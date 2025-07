hausmarkt.at – Dein Online-Baumarkt für Haus, Garten und mehr

Willkommen bei hausmarkt.at – deinem digitalen Partner für alles rund ums Bauen, Renovieren und Gestalten.

Egal, ob du ein erfahrener Handwerker bist, ambitionierter Heimwerker oder einfach auf der Suche nach praktischen Produkten für Haus und Garten: Bei uns findest du genau das, was du brauchst – schnell, zuverlässig und bequem von zu Hause aus. Unser Ziel ist es, dir das Einkaufen rund ums Zuhause einfacher zu machen. Klassische Baumarktbesuche kosten oft Zeit, Nerven und erfordern schwere Schlepperei. Wir setzen auf einen modernen, kundenfreundlichen Ansatz: Mit nur wenigen Klicks findest du auf hausmarkt.at hochwertige Produkte zu fairen Preisen – und wir liefern sie direkt vor deine Haustür oder zur Baustelle. Unser Sortiment umfasst tausende Artikel aus allen wichtigen Bereichen:

– Werkzeug & Maschinen – für echte Profis und Hobby-Handwerker.

– Bauen & Renovieren – von Baustoffen über Dämmmaterial bis hin zu Farben und Lacken.

– Garten & Außenbereich – alles für dein nächstes Gartenprojekt, inklusive Zubehör, Pflanzenpflege und Outdoor-Möbel.

– Bad & Sanitär – moderne Lösungen für die Wohlfühloase im eigenen Zuhause.

– Elektro & Beleuchtung – clevere Technik für mehr Komfort und Effizienz.

– Und das ist längst nicht alles – unser Online-Sortiment wächst laufend und orientiert sich an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Doch hausmarkt.at ist mehr als nur ein Online-Shop. Wir verstehen uns als Partner für Selbermacher. Deshalb bieten wir nicht nur Produkte, sondern auch Inspiration, Anleitungen und Fachwissen. In unserem Ratgeberbereich findest du nützliche Tipps, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Ideen für dein nächstes Projekt – egal ob du ein Gartenhaus baust, dein Bad renovierst oder einfach ein Regal montieren willst. Dabei setzen wir auf Sicherheit, Transparenz und Service. Unsere Benutzeroberfläche ist klar und einfach zu bedienen, die Produktbeschreibungen sind verständlich und ehrlich, und unser Kundenservice ist jederzeit für dich da. Bei Fragen zu Produkten, Bestellungen oder Anwendung stehen dir unsere Experten kompetent zur Seite. Auch in Sachen Nachhaltigkeit denken wir weiter: Wo möglich, achten wir auf ressourcenschonende Materialien, langlebige Produkte und faire Herstellungsbedingungen. Denn wir glauben, dass verantwortungsvolles Handeln und Qualität Hand in Hand gehen können. Mit hausmarkt.at bringst du dein Zuhause auf das nächste Level – ohne Umwege, ohne Kompromisse. Wir liefern Qualität, die überzeugt. Preise, die fair sind. Und einen Service, auf den du dich verlassen kannst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hausmarkt.at

Herr Yilmaz Dogan

Inkoba 3

4341 Arbing

Österreich

fon ..: +43 660 567 77 96

web ..: https://hausmarkt.at/

email : info@hausmarkt.at

Hausmarkt.at ist ein Online-Shop aus Österreich rund um Werkstatt, Heimwerkerbedarf, Haus, Garten, Freizeit & Outdoor

Pressekontakt:

Hausmarkt.at

Herr Yilmaz Dogan

Inkoba 3

4341 Arbing

fon ..: +43 660 567 77 96

web ..: https://hausmarkt.at/

email : info@hausmarkt.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.