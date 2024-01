Herando Erfahrungen: AMG-Gründer feiert 85. Geburtstag

Herando, die renommierte Plattform für Liebhaber von Luxusgütern, ehrt eine Legende der Automobilwelt – Hans Werner Aufrecht, den Mitbegründer von AMG.

Anlässlich seines 85. Geburtstags, am 28. Dezember 2023, blickt Herando auf Aufrechts außergewöhnliche Karriere und lebenslange Leidenschaft für den Motorsport zurück.

Geboren in Aspach und aufgewachsen in der schwäbischen Automobilkultur, zeigte Aufrecht schon früh ein beeindruckendes Talent für Ingenieurskunst. Seine Karriere begann bei Mercedes-Benz, aber seine wahre Berufung fand er in der Gründung von AMG im Jahr 1967 zusammen mit Erhard Melcher. Das Unternehmen, das ursprünglich als reine Motorsport-Begeisterung begann, entwickelte sich bald zu einem Pionier im Bereich des Fahrzeugtunings, was letztlich zu einer vollständigen Übernahme durch Daimler-Benz in den 2000er Jahren führte.

Hans Werner Aufrecht hat Motorsport im Blut

Aufrechts Beitrag zum Motorsport ist legendär. Sein Einstand mit dem markanten Mercedes-Benz 300 SEL, auch bekannt als „rote Sau“, beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps, bleibt unvergessen. Seine Erfolge setzten sich fort, als AMG zum offiziellen Werksteam von Mercedes in der DTM wurde und beeindruckende Siege errang. Unter seiner Leitung gewann Mercedes-AMG elf Fahrertitel und zahlreiche Team- und Herstellerwertungen in der DTM.

Aufrechts Beitrag zur Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) war immens. Als langjähriger Chef der Dachorganisation ITR e.V. seit 1986, prägte er die Serie nachhaltig. Er war maßgeblich an der Wiederbelebung der DTM im Jahr 2000 beteiligt und spielte eine Schlüsselrolle beim Fortbestand der Serie nach dem Ausstieg von Opel, indem er eng mit Audi zusammenarbeitete. Aufrechts visionäre Führung zeigte sich auch in der Einführung eines neuen technischen Regelwerks im Jahr 2012, welches für das Comeback von BMW in der DTM entscheidend war. Er arbeitete daran, dieses Regelwerk international zu etablieren. Obwohl er die Führung der ITR im März 2017 an Gerhard Berger übergab, bleibt Aufrechts Vermächtnis in der DTM und im Motorsport insgesamt unvergessen. Heute widmet er sich seiner Familie, unterstützt die Leidenschaften seiner Töchter und bleibt der Welt der Pferdestärken treu.

AMG-Modelle bei Herando entdecken

In Anerkennung von Hans Werner Aufrechts Erbe präsentiert Herando eine exquisite Auswahl an AMG-Modellen. Unter den angebotenen Fahrzeugen finden sich beeindruckende Modelle wie der AMG GT, der leistungsstarke AMG C 63 und der luxuriöse AMG S63. Diese Fahrzeuge verkörpern die Quintessenz von AMGs Ingenieurskunst, kombiniert mit exklusivem Design und außergewöhnlicher Performance. Liebhaber von High-Performance-Fahrzeugen können auf unserer Plattform nicht nur diese faszinierenden Modelle entdecken, sondern auch ihren eigenen AMG zum Verkauf anbieten. Bei Herando bieten wir einen einzigartigen Luxusmarktplatz, der es ermöglicht, diese außergewöhnlichen Fahrzeuge einem weltweiten Publikum von Kennern und Sammlern zu präsentieren. Ob Sie ein Fan der ikonischen AMG-Modelle sind oder selbst Besitzer eines solchen Autos, Herando ist der Ort, an dem Leidenschaft für exklusive Fahrzeuge und geschätzte Tradition aufeinandertreffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herando a.s.

Herr Frank Müller

V Jáme 1/699

110 00 Prag 1

Tschechische Republik

fon ..: +420 228 884 177

web ..: https://www.herando.com

email : info@herando.com

