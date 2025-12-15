Hilton Mauritius Resort & Spa mit traditionellen mauritischen Behandlungen im neugestalteten Spa

Mit natürlichen Ressourcen und mauritischen Heiltraditionen schafft das Hilton Mauritius Resort & Spa ein ganzheitlich revitalisierendes Wellnesserlebnis

Das neugestaltete Hilton Mauritius Resort & Spa erweitert sein Spa-Angebot um

authentische Heiltraditionen der Insel und schafft damit eine exklusive Verbindung zwischen

mauritischer Kultur und internationalem Wellnessstandard. Gäste dürfen sich auf

Behandlungen freuen, die auf natürlichen Ressourcen basieren und den Körper ganzheitlich

revitalisieren.

Im Mittelpunkt steht die Mauritische Zuckerrohr-Massage, eine Signature-Behandlung, die

lokale Zutaten, traditionelle Techniken und moderne Wellness vereint. Zuckerrohr – ein

Sinnbild der Insel – entfaltet dabei in Kombination mit Zitronengras und ätherischem

Rosmarinöl eine entgiftende und regenerierende Wirkung. Akupressur und sanfte

Entwässerungsbewegungen stimulieren den Energiefluss, regen die Durchblutung an und

helfen, Verspannungen zu lösen. Ziel dieser maßgeschneiderten Therapie ist es, Versteifungen

zu reduzieren, den Kreislauf zu verbessern und Körper wie Geist in einen Zustand tiefer

Harmonie zu versetzen. Die Zuckerrohr-Massage ist mehr als eine Anwendung – sie ist ein

authentisches Erlebnis, das die heilenden Kräfte der Insel auf einzigartige Weise spürbar macht.

Darüber hinaus bietet das Hilton Mauritius Resort & Spa eine breite Palette an ergänzenden

Spa-Optionen. Kokosölmassagen, Vulkanschlammbäder und Aromatherapien setzen auf die

natürlichen Schätze der Insel. Exklusive Anwendungen mit den hochwertigen Produkten von

Terres d’Afrique nutzen die regenerativen Eigenschaften afrikanischer Pflanzenwirkstoffe.

Moderne Einrichtungen wie Sauna, Dampfbad, Hydrotherapie-Bäder, beheizte Pools und ein

Fitnesscenter runden das Angebot ab. Für aktive Gäste stehen zudem zahlreiche

Sportmöglichkeiten wie Radfahren, Wandern, Windsurfen, Segeln, Tauchen oder Schnorcheln

zur Verfügung.

Mit der Integration der Zuckerrohr-Massage und weiterer traditioneller Elemente gelingt es

dem Hilton Mauritius Resort & Spa, lokale Heilkunst mit modernem Luxus zu verbinden. Gäste

erleben ein Spa-Konzept, das über klassische Wellness hinausgeht und eine Symbiose aus

Natur, Kultur und Entspannung schafft – für nachhaltige Erholung und ein unvergleichliches

Wohlgefühl auf der Insel Mauritius.

Weitere Infos unter: www.hilton.com

Über Hilton Mauritius Resort & Spa

Das Hilton Mauritius Resort & Spa, eingebettet in einen malerischen Palmengarten am Flic-enFlac Strand, verkörpert luxuriösen Komfort in einem 5-Sterne-Resort im mauritischen Stil.

Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentieren sich die 173 Zimmer und 20 Suiten,

darunter großzügige Familiensuiten und eine Präsidentensuite, in einem neuen Look, der

natürliche Materialien wie Holz und Natursteine mit hellen Sand- und Erdtönen kombiniert.

Kulinarisch verwöhnt das Resort mit einer Vielzahl neu konzipierter Restaurants, die von

thailändischer über indische bis hin zu kreolischer Küche reichen, ergänzt durch internationale

Speisen. Das Spa bietet ganzheitliche Behandlungen, basierend auf der asiatischen Wellness-Philosophie und lokaler Expertise, mit den Terre d’Afrique Produkten.

Für Aktivurlauber und Familien bietet das Resort alles von Tennis und Wassersport bis zu

einem Kids Club. Es ist auch eine ideale Kulisse für Hochzeiten, unterstützt durch ein Team

von Spezialisten für unvergessliche Zeremonien.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global agierendes Hotelunternehmen mit einem

Portfolio von 23 weltweit bekannten Hotelmarken, das mehr als 7.600 Hotels und fast 1,2

Millionen Zimmer in 126 Ländern und Regionen anbietet. Dafür hat sich Hilton der Vision

seines Gründers verschrieben, die Welt mit herzlicher Gastfreundschaft zu erfüllen. In seiner

über 100-jährigen Geschichte begrüßte der Konzern über 3 Milliarden Gäste, wurde von Great

Place to Work und Fortune zum besten Arbeitgeber der Welt gekürt und ist in sieben

aufeinanderfolgenden Jahren als weltweit führender Anbieter in den Dow Jones Sustainability

Indices gelistet. Hilton hat branchenführende technologische Verbesserungen eingeführt, um

das Gästeerlebnis zu verbessern, darunter Digital Key Share, automatisierte kostenlose

Zimmer-Upgrades und die Möglichkeit, bestätigte Zimmer mit Verbindungstür zu buchen.

Über das preisgekrönte Treueprogramm Hilton Honors können die fast 190 Millionen Hilton

Honors-Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und unbezahlbare

Erlebnisse sammeln. Mit der kostenlosen Hilton Honors-App können Gäste ihren Aufenthalt

buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel öffnen und

auschecken – alles von ihrem Smartphone aus. Weitere Informationen unter stories.hilton.com

oder Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube folgen.

Über Hilton Hotels & Resorts

Seit über einem Jahrhundert setzt Hilton Hotels & Resorts weltweit Maßstäbe in Sachen

Gastfreundschaft und bietet neue Produktinnovationen und Dienstleistungen, um den sich

wandelnden Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Mit mehr als 600 Hotels auf sechs

Kontinenten befinden sich Hilton Hotels & Resorts an den begehrtesten Reisezielen der Welt

für Gäste, die wissen, dass es darauf ankommt, wo sie übernachten. Aufenthalte bei Hilton

Hotels & Resorts können auf hiltonhotels.com oder über die branchenführende Hilton HonorsApp gebucht werden. Hilton Honors-Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton-Kanäle

buchen, haben Zugriff auf sofortige Vorteile. Weitere Informationen über Hilton Hotels &

Resorts unter stories.hilton.com/hhr oder Hilton auf Facebook, Twitter und Instagram folgen.

Informationen zum Hilton Mauritius Resort & Spa unter: mauritius.hilton.com

Pressebilder unter: https://www.picdrop.com/zierercom/ofJQiAvQ5i

Copyright: Hilton Mauritius

Pressekontakt

ziererCOMMUNICATIONS

Annette Zierer

Effnerstraße 44-46; 81925 München

Telefon: +49 89 35 61 24 83 / 88 oder 017623404040

E-Mail: annette.zierer@zierercom.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hilton Mauritius Resort & Spa

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612483

web ..: https://www.hilton.com/de/hotels/mruhihi-hilton-mauritius-resort-and-spa/

email : annette.zierer@zierercom.com

–

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: 08935612483

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.