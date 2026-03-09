Hausmarkt.at, der neue Werkstatt Online Shop für Werkstattausstattung und Heimwerkerbedarf aus Österreich

Hausmarkt.at ist ein österreichischer Online-Shop, der sich auf Produkte rund um Heimwerken, Hausbau, Werkstatt, Garten und Freizeit spezialisiert hat.

Die Plattform richtet sich sowohl an private Heimwerker als auch an professionelle Handwerker und Betriebe, die hochwertige Werkzeuge, Materialien und Zubehör für ihre Projekte benötigen. Ziel des Unternehmens ist es, Kunden eine zentrale Anlaufstelle für alles rund um Haus, Bau und Renovierung zu bieten und ihnen gleichzeitig ein komfortables Einkaufserlebnis im Internet zu ermöglichen. Durch ein umfangreiches Sortiment, eine klare Struktur der Website und kundenorientierten Service hat sich Hausmarkt.at in den letzten Jahren als moderner Online-Baumarkt etabliert.

Der Online-Shop wird von der cadabra GmbH betrieben, einem Handelsunternehmen mit Sitz in Mauthausen in Oberösterreich. Die Firma ist im Groß- und Einzelhandel tätig und betreibt den digitalen Marktplatz als Plattform für Produkte aus verschiedenen Bereichen des Heimwerker- und Bauwesens. Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 gegründet und ist im Firmenbuch des Landesgerichts Linz eingetragen. Durch den Standort in Oberösterreich verbindet das Unternehmen regionale Kompetenz mit den Möglichkeiten des modernen E-Commerce und kann seine Produkte österreichweit anbieten.

Die Idee hinter Hausmarkt.at entstand aus der zunehmenden Nachfrage nach praktischen und zuverlässigen Lösungen für Heimwerkerprojekte. Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit Renovierungen, DIY-Projekten oder der Gestaltung ihres eigenen Wohnraums. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach bequemen Einkaufsmöglichkeiten im Internet. Hausmarkt.at verbindet diese beiden Entwicklungen, indem es die Vorteile eines klassischen Baumarkts mit der Flexibilität eines Online-Shops kombiniert. Kunden können Produkte bequem von zu Hause aus auswählen, vergleichen und bestellen, ohne lange Wege zu Baumärkten oder Fachgeschäften in Kauf nehmen zu müssen.

Das Sortiment von Hausmarkt.at umfasst heute mehrere Tausend Artikel aus unterschiedlichen Produktkategorien. Ein besonders wichtiger Bereich sind Werkzeuge und Maschinen. Dazu gehören sowohl klassische Handwerkzeuge wie Schraubendreher, Zangen oder Hämmer als auch moderne Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer oder Kreissägen. Diese Produkte sind sowohl für einfache Reparaturen im Haushalt als auch für professionelle Anwendungen geeignet. Ein gutes Werkzeug bildet die Grundlage für präzises und effizientes Arbeiten, weshalb Hausmarkt.at großen Wert auf hochwertige Geräte legt.

Neben Werkzeugen bietet der Online-Shop auch zahlreiche Baustoffe und Materialien für Bau- und Renovierungsprojekte an. Von Schrauben, Befestigungsmaterial und Beschlägen bis hin zu größeren Baukomponenten finden Kunden hier eine Vielzahl von Produkten, die beim Bau oder Umbau eines Hauses benötigt werden. Dadurch können sowohl kleine Reparaturen als auch umfangreiche Bauprojekte mit den passenden Materialien ausgestattet werden.

Ein weiterer wichtiger Bereich des Sortiments betrifft die Ausstattung von Werkstätten. Viele Handwerksbetriebe oder Hobbybastler benötigen spezielle Geräte und Einrichtungen, um effizient arbeiten zu können. Hausmarkt.at bietet deshalb eine große Auswahl an Werkstattausrüstung wie Werkzeugwagen, Werkstattpressen, Kompressoren oder Hebetechnik. Auch Produkte für den KFZ-Bereich wie Reifenwuchtmaschinen oder Hebebühnen gehören zum Sortiment und richten sich insbesondere an professionelle Anwender oder Werkstätten.

Darüber hinaus umfasst das Angebot zahlreiche Produkte für Haus und Haushalt. Dazu zählen Möbel, Beleuchtungssysteme, Wandpaneele, Dekorationsartikel oder praktische Haushaltsgeräte. Diese Produkte sollen nicht nur funktional sein, sondern auch zur Gestaltung eines angenehmen Wohnraums beitragen. Hausmarkt.at versteht sich deshalb nicht nur als Werkzeugshop, sondern auch als Anbieter von Produkten, die das Zuhause komfortabler und schöner machen.

Auch der Gartenbereich spielt eine wichtige Rolle im Sortiment des Unternehmens. Viele Hausbesitzer investieren Zeit und Mühe in die Pflege und Gestaltung ihrer Gärten. Deshalb bietet der Online-Shop verschiedene Gartengeräte und Zubehörartikel an, darunter Rasenmäher, Heckenscheren, Bewässerungssysteme oder Hochbeete. Mit diesen Produkten können Kunden ihre Außenbereiche effizient pflegen und gleichzeitig kreativ gestalten.

Ein besonderes Merkmal von Hausmarkt.at ist die große Vielfalt der angebotenen Produkte. Insgesamt umfasst das Sortiment mehr als 10.000 Artikel aus verschiedenen Kategorien. Dazu zählen neben Werkzeugen und Gartengeräten auch Arbeitskleidung, Leitern, Elektrobedarf, Schweißtechnik, Werkstatteinrichtung oder Freizeitprodukte. Diese breite Auswahl ermöglicht es Kunden, viele verschiedene Produkte an einem Ort zu kaufen und ihre Projekte komplett über einen einzigen Online-Shop abzuwickeln.

Die Zielgruppe von Hausmarkt.at ist sehr breit gefächert. Einerseits richtet sich das Angebot an Heimwerker, die selbst kleinere Reparaturen oder Renovierungen durchführen möchten. Für diese Zielgruppe bietet der Shop praktische Werkzeuge, Materialien und Zubehör, die für DIY-Projekte benötigt werden. Andererseits spricht das Unternehmen auch professionelle Handwerker, Werkstätten und Gewerbebetriebe an, die auf zuverlässige Geräte und hochwertige Ausstattung angewiesen sind. Durch diese Kombination aus privaten und professionellen Kunden deckt Hausmarkt.at ein großes Marktsegment ab.

Neben der großen Produktauswahl legt das Unternehmen auch großen Wert auf eine benutzerfreundliche Gestaltung der Website. Die Plattform ist so aufgebaut, dass Kunden Produkte schnell finden und miteinander vergleichen können. Verschiedene Filterfunktionen sowie übersichtliche Kategorien erleichtern die Suche nach passenden Artikeln. Dadurch wird der Einkauf im Online-Shop einfach und effizient gestaltet.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie ist der Kundenservice. Hausmarkt.at bemüht sich, Kunden nicht nur hochwertige Produkte anzubieten, sondern auch eine kompetente Beratung zu gewährleisten. Bei Fragen zu Produkten oder Bestellungen können Kunden den Support kontaktieren und Unterstützung erhalten. Zusätzlich sorgt eine schnelle Lieferung dafür, dass bestellte Artikel rasch beim Kunden ankommen und sofort eingesetzt werden können.

Auch attraktive Preise und regelmäßige Sonderangebote spielen eine wichtige Rolle im Geschäftsmodell des Unternehmens. Durch Rabattaktionen und spezielle Angebote können Kunden hochwertige Produkte zu günstigen Konditionen erwerben. Besonders preisbewusste Käufer profitieren davon, da sie Markenprodukte oft deutlich günstiger kaufen können. Gleichzeitig achtet das Unternehmen darauf, dass niedrige Preise nicht zu Lasten der Produktqualität gehen.

Insgesamt verfolgt Hausmarkt.at eine klare Unternehmensphilosophie: Kunden sollen hochwertige Produkte für Haus, Garten und Werkstatt bequem online bestellen können und dabei von einem breiten Sortiment, fairen Preisen und gutem Service profitieren. Die Kombination aus regionaler Verankerung in Oberösterreich und moderner Onlineplattform ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel auf die Bedürfnisse seiner Kunden zu reagieren und sein Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hausmarkt.at ein moderner österreichischer Online-Baumarkt ist, der sich auf Produkte für Heimwerker, Handwerker und Hausbesitzer spezialisiert hat. Mit einem umfangreichen Sortiment, einer benutzerfreundlichen Plattform und einem kundenorientierten Service bietet das Unternehmen eine praktische Alternative zu klassischen Baumärkten. Durch die Verbindung von regionaler Kompetenz und digitalem Handel ist Hausmarkt.at gut positioniert, um auch in Zukunft eine wichtige Rolle im wachsenden Markt für Heimwerker- und Bauprodukte einzunehmen.

