Hemer – Rückenschmerzen müssen nicht sein!

04.02.26 – 18:30 Uhr.

Weniger Schmerzen und Medikamente durch ein gezieltes Physio-Trainingskonzept – ist das möglich?

Dieser spannenden Frage gehen der Sportwissenschaftler Dr. Hartmut Wolff in ihrem kommenden Infoabend in Hemer nach. Die beiden Experten werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse vorstellen und innovative Ansätze eines modernen, ganzheitlichen Physiotraining-Konzepts für Rücken, Schulter, Hüfte und Knie präsentieren.

In einem anschaulichen Vortrag erläutert Dr. Hartmut Wolff die funktionelle Anatomie und das komplexe Zusammenspiel der Muskulatur im Schulterbereich. Die Teilnehmenden erhalten dabei eine neue Sichtweise auf die Ursachen und Zusammenhänge ihrer individuellen Schulter- und Rückenbeschwerden.

Exklusive Premiere in Hemer

Ein besonderes Highlight des Abends ist die Premiere von fünf innovativen Geräte-Neuentwicklungen, die künftig das neue Physio-Gesundheits-Training in Hemer bereichern werden. Ziel ist es, mit diesem modernen Ansatz einen neuen therapeutischen Weg zu beschreiten – hin zu einem hochwertigen, natürlichen und ganzheitlichen Bewegungs- und Therapiekonzept.

Die neue LK Physiotherapie bietet unter anderem:

o Moderne Räumlichkeiten: Helle, großzügige und optimal ausgestattete Behandlungsräume für Einzel- und Gruppentherapien.

o Breites Leistungsspektrum: Krankengymnastik, Krankengymnastik auf Neurophysiologische Grundlage, Manuelle Lymphdrainage, Personal Training, Atemtherapie, Krankengymnastik am Gerät

o Hightech-Ausstattung: Modernste Trainingsgeräte der Marke Dr. Wolff – Sports & Prävention für die gerätegestützte Krankengymnastik (KGG).

o Ganzheitlicher Ansatz: Ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten arbeitet eng zusammen, um die bestmöglichen Therapieergebnisse zu erzielen.

o Umfassende Betreuung: Vom Erstgespräch bis zur Nachsorge begleitet das Team der LK Physiotherapie seine Patientinnen und Patienten individuell und kompetent auf dem Weg zur Genesung.

Anmeldung:

LK Physiotherapie

Inhaber: Lokman Kalkan

Bräuckerstraße 9

58675 Hemer

Telefon: 02372 935888

E-Mail: info@lk-physiotherapie.de

Website: https://lk-physiotherapie.de/

Rückenfitness und -Therapie

Außergewöhnliche Konzepte

Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.

