Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey 2026

Am ersten Oktoberwochenende dreht sich auf der historischen Wasserburg in der Eifel alles rund ums Pferd + Vielfältiges Programm und interessante Fachvorträge + Abwechslungsreicher Markt zum Stöbern

Am 3. und 4. Oktober gibt es beim Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey bei Euskirchen ausgesprochen viel zu entdecken und zu erleben: Für Pferdeliebhaber wird ein umfangreiches Programm quer durch den Reitsport geboten und ausgewählte Fachvorträge und Infostände bieten eine einmalige Gelegenheit zum intensiven Austausch. Auch Hundeliebhaber kommen auf ihre Kosten. Spielerische Angebote für Kinder und sogar ein Wettbewerb im Gewichtheben sorgen dabei für abwechslungsreiche Unterhaltung für die ganze Familie.

Vorführungen aus dem Reitsport

Auf dem großen Reitplatz mit Burgpanorama können Besucher den ganzen Tag über ein Programm genießen, das verschiedene Sparten des Reitsports vereint: Showreiterin und Trainerin Patricia Gräfin Beissel von Emotion Pferd gibt mit ihren Kolleginnen Einblicke in die Ausbildung von Film- und Showpferden. Die Geschicklichkeits¬meister des Working Equitation Deutschland e. V. stellen ihren Sport vor und beim Gelassenheitstraining wird gezeigt, wie Pferd und Mensch Vertrauen zueinander aufbauen können. Eine Dressur-Quadrille und eine Lusitano-Rassepräsentation runden das Event ab.

Gewichte heben mit der ganzen Familie

In diesem Jahr können Kinder und Anfänger außerdem ihre Kräfte beim Stemmen von Natursteinen messen. An beiden Veranstaltungstagen stehen die erfahrenen Profis von „Eisenbär“ bereit, um die ganze Familie beim Gewichtheben anzuleiten. Wer wird der „King of Stones“?

Abwechslungsreicher Markt und Gastronomie

Ein bunter Herbstmarkt lädt alle Besucher zum Stöbern und Verweilen ein: In den Burghöfen und am Weiher sind Infostände und Produkte rund um Pferd und Hund zu finden: Accessoires, handgefertigte Kleidung, Hüte, Reitstiefel, Leinen und Leckerlis, Schmuck und Kunsthandwerk. Kulinarische Köstlichkeiten runden das Angebot ab.

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Termine: Samstag, 3. Oktober 2026, und Sonntag, 4. Oktober, jeweils 11-18 Uhr

Eintritt: Kinder (4 bis 12 Jahre) VVK 3 Euro/TK 5 Euro; Schüler, Studenten, Gruppen (ab 20 Personen) VVK 7 Euro/TK 10 Euro; Erwachsene VVK 10 Euro/TK 13 Euro; Familienkarten

(2 Erwachsene, 2 Kinder) VVK 23 Euro/TK 31 Euro

Vorverkauf: https://tickets.burgsatzvey.de/event/herbst-und-reitermarkt-0n8cot

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patricia Gräfin Beissel GmbH

Frau Patricia Gräfin Beissel

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey

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web ..: http://www.graefin-beissel.de

email : info@graefin-beissel.de

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Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

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