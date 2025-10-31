Heilung mit System – Klinik Solequelle zeigt moderne Wege zu Gesundheit, Prävention und Lebensfreude

Ausstrahlung am 2. November 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

Mit einem klaren Fokus auf Prävention, Rehabilitation und medizinische Innovation zeigt Welt der Wunder TV in der neuen Dokumentation „Heilung mit System – Reha, Kur & Prävention in der Klinik Solequelle“, wie moderne Gesundheitsvorsorge heute aussieht.

Die Sendung begleitet Patientinnen, Therapeuten und Ärztinnen durch den Alltag der renommierten Klinik Solequelle in Bad Westernkotten – einem Ort, an dem Medizin, Menschlichkeit und Bewegung Hand in Hand gehen. Dabei wird deutlich: Gesundheit entsteht nicht erst in der Reha, sondern beginnt lange vorher – mit Prävention, Achtsamkeit und gezielter Begleitung.

Ob Arthrofibrose-Therapie, RV-fit-Programm der Deutschen Rentenversicherung oder die klassische offene Badekur – die Klinik vereint unter einem Dach medizinische Kompetenz, individuelle Betreuung und modernste Therapiekonzepte. Fachkräfte und Teilnehmende berichten authentisch, wie sie hier neue Perspektiven gewinnen: auf Gesundheit, Lebensqualität und Selbstbestimmung.

„Wir wollen Menschen frühzeitig unterstützen – nicht erst, wenn Beschwerden chronisch werden“, erklärt die Klinikleitung. „Unser Ansatz verbindet Prävention, Reha und Kur zu einem durchdachten System, das sowohl medizinisch wirksam als auch menschlich wohltuend ist.“

Die filmische Dokumentation führt durch lichtdurchflutete Therapieräume, stille Kurparkszenen und persönliche Momente der Genesung – untermalt von wissenschaftlichen Fakten, Erfahrungsberichten und eindrucksvollen Bildern.

„Heilung mit System – Reha, Kur & Prävention in der Klinik Solequelle“ zeigt, wie ganzheitliche Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert funktioniert: modern, empathisch und zukunftsorientiert.

Ausstrahlung:

– 2. November 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Anschließend abrufbar auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder

Weitere Informationen zur Klinik Solequelle: https://www.klinik-solequelle.de/

