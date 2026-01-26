18. Bio-Balkon-Onlinekongress zeigt, wie Balkone Stadtmenschen gesünder machen

Vom 21. bis 30. März 2026 lädt die Berliner Balkonbotschafterin Birgit Schattling zum 18. Bio-Balkon-Onlinekongress „Heilkraft vom Balkon“ ein. In rund 30 Interviews und Vorträgen erfahren Interessierte kostenfrei, wie sie Balkone, Terrassen und Fensterbretter in kleine Gesundheits-Oasen für Mensch und Tier verwandeln – mit Gemüse, Kräutern und wildpflanzenreicher Bepflanzung statt grauen Abstellflächen.

Unter dem Motto „Mehr Pflanzen für Gesundheit und mehr Lebensfreude“ stehen diesmal die positive Wirkung von Stadtgrün auf körperliche und seelische Gesundheit, Hitzeschutz, Artenvielfalt und Stadtnatur im Mittelpunkt. Expertinnen und Experten aus Medizin, Wissenschaft, Gartenbau und Balkonpraxis zeigen alltagstauglich, wie selbst kleinste Flächen zu Kühlung beitragen, Stress reduzieren, Insekten und Vögeln Lebensraum geben und gleichzeitig eine überraschend reiche Ernte liefern können.

Teilnehmen kann jeder bequem von zu Hause: Im Kongresszeitraum erhalten Angemeldete täglich per E-Mail die Zugangslinks zu mehreren Online-Vorträgen, die jeweils 48 Stunden lang kostenlos abrufbar sind – auf Computer, Tablet oder Smartphone. Wer die Inhalte dauerhaft nutzen möchte, kann ein Kongresspaket mit allen Interviews als Video- und Audiodownload erwerben.

Inhaltlich spannt der Kongress einen Bogen von „Hitzewellen und Gesundheit in der Stadt: Wie grüne Balkone die Gesundheit stärken“ (Dr. med. Max Bürck-Gemassmer) über „Kräuter richtig anbauen: So gelingen Heil- und Teekräuter auf Balkon und Terrasse“ (Andrea Heistinger) bis hin zu Beiträgen über Glockenblumen-Heilwirkungen, ertragsstarke Vertikalgärten, essbare Wildpflanzen im Kübel, sichere Auswahl bei Giftpflanzen, Insektennisthilfen, Vogelbeobachtung und Lichtverschmutzung. Viele Vorträge widmen sich Mischkultur und Fruchtfolge im Topf, Gehölzen als Raupenfutterpflanzen, Mini-Balkonen oder der Frage, wie sich mit intelligenten Pflanzkombinationen klimaangepasste, pflegeleichte Biotope für Wildbienen, Schmetterlinge und Vögel auf engstem Raum schaffen lassen.

Zahlreiche Teilnehmerrückmeldungen früherer Kongresse zeigen, wie stark ein Bio-Balkon den Alltag bereichern kann: Menschen berichten von neuer Lebensfreude, ersten eigenen Wurmkisten, vertikalen Beeten, Microgreens in der Küche, veränderten Gärten im beruflichen Umfeld und einem ganz neuen Blick auf das „Handtuch“ Balkon als wertvolles Stück Stadtnatur. Die Bio-Balkon-Bewegung verzeichnet bereits weit über 30.000 Teilnehmende und ermutigt Stadtbewohner, selbst aktiv zu werden – jeder Topf, jedes Fensterbrett, jeder Meter zählt.

Initiatorin Birgit Schattling, Medienpreisträgerin der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822 e.V., „Natur im Garten“-Botschafterin, Autorin und zertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, engagiert sich seit 2017 mit ihren Online-Bio-Balkon-Kongressen für essbare Städte, Klimaschutz und biologische Vielfalt auf kleinstem Raum. Die Balkonschule Berlin dient Privatmenschen und Unternehmen als Schaugarten für Schulungen, Vorträge und (Team)Workshops zu Selbstversorgung, nachhaltigem und tierfreundlichem Gärtnern zur Förderung der Artenvielfalt auf kleinem Raum sowie als Referenzobjekt Vertikalanbau, Klimaterrasse und Wurmkompostierung. Ihre Vision: naturnahe, essbare Wohlfühlbalkone, die Stadtmenschen gesünder machen, die Artenvielfalt fördern und ein lebendiges Netzwerk aus Balkonen, Fensterbänken, Baumscheiben, Gärten und Parks in der Stadt entstehen lassen.

Anmeldung und Teilnahme

Die Anmeldung zum 18. Bio-Balkon-Onlinekongress „Heilkraft vom Balkon“ ist ab sofort kostenfrei über die Kongressseite möglich: https://bio-balkon.de/kongress-18/. Nach der Eintragung erhalten Teilnehmende alle Zugangslinks, Hinweise zu Live-Workshops, Kommentarmöglichkeiten und Informationen zu möglichen Aktionspreisen für das Kongresspaket per E-Mail.

Über die Bio-Balkon-Bewegung

Die von Birgit Schattling 2017 initiierte Bio-Balkon-Bewegung unterstützt insbesondere Stadtmenschen dabei, ihre Balkone, Terrassen und Fensterbretter in naturnahe, essbare Oasen zu verwandeln. Im Mittelpunkt stehen giftfreies Gärtnern ohne chemisch-synthetische Dünger, torffreie Substrate, Förderung heimischer Wildpflanzen, Artenvielfalt und praktische Selbstversorgung mit Gemüse, Obst und Kräutern auf kleinstem Raum.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Birgit Schattling

Frau Birgit Schattling

Barstr. 38

10713 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 178 5350112

web ..: https://bio-balkon.de

email : news@bio-balkon.de

Birgit Schattling ist Balkonbotschafterin aus Berlin und setzt sich mit Leidenschaft für die Nutzung von Balkonen und Fensterbrettern ein. Sie möchte mehr Menschen dazu motivieren, naturnah zu gärtnern und ihre eigenen Oasen der Ruhe und Entspannung zu schaffen. Als hochschulzertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen und Jurorin beim Pflanzwettbewerb „Deutschland summt!“ verfügt sie über umfangreiches Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet des Bio-Balkongärtnerns.

