fachlicher Tiefe, Praxisnähe und Verlässlichkeit ein wesentlicher Zufriedenheitsfaktor.

Parallel dazu wächst die Bedeutung digitaler Komponenten. Allgemein zeigt sich, dass eine starke Kundenzufriedenheit mit klaren Service- und Qualitätsversprechen verbunden ist. In vielen Unternehmen schließen diese Versprechen heute zunehmend auch digitale Prozesse ein, etwa wenn Arbeitsmittel, Prüftermine und Dokumente nicht mehr in Papierordnern, sondern strukturiert in digitalen Lösungen verwaltet werden. KRAUSE erweitert sein Leistungsangebot Schritt für Schritt um solche Bausteine und unterstützt damit Unternehmen dabei, Steigtechnik organisatorisch sauber und effizient abzubilden. Das zahlt direkt auf Transparenz und Alltagstauglichkeit ein, zwei Aspekte, die in Zufriedenheitsbewertungen besonders häufig genannt werden.

Signalwirkung nach innen und außen

Für KRAUSE ist die Auszeichnung „Hohe Kundenzufriedenheit 2025“ in erster Linie ein sichtbares Qualitätsversprechen nach außen.

Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die Wirkung nach innen. Die Auszeichnung macht transparent, dass die Summe vieler Entscheidungen – von Produktdesign und Fertigungsqualität über Projektmanagement und Serviceangebote bis hin zu Schulungsformaten und digitalen Lösungen – aus Sicht der Kunden stimmig ist. Gleichzeitig setzt das Siegel die Messlatte höher: Wer öffentlich mit „Hoher Kundenzufriedenheit“ auftritt, muss diesen Anspruch täglich einlösen.

Auszeichnung als Bestätigung eines langfristigen Kurses

Die Aufnahme in die Liste der mit „Hohe Kundenzufriedenheit 2025“ ausgezeichneten Betriebe durch das DIPMB bestätigt KRAUSE darin, den richtigen Kurs zu fahren: Sichere, langlebige Steigtechnik, praxisnahe Projektlösungen, belastbare Services und ein wachsendes digitales Angebot werden von den Anwendern nicht nur genutzt, sondern auch positiv bewertet.

Damit ist das Siegel weit mehr als ein dekoratives Logo. Es bündelt das Urteil vieler Kunden und macht die erlebte Qualität der Zusammenarbeit messbar. Für KRAUSE ist dies Ansporn, diesen Vorsprung zu halten und weiter auszubauen – mit Lösungen, die im Alltag bestehen, sowie einer Zusammenarbeit, die von Kunden auch in Zukunft als verlässlich, kompetent und partnerschaftlich wahrgenommen wird.

