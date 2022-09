Zeph bietet ergonomisches Sitzen und passt dank seines farbenfrohen und individuell konfigurierbaren Designs in jede Umgebung.

Herman Miller, der weltweit führende Anbieter innovativer Design- und Einrichtungslösungen und Teil der MillerKnoll Familie, präsentiert mit Zeph einen weiteren Stuhl aus der langandauernden Design-Partnerschaft mit den Berliner Designern Studio 7.5, die schon mit Cosm, Mirra und Setu die Designwelt begeisterten. Das neueste Produkt ist Zeph, einem Bürostuhl in der Tradition des legendären Eames Shell Chair.

Rund um die Welt wurden in den letzten Jahren neue Arbeitsmodelle entwickelt und dementsprechend stieg die Nachfrage für Produkte für zuhause und für das Büro, die ebenso attraktiv wie funktional sind, gleichermaßen. „Mit Zeph stellen wir einen Stuhl vor, der für diese neuen Arbeitswelten wie geschaffen ist. Sein elegantes, individualisierbares und farbenfrohes Design passt perfekt in das marktführende Portfolio von Herman Miller Performance-Stühlen“, kommentiert Ben Watson, President von Herman Miller zum Produktstart von Zeph.

Zeph vollzieht dabei einen Brückenschlag zwischen den legendären Midcentury-Designs von Ray und Charles Eames, für die Herman Miller so berühmt ist, und der Ergonomie moderner Bürostühle. Das Ergebnis ist ein erschwingliches Design, das weder auf Komfort noch auf Stil verzichtet. Dank seiner schlanken Silhouette und seiner individuell konfigurierbaren Ausstattung wird Zeph zu einem farbenfrohen und funktionalen Begleiter, der sich in jede Raumsituation einfügt. Dank dieser Vielseitigkeit bietet Zeph sowohl Architekten und Innenarchitekten als auch Verbrauchern eine frische, flexible Alternative für die Einrichtung von Arbeitsplätzen.

Das Design

Zeph besticht durch eine bewusst schlichte, schnörkellose Silhouette mit harmonisch geformter Sitzschale, die auf Klassiker der Nachkriegsmoderne anspielt. Die harmonische organische Ästhetik von Zeph bietet aber gleichzeitig erstaunliche ergonomische Vorteile. Das unaufdringliche Äußere verbirgt ein raffiniertes Zusammenspiel von Mechanik und Material. „Unser Ziel war, einen Schalenstuhl beweglich zu machen. Was zuerst wie ein Widerspruch erscheint, wird möglich, wenn man sich die inhärenten Eigenschaften von Kunststoff zunutze macht: er ist biegsam und federt zurück. Die harmonische Ästhetik des Zeph bietet gleichzeitig erstaunliche ergonomische Vorteile“, erklärt Burkhard Schmitz, der Studio 7.5 mit Carola Zwick und ihrem Bruder Roland Zwick leitet.

Mit unzähligen 3D-gedruckten Prototypen perfektionierte Studio 7.5 das Design der einteiligen Schale aus Sitzfläche und Rückenlehne, die sich den Bewegungen des Sitzenden anpasst. Während die meisten Stühle dieser Art starr sind, unterstützt die einteilige kinematische Kunststoff-Sitzschale des Zeph dank der Elastizität des Materials die jeweilige Sitzhaltung konstant und hält den Sitzenden, basierend auf den Drehpunkten des Körpers, immer in Balance. Die Mechanik ist so auf den menschlichen Körper abgestimmt, dass natürliche, fließende Bewegungsabläufe unterstützt. So bietet der Zeph ein ergonomisches Sitzerlebnis für alle.

„In der Arbeitswelt ist eine neue Ära der Selbstbestimmung und Flexibilität angebrochen und Zeph ist Herman Millers Beitrag – ein Design, das sich auch nach dem Kauf immer wieder neu anpassen lässt“, schließt Ben Watson ab. „Mit seinen Farben, Texturen und Sitzschalen-Optionen ist Zeph eine durchdachte und flexible Lösung für jeden Einsatz und jede Umgebung.“

Verfügbarkeit

Zeph ist in acht Farben und 20 Sitzpolster-Optionen erhältlich. Im weiteren Jahresverlauf ergänzen Überzuge die Kollektion. Anfang nächsten Jahres kommt eine Besucherstuhl-Version dazu. Zeph ist für Objektkunden bei einem autorisierten Herman Miller oder MillerKnoll Händler erhältlich. Ab August wird Zeph auch über die Herman Miller Einzelhandelsstandorte weltweit zum Kauf angeboten.

Links:

Zeph im Web: https://www.hermanmiller.com/de_de/products/seating/office-chairs/zeph-chair/

Erfahren Sie mehr über das Design und die Designer vom Studio 7.5: https://www.hermanmiller.com/de_de/products/seating/office-chairs/zeph-chair/design-story/

Mehr Bilder: https://www.hermanmiller.com/de_de/products/seating/office-chairs/zeph-chair/product-images/

Über Herman Miller:

Seit 1905 entwickelt Herman Miller Designs, die Probleme lösen, Leistung unterstützen und Menschen inspirieren. In dieser Zeit hat Herman Miller erfolgreiche Beziehungen mit den progressivsten Designern ihrer Zeit gepflegt, ob Midcentury-Größen wie George Nelson und Isamu Noguchi, forschungsorientierte Visionäre wie Robert Propst und Bill Stumpf – oder bahnbrechenden Studios von heute wie Industrial Facility und Studio 7.5. Von der Geburt ergonomischer Möbel bis hin zu der Produktion einiger der legendärsten Design-Objekte des 20. Jahrhunderts hat Herman Miller im Verlauf der letzten hundert Jahre zeitlose Originale mit nachhaltiger Wirkung hervorgebracht und dabei ein dauerhaftes Vermächtnis in Design, Innovation und sozialer Verantwortung erschaffen. Herman Miller ist Teil von MillerKnoll, einem Zusammenschluss dynamischer Marken, die gemeinsam die Welt gestalten, in der wir leben.

