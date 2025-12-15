Hilton Mauritius Resort & Spa mit traditionellen mauritischen Behandlungen im neugestalteten Spa

Mit natürlichen Ressourcen und mauritischen Heiltraditionen schafft das Hilton Mauritius Resort & Spa ein ganzheitlich revitalisierendes Wellnesserlebnis
Das neugestaltete Hilton Mauritius Resort & Spa erweitert sein Spa-Angebot um
authentische Heiltraditionen der Insel und schafft damit eine exklusive Verbindung zwischen
mauritischer Kultur und internationalem Wellnessstandard. Gäste dürfen sich auf
Behandlungen freuen, die auf natürlichen Ressourcen basieren und den Körper ganzheitlich
revitalisieren.
Im Mittelpunkt steht die Mauritische Zuckerrohr-Massage, eine Signature-Behandlung, die
lokale Zutaten, traditionelle Techniken und moderne Wellness vereint. Zuckerrohr – ein
Sinnbild der Insel – entfaltet dabei in Kombination mit Zitronengras und ätherischem
Rosmarinöl eine entgiftende und regenerierende Wirkung. Akupressur und sanfte
Entwässerungsbewegungen stimulieren den Energiefluss, regen die Durchblutung an und
helfen, Verspannungen zu lösen. Ziel dieser maßgeschneiderten Therapie ist es, Versteifungen
zu reduzieren, den Kreislauf zu verbessern und Körper wie Geist in einen Zustand tiefer
Harmonie zu versetzen. Die Zuckerrohr-Massage ist mehr als eine Anwendung – sie ist ein
authentisches Erlebnis, das die heilenden Kräfte der Insel auf einzigartige Weise spürbar macht.
Darüber hinaus bietet das Hilton Mauritius Resort & Spa eine breite Palette an ergänzenden
Spa-Optionen. Kokosölmassagen, Vulkanschlammbäder und Aromatherapien setzen auf die
natürlichen Schätze der Insel. Exklusive Anwendungen mit den hochwertigen Produkten von
Terres d’Afrique nutzen die regenerativen Eigenschaften afrikanischer Pflanzenwirkstoffe.
Moderne Einrichtungen wie Sauna, Dampfbad, Hydrotherapie-Bäder, beheizte Pools und ein
Fitnesscenter runden das Angebot ab. Für aktive Gäste stehen zudem zahlreiche
Sportmöglichkeiten wie Radfahren, Wandern, Windsurfen, Segeln, Tauchen oder Schnorcheln
zur Verfügung.
Mit der Integration der Zuckerrohr-Massage und weiterer traditioneller Elemente gelingt es
dem Hilton Mauritius Resort & Spa, lokale Heilkunst mit modernem Luxus zu verbinden. Gäste
erleben ein Spa-Konzept, das über klassische Wellness hinausgeht und eine Symbiose aus
Natur, Kultur und Entspannung schafft – für nachhaltige Erholung und ein unvergleichliches
Wohlgefühl auf der Insel Mauritius.
Weitere Infos unter: www.hilton.com
Über Hilton Mauritius Resort & Spa
Das Hilton Mauritius Resort & Spa, eingebettet in einen malerischen Palmengarten am Flic-enFlac Strand, verkörpert luxuriösen Komfort in einem 5-Sterne-Resort im mauritischen Stil.
Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentieren sich die 173 Zimmer und 20 Suiten,
darunter großzügige Familiensuiten und eine Präsidentensuite, in einem neuen Look, der
natürliche Materialien wie Holz und Natursteine mit hellen Sand- und Erdtönen kombiniert.
Kulinarisch verwöhnt das Resort mit einer Vielzahl neu konzipierter Restaurants, die von
thailändischer über indische bis hin zu kreolischer Küche reichen, ergänzt durch internationale
Speisen. Das Spa bietet ganzheitliche Behandlungen, basierend auf der asiatischen Wellness-Philosophie und lokaler Expertise, mit den Terre d’Afrique Produkten.
Für Aktivurlauber und Familien bietet das Resort alles von Tennis und Wassersport bis zu
einem Kids Club. Es ist auch eine ideale Kulisse für Hochzeiten, unterstützt durch ein Team
von Spezialisten für unvergessliche Zeremonien.
Über Hilton
Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global agierendes Hotelunternehmen mit einem
Portfolio von 23 weltweit bekannten Hotelmarken, das mehr als 7.600 Hotels und fast 1,2
Millionen Zimmer in 126 Ländern und Regionen anbietet. Dafür hat sich Hilton der Vision
seines Gründers verschrieben, die Welt mit herzlicher Gastfreundschaft zu erfüllen. In seiner
über 100-jährigen Geschichte begrüßte der Konzern über 3 Milliarden Gäste, wurde von Great
Place to Work und Fortune zum besten Arbeitgeber der Welt gekürt und ist in sieben
aufeinanderfolgenden Jahren als weltweit führender Anbieter in den Dow Jones Sustainability
Indices gelistet. Hilton hat branchenführende technologische Verbesserungen eingeführt, um
das Gästeerlebnis zu verbessern, darunter Digital Key Share, automatisierte kostenlose
Zimmer-Upgrades und die Möglichkeit, bestätigte Zimmer mit Verbindungstür zu buchen.
Über das preisgekrönte Treueprogramm Hilton Honors können die fast 190 Millionen Hilton
Honors-Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und unbezahlbare
Erlebnisse sammeln. Mit der kostenlosen Hilton Honors-App können Gäste ihren Aufenthalt
buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel öffnen und
auschecken – alles von ihrem Smartphone aus. Weitere Informationen unter stories.hilton.com
oder Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube folgen.
Über Hilton Hotels & Resorts
Seit über einem Jahrhundert setzt Hilton Hotels & Resorts weltweit Maßstäbe in Sachen
Gastfreundschaft und bietet neue Produktinnovationen und Dienstleistungen, um den sich
wandelnden Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Mit mehr als 600 Hotels auf sechs
Kontinenten befinden sich Hilton Hotels & Resorts an den begehrtesten Reisezielen der Welt
für Gäste, die wissen, dass es darauf ankommt, wo sie übernachten. Aufenthalte bei Hilton
Hotels & Resorts können auf hiltonhotels.com oder über die branchenführende Hilton HonorsApp gebucht werden. Hilton Honors-Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton-Kanäle
buchen, haben Zugriff auf sofortige Vorteile. Weitere Informationen über Hilton Hotels &
Resorts unter stories.hilton.com/hhr oder Hilton auf Facebook, Twitter und Instagram folgen.
Informationen zum Hilton Mauritius Resort & Spa unter: mauritius.hilton.com
Pressebilder unter: https://www.picdrop.com/zierercom/ofJQiAvQ5i
Copyright: Hilton Mauritius
