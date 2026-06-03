Henkel und Kindheitstraum Deutschland e. V. erfüllen 150 Kinderwünsche zum 150-jährigen Jubiläum von Henkel

Gemeinsames Initiative schenkt kranken und sozial benachteiligten Kindern unvergessliche Momente

Düsseldorf/Stuttgart, 3. Juni 2026 – Im Jahr seines 150-jährigen Jubiläums setzt Henkel gemeinsam mit Kindheitstraum Deutschland e. V. ein besonderes Zeichen für gesellschaftliches Engagement und Mitmenschlichkeit: Unter dem Motto „Henkel feiert – feiere mit!“ unterstützt Henkel den Verein mit einem Beitrag in Höhe von 100.000 Euro. Mit dieser Förderung werden bundesweit 150 Wünsche von kranken sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen erfüllt.

Die Initiative läuft von Mai bis Dezember 2026 und hat ein klares Ziel: Kindern Freude zu schenken, Hoffnung zu geben und ihnen Momente voller Glück und Unbeschwertheit zu ermöglichen. Dabei stehen individuelle Herzenswünsche im Mittelpunkt – von einem Besuch im Freizeitpark über ein neues Fahrrad oder Spielzeug bis hin zu Schulutensilien, Pferdereiten oder sogar dem Traum von der Einrichtung eines eigenen Kinderzimmers.

„150 Jahre Henkel sind für uns nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und etwas an die Gesellschaft zurückzugeben“, erklärt Paul Vetter, General Manager Consumer Brands Deutschland und Schweiz. „Gemeinsam mit Kindheitstraum Deutschland möchten wir Kindern und Jugendlichen besondere Erlebnisse ermöglichen und ihnen zeigen, dass ihre Wünsche und Träume zählen.“

Auch Kindheitstraum Deutschland e. V. sieht in der Kooperation ein starkes Zeichen der Solidarität: „Viele Familien stehen durch Krankheit, schwierige Lebenssituationen oder finanzielle Belastungen täglich vor großen Herausforderungen. Mit dieser gemeinsamen Initiative können wir Kindern unvergessliche Momente schenken und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir danken Henkel herzlich für dieses außergewöhnliche Engagement,“ erklärt Enrico Kuhrt, Vereins-Vorsitzender.

Die Wunschaktionen werden in ganz Deutschland umgesetzt. Familien, soziale Einrichtungen und Unterstützende können Wünsche einreichen, die anschließend gemeinsam geprüft und realisiert werden.

Mit der Initiative verbinden Henkel und Kindheitstraum Deutschland e. V. ihr gemeinsames Ziel, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Kindern in herausfordernden Lebenssituationen besondere Hoffnungsmomente zu schenken.

Über Henkel

Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie im Bereich Haare weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Henkel einen Umsatz von rund 20,5 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,0 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von rund 47.000 Mitarbeiter:innen – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: „Pioneers at heart for the good of generations“. Weitere Informationen unter www.henkel.de

Über Kindheitstraum Deutschland e. V.

Kindheitstraum Deutschland e.V. engagiert sich seit 2015 bundesweit für kranke, beeinträchtigte sowie sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche und erfüllt Herzenswünsche, organisiert besondere Erlebnisse und unterstützt Familien in schwierigen Lebenssituationen. Weitere Informationen unter www.kindheitstraum-deutschland.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kindheitstraum Deutschland e.V.

Frau Denise Speder

Hartwaldstr. 61

70378 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711 215 70 770

web ..: https://www.kindheitstraum-deutschland.de

email : d.speder@kindheitstraum-deutschland.de

Über Kindheitstraum Deutschland e.V.

Kindheitstraum Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Stuttgart. Ziel des Vereins ist es, Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen zu erfüllen, die durch Krankheit, Behinderung oder schwierige Lebensumstände belastet sind. Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, sodass Spenden vollständig in die Projekte fließen. Neben individuellen Wunscherfüllungen organisiert der Verein Veranstaltungen, die Familien Freude, Kraft und Hoffnung schenken.

Pressekontakt:

Kindheitstraum Deutschland e.V.

Frau Denise Speder

Hartwaldstr. 61

70378 Stuttgart

fon ..: +49 711 215 70 770

email : d.speder@kindheitstraum-deutschland.de

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