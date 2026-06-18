Hitzewelle startet: Aquapage bietet Rechner für die tägliche Trinkmenge

Zur aktuellen Hitzewelle stellt Aquapage einen Wasserbedarf-Rechner bereit, der gesunden Erwachsenen eine einfache Orientierung zur täglichen Trinkmenge gibt.

Mit dem Start der aktuellen Hitzewelle rückt ein Thema wieder stärker in den Alltag: ausreichend trinken. Hohe Temperaturen, körperliche Aktivität und schwüle Luft können den Flüssigkeitsbedarf erhöhen. Gleichzeitig fällt es vielen Menschen schwer einzuschätzen, wie viel Wasser am Tag sinnvoll ist und wann zusätzliche Flüssigkeit nötig wird.

Aquapage.eu stellt dafür einen Online-Rechner bereit, mit dem Nutzerinnen und Nutzer ihren ungefähren täglichen Wasserbedarf berechnen können. Der Beitrag erklärt, wie sich der Flüssigkeitsbedarf anhand des Körpergewichts abschätzen lässt und wie Faktoren wie Aktivität und Temperatur den Orientierungswert verändern können.

Der Artikel zeigt außerdem, dass der individuelle Bedarf nicht pauschal für alle Menschen gleich ist. Lebensmittel, ungesüßte Getränke, körperliche Belastung, Hitze und persönliche Faktoren spielen eine Rolle. Gerade an heißen Tagen kann es sinnvoll sein, bewusster über den Tag verteilt zu trinken und nicht erst dann zum Wasserglas zu greifen, wenn bereits deutlicher Durst entsteht.

Gleichzeitig ordnet Aquapage das Thema sachlich ein: Mehr Wasser ist nicht automatisch besser. Der Beitrag weist auch darauf hin, dass sehr große Trinkmengen problematisch sein können, und dass Menschen mit bestimmten Erkrankungen, ältere Personen, Kinder, Schwangere oder stillende Frauen ihren Bedarf gegebenenfalls individuell abklären sollten.

Der Wasserbedarf-Rechner und die ausführlichen Hinweise zur täglichen Trinkmenge sind hier abrufbar:

https://www.aquapage.eu/rechner-wie-viel-wasser-trinken-am-tag/

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