Hasenkinderland.de: Andrea Jung und die Hasenkinder schenken Familien eine kostenlose Spielwelt

Spielen, lernen und Musik entdecken: Das neue Hasenkinderland bietet Kindern von vier bis acht Jahren eine übersichtliche Welt rund um Hasen und Kaninchen – kostenlos und ohne Anmeldung.

Mit Hasenkinderland.de stellt das Künstlerprojekt „Andrea Jung und die Hasenkinder“ Familien eine neue digitale Spiel- und Lernwelt zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis acht Jahren und verbindet kindgerechte Unterhaltung, kreative Beschäftigung und Musik. Die Nutzung ist vollständig kostenlos: Es gibt keine Anmeldung, keine Abonnements, keine versteckten Kosten und keine Verpflichtungen.

Die Begeisterung für Kaninchen und Hasen bildet das Herzstück der Website. Andrea Jung und die Hasenkinder möchten diese Freude mit Kindern und ihren Familien teilen. Liebevoll gestaltete Hasenfiguren begleiten die kleinen Besucher durch eine Welt, in der sie entdecken, ausprobieren und selbst kreativ werden können.

Zum Start stehen 24 Spiele und Aktivitäten bereit. Beim Hasen-Memory werden Bildpaare gesucht, beim Karottenzählen Mengen entdeckt und im Buchstabenwald erste Wörter erkundet. Mit bunten Bildern, einem Hasenklavier und dem Rhythmusgarten können Kinder eigene Ideen umsetzen. Tanz- und Bewegungsspiele laden auch dazu ein, vom Bildschirm aufzustehen und mitzumachen. Viele Spiele bieten drei Schwierigkeitsstufen. Öffentliche Ranglisten und Zeitdruck gibt es nicht.

Im Musikhaus ergänzen neun vollständige Originalaufnahmen von Andrea Jung und die Hasenkinder das Angebot. Die Auswahl umfasst deutschsprachige Kinderlieder, englische Kinderlieder und Weihnachtslieder aus drei Alben. Kinder können zuhören, mitsingen, tanzen oder auf dem virtuellen Klavier eigene Melodien ausprobieren.

Ein besonderes Anliegen ist ein Webbereich, der auch Eltern ein gutes Gefühl vermittelt. Die klare Gestaltung und die überschaubare Auswahl sollen es erleichtern, passende Beschäftigungen zu finden und die gemeinsame Zeit am Computer bewusst zu gestalten. Ein eigener Elternbereich erläutert die Inhalte und gibt Hinweise zur Nutzung. Jüngere Kinder sollten beim Entdecken begleitet werden.

Kinder müssen zum Spielen weder ihren Namen noch eine E-Mail-Adresse oder andere persönliche Angaben eingeben. Die Website bietet keine Chats, Kommentare oder Uploads. Spielstände und gemalte Bilder bleiben nur vorübergehend im Arbeitsspeicher des Browsers und werden von der Anwendung nicht an einen Server übermittelt. Musik und Albumcover werden direkt von der Website geladen; externe Musikdienste sind nicht eingebunden. Der Anwendungscode setzt keine Cookies und enthält keine Analyse- oder Werbeskripte. Technisch erforderliche Zugriffsdaten und die serverseitige Besuchsstatistik des Hostinganbieters werden in der Datenschutzerklärung transparent erläutert.

Mit Hasenkinderland möchten Andrea Jung und die Hasenkinder ihre Musik und ihre Begeisterung für die langohrigen Tiere in einem frei zugänglichen Angebot zusammenbringen. Im Mittelpunkt stehen die Freude am Spielen, kleine Entdeckungen und ein unkomplizierter Zugang für Familien.

Die neue Spiel- und Lernwelt ist unter https://hasenkinderland.de erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blue Door Records GmbH

Herr Christian Lösch

Am Roten Amte 28

38302 Wolfenbüttel

Deutschland

fon ..: +49 175 1641991

web ..: https://hasenkinderland.de

email : info@blue-door-records.de

Blue Door Records GmbH betreibt Hasenkinderland.de, eine kostenlose Spiel- und Lernwelt für Kinder von vier bis acht Jahren mit Musik von Andrea Jung und die Hasenkinder.

Pressekontakt:

Blue Door Records GmbH

Herr Christian Lösch

Am Roten Amte 28

38302 Wolfenbüttel

fon ..: +49 175 1641991

web ..: https://hasenkinderland.de

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