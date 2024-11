Hanf als Lebensmittel: Der Hanf Food Adventskalender 2024 bringt Hanf-Genuss in die Küche

Der Hanf Food Adventskalender 2024 vereint hochwertige Hanf-Lebensmittel und ein exklusives Rezeptbuch von Hempions. Entdecken Sie Hanf als gesunde, köstliche Zutat für die Küche.

_Eggersdorf, November 2024_ – Hanf ist weit mehr als nur ein Rohstoff oder medizinisches Heilmittel – er ist auch ein wertvolles Lebensmittel, das in der Küche neue Geschmackswelten eröffnet. Der Hanf Food Adventskalender 2024 von _hanf-adventskalender.com_ bietet Feinschmecker

und neugierigen Hobbyköcheine tägliche Inspiration, wie Hanf den Speiseplan bereichern kann. Von gesunden Hanfsamen und geschältem Hanf über aromatisches Hanfsamenöl bis hin zu exklusiven Hanf-Rezepten – dieser Adventskalender stellt die Vielseitigkeit und den Nährwert von Hanf in den Vordergrund.

Ein kulinarisches Erlebnis mit Hanf – und einem besonderen Hanf-Kochbuch

Der Hanf Food Adventskalender 2024 enthält alles, was für ein genussvolles Kocherlebnis mit Hanf notwendig ist. Ein Highlight ist das _Hanf-Kochbuch_ der Marke Hempions, das im Kalender enthalten ist und die Tür zu kreativen Hanf-Rezepten öffnet. Mit Rezeptideen, die auf natürlichen Hanf-Lebensmitteln basieren, wie Hanfsamenöl und geschälten Hanfsamen, inspiriert das Kochbuch zu Gerichten, die gesund, lecker und nahrhaft sind.

„_Wir wollen zeigen, dass Hanf eine absolute Bereicherung für die Küche ist – voller wertvoller Nährstoffe und überraschend vielseitig in der Anwendung_,“ so Lucas Nestler, Gründer von _hanf-adventskalender.com_. Der Adventskalender lädt dazu ein, Tag für Tag neue Facetten von Hanf als Lebensmittel kennenzulernen und auszuprobieren.

Ein Kommentar von Lucas Nestler, Gründer von hanf-adventskalender.com

Lucas Nestler, der bereits 2015 das Hanf Magazin gründete, weil in den Medien kaum Informationen zu den vielen Facetten von Hanf zu finden waren, erklärt: „Damals gab es in den Medien fast nichts über die vielen Einsatzmöglichkeiten von Hanf – sei es als Medizin, Baustoff oder Lebensmittel. Heute möchten wir den Menschen zeigen, wie vielseitig und wertvoll Hanf ist, gerade auch in der Küche. Der Hanf Food Adventskalender bringt diese gesunde Vielfalt direkt zu den Konsumenten und hilft ihnen, Hanf als nahrhafte Zutat für den Alltag zu entdecken.“

Gesund, nachhaltig und schmackhaft – Hanf als Allrounder in der Küche

Hanf überzeugt nicht nur mit seinem mild-nussigen Geschmack, sondern auch mit einer beachtlichen Nährstoffdichte. Hanfsamen und Hanföl sind reich an Omega-3-Fettsäuren, hochwertigem Protein und Mineralien und bieten somit eine gesunde Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung. Der Hanf Food Adventskalender stellt eine Vielzahl dieser Produkte bereit, sodass Genießer

und Neulinge den vollen Geschmack und die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Hanf entdecken können.

Jetzt entdecken und bestellen!

Der Hanf Food Adventskalender 2024 ist ab sofort auf _www.hanf-adventskalender.com_ erhältlich. Die limitierte Edition lädt dazu ein, sich Tag für Tag von neuen Rezepten, Hanf-Lebensmitteln und spannenden Ideen inspirieren zu lassen. Schnell sein lohnt sich, denn die Kalender sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LYFE GmbH

Herr Lucas Nestler

Mühlgasse 5c

8063 Eggersdorf

Österreich

fon ..: +4366499773669

web ..: https://hanf-adventskalender.com/

email : info@lyfe.net

Über hanf-adventskalender.com

hanf-adventskalender.com ist das Herzensprojekt von Lucas Nestler, der 2015 das Hanf Magazin gründete und sich seither der Aufklärung über die vielseitigen Anwendungen von Hanf verschrieben hat. Mit dem Projekt bringt er die Möglichkeiten von Hanf direkt in die Vorweihnachtszeit und zeigt den Konsument, wie Hanf als Lebensmittel, Medizin oder Baustoff den Alltag bereichern kann.

