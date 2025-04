HeimWerk Restaurants: Jetzt auch Frühstück bei HeimWerk

Frühstücksliebhaber in München, Düsseldorf und Berlin dürfen sich freuen: ab 1. April lässt es sich in den HeimWerk-Restaurants mit leckerem Frühstück genussvoll in den Tag starten.

Von Montag bis Freitag von 9:30 bis 12:00 Uhr und am Wochenende bis 14:00 Uhr dürfen sich die Gäste auf leckere deftige und süße Frühstücksideen in den HeimWerk-Restaurants freuen. „Wir begleiten unsere Gäste bereits mit bester Heimatküche durch den Tag – jetzt starten wir mit ihnen auch in den Morgen. Mit unserem neuen ,Frühwerk‘-Frühstücksangebot bereiten wir genussvolle Morgenstunden, ob für den schnellen Kaffee oder das ausgiebige Frühstück mit Familie und Freunden“, erklärt Archibald Graf von Keyserlingk, Geschäftsführer von HeimWerk. Besondere Aktion: am 1. April erhielten die Gäste zur Feier des Tages ein gratis Kaffee-Getränk zum Frühstück.

Von herzhaft bis süß: „Frühwerk“ für jeden Geschmack

Liebhaber herzhafter Speisen können sich auf ofenfrische Brezel mit Butter, Frischkäse oder Obazda freuen, ein klassisches Weißwurstfrühstück „Zum Zuzeln“ genießen oder zwischen verschiedenen Eiergerichten wie Rührei, Spiegelei oder Omelette wählen. Ein deftiges Bauernfrühstück namens „Tagwerk“ und ein „zwergenleichter“ Naturjoghurt mit Apfelspalten, Sauerkirschen und Granola runden das Angebot ab. Wer es süßer mag, kommt mit fluffigen Mini-Pfannkuchen auf seine Kosten, die je nach Vorliebe mit Puderzucker, warmen Sauerkirschen oder Schokoladen-Nuss-Creme serviert werden. Dazu gibt es eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten, die auf Wunsch mit Hafermilch verfeinert werden können, sowie heiße Schokolade und edle Tees. Für alle, die den Tag stilvoll beginnen möchten, stehen zudem frisch gezapftes Weißbier, prickelnder Prosecco und erfrischende Säfte zur Auswahl. So kann der Tag starten.

HeimWerk Restaurants

HeimWerk Restaurants huldigen dem Schnitzel und seinen Freunden. Der Name steht für „Heimat und Handwerk“ und damit für authentische, moderne und nachhaltige Slow-Food-Qualität. Für die Standorte in München Schwabing, Glockenbachviertel, das neue HeimWerk in der Münchner Innenstadt sowie in der Düsseldorfer Altstadt gilt: Was gut schmeckt, soll auch guttun – Mensch, Tier und Natur. Dafür verfolgt das 2016 gegründete Unternehmen unter der Leitung von Geschäftsführer Archibald Graf von Keyserlingk klare Leitlinien. Die Zutaten stammen aus der Region des jeweiligen Restaurants, das Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, gekocht wird frei von künstlichen Zusatzstoffen, Speisen werden täglich frisch zubereitet – Fertigprodukte sind tabu – und man vermeidet Speiseabfälle unter anderem durch variable Speisegrößen wie „Snack“ oder „NorMahl“. Schnitzel gibt es vom Schwein, Kalb oder Huhn, aus Gemüse, Zucchini oder Sellerie, mit würzigem Bergkäse, Chili oder Kurkuma. Als „Freunde“ des Schnitzels bezeichnen die HeimWerk-Restaurants neben Ihren Gästen übrigens das, was zum herzhaften Schnitzel oder als Alternative auf die Teller kommt. Dazu zählen neben den klassischen Beilagen wie Bratkartoffeln und Pommes leckere Kaiserschmarrn – auch vegan -, Gemüseeintopf, Spinatknödel oder Schnitzel-Burger – nicht zu vergessen: echte Münchner Bierspezialitäten und variantenreiche Cocktails. Umgesetzt wird die gastronomische Philosophie auch im Gastraum: regional, authentisch und mit Wiedererkennung.

