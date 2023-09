Heizungstausch in Österreich – Green Tech-Heizungen sind die Lösung

Effizientes und Nachhaltiges Heizen mit STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

In einer Zeit, in der die Energiepreise steigen und der Klimawandel unser Leben bestimmt, ist es von entscheidender Bedeutung, über nachhaltige Heizlösungen nachzudenken. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH, ein angesehener Hersteller von Haustechnik- und Systemtechnik, empfiehlt einen zeitnahen Wechsel Ihrer Heizungsanlage als Antwort auf die kontinuierlich steigenden Kosten fossiler Energieträger aufgrund von Umweltabgaben. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, innovative Green Tech-Heizungen anzubieten, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern sich auch langfristig finanziell auszahlen. Die drängende Frage, die sich heute stellt, lautet: Warum sollten wir überhaupt über einen Heizungswechsel nachdenken? Die Antwort ist simpel: Die Energiekosten steigen stetig und die schädlichen Auswirkungen fossiler Brennstoffe auf unsere Umwelt sind offensichtlich.

Der Klimawandel ist eine Realität, der wir uns alle stellen müssen, und wir tragen eine gemeinsame Verantwortung, unseren Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH hat erkannt, dass nachhaltige Heiztechnologien der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind. Zwei solche Lösungen, die sich in der Praxis bewährt haben, sind die Luft-Wasser-Wärmepumpen und die Sole-Wasser-Wärmepumpen. Luft-Wärmepumpen nutzen die natürliche Wärmeenergie der Umgebungsluft, um Ihr Zuhause zu beheizen. Sie arbeiten äußerst effizient und erzeugen mehr Wärmeenergie, als sie an elektrischer Energie benötigen. Dies bedeutet, dass Sie weniger Strom aus dem Netz beziehen und Ihre Energiekosten drastisch senken können. Zudem sind Luft-Wasser-Wärmepumpen umweltfreundlich, da sie keine schädlichen Emissionen erzeugen.

Sole-Wärmepumpen hingegen nutzen die Energie des Erdreichs, um Ihr Haus zu beheizen. Durch die Entnahme von Wärme aus dem Boden und die Umwandlung in Heizenergie können Sie Ihre Heizkosten erheblich reduzieren. Diese Technologie ist besonders effektiv, da die Temperatur im Erdreich das ganze Jahr über relativ konstant bleibt. Ein häufiges Missverständnis besteht darin, dass nachhaltige Heizungen teurer sind als herkömmliche Systeme. In Wirklichkeit rechnen sich Green Tech-Heizungen langfristig. Obwohl die Anschaffungskosten vielleicht höher sind, überwiegen die Einsparungen bei den Energiekosten und die staatlichen Anreize oft deutlich. In Österreich gibt es verschiedene Förderprogramme für den Einbau umweltfreundlicher Heizsysteme. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet umfassende Unterstützung bei der Beantragung dieser Fördermittel. Angesichts der steigenden Energiekosten und der wachsenden Notwendigkeit, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ist jetzt der ideale Zeitpunkt für einen Heizungswechsel gekommen.

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet nicht nur hochmoderne Heiztechnologien, sondern verfügt auch über langjährige Erfahrung und Expertise in der Branche. Die Produkte des Unternehmens sind für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt. Ein Heizungswechsel erfordert sorgfältige Planung. Von der Auswahl des richtigen Systems bis zur Installation und Wartung sind Sie bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH in den besten Händen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Wandel zu beginnen und in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist Ihr vertrauenswürdiger Partner auf diesem Weg zu einer effizienten und nachhaltigen Heizung. Die Fördertöpfe sind gut gefüllt: Aktuell stehen noch knapp 635 Millionen Euro im Rahmen der Aktion „Raus aus Öl und Gas“ und der Sanierungsoffensive zur Verfügung. Tauschen Privatpersonen ihre alte Heizung gegen eine Wärmepumpe, erhalten sie bis zu 7.500 Euro. Für den Ersatz einer Gasheizung erhöht sich dieser Betrag sogar auf 9.500 Euro.

Als familiengeführtes Unternehmen, das von Innovationen angetrieben wird, steht Stiebel Eltron für bahnbrechende Lösungen im Bereich Warmwasser, Wärme, Lüftung und Klimatisierung. Der Anbieter von Haus- und Systemtechnik verfolgt dabei eine klare Vision – die Schaffung umweltfreundlicher, effizienter und komfortabler Haustechnik. Mit einer weltweiten Belegschaft von rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern legt das Unternehmen mit Hauptsitz in Holzminden, Deutschland, großen Wert auf eigenes Fachwissen und setzt dieses konsequent von der Produktentwicklung bis zur Fertigung um. Die österreichische Tochtergesellschaft, die Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz, ist eine der ältesten Tochtergesellschaften der Gruppe und wurde bereits im Jahr 1972 gegründet. Sie zählt zu den führenden Anbietern von Wärmepumpen und Lüftungssystemen im Land.

