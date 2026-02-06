Handtücher aus dem Schwarzwald: Wie ein Omi-Versprechen 625 Bewertungen mit 4,9 Sternen überzeugte

Ein Textilladen, 1,5 Jahre Leerstand und ein Omi-Versprechen: Wie aus Durchhaltevermögen und Qualität eine Handtuchmarke mit über 625 Bewertungen wurde. Die Geschichte von Bomlins.

Kuppenheim, Februar 2025 Zwischen Gardinen und Stoffen im Textilgeschäft seiner Großmutter lernte Alexander als Kind, was echte Qualität bedeutet. Seine Großmutter Renate arbeitete dort über 30 Jahre lang. 2019 gründete der Online-Marketer mit seinem Schulfreund Christian das Unternehmen Bomlins mit dem Ziel, Transparenz in eine Branche zu bringen, die Verbraucher seit Jahrzehnten im Unklaren lässt. Heute, drei Jahre nach der ersten Lieferung, sprechen über 625 Kundenbewertungen mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen eine klare Sprache.

Die Frage, die alles veränderte

„Wenn Sie eine Orange kaufen, steht Spanien als Herkunftsland drauf. Bei einem Handtuch steht Made in Germany drauf, aber niemand sagt Ihnen, woher die Baumwolle kommt“, erklärt Alexander Knipping, Gründer von Bomlins. Diese Intransparenz wollten die beiden ändern. 2020 gründeten sie offiziell ihr Unternehmen, mieteten ein Lager in Kuppenheim bei Baden-Baden und suchten monatelang nach der objektiv besten Baumwolle der Welt.

Das Ergebnis: GIZA-Baumwolle aus Ägypten, auch bekannt als ägyptische Baumwolle. Mit 35 Millimeter Faserlänge liegt sie deutlich über dem Industriestandard von 28 Millimetern. Längere Fasern bedeuten weichere, reißfestere und langlebigere Textilien.

1,5 Jahre Leerstand und eine Omi, die nicht locker ließ

Doch der Start verlief anders als geplant. Der erste Händler konnte nicht liefern. Das Lager in Kuppenheim stand leer, die Kosten liefen weiter. Über anderthalb Jahre lang standen wir vor der Entscheidung: aufgeben oder alles auf eine Karte setzen“, sagt Alexander. Die Antwort kam von seiner Großmutter Renate.

Als er ihr von den Handtuch-Plänen erzählte, warnte sie ihn sofort: „Verzichte auf die Bordüren. Die werden nur hart und saugen nicht mehr. Und mach keine dicken Ränder, das tut auf der Haut weh. Dafür würde ich nicht bezahlen.“ Es waren über 30 Jahre Textilerfahrung, komprimiert in zwei Sätze.

2022 fanden Alexander und Christian schließlich eine Fabrik in Portugal, die mit deutschen Maschinen arbeitet und GIZA-Baumwolle nach höchsten Standards verarbeitet. Als der erste LKW ankam, gab es ein Missverständnis: keine Entladehilfe. Also machten die beiden Gründer es selbst. Vier Stunden lang, per Hand entladen.

Die letzte Karte und ein Name, der bleibt

Im Dezember 2023 schrieb Renate ihrem Enkel eine Geburtstagskarte. Es war die letzte, die sie schreiben konnte. Mit fortgeschrittenem Parkinson fielen ihr die Buchstaben schwer. Karte: Und in vielen guten Gedanken bin ich bei dir. Deine Omi – die Karte hängt heute an Alexanders Arbeitsplatz. Renate ging 2024 von uns. Die erste Handtuch-Kollektion trägt ihren Namen: Royal Renate.

„Jedes Mal, wenn eine Bestellung mit ihrem Namen reinkommt, habe ich das Gefühl: Sie schaut über meine Schulter. Sie prüft, ob wir ihr Versprechen halten. Und ich glaube, sie ist sehr stolz“, sagt Alexander.

Von null auf 625 Bewertungen in zwei Jahren

2024 integrierte Bomlins ein Bewertungssystem. Die ersten 100 Bewertungen ergaben einen Durchschnitt von 4,9 von 5 Sternen. Heute sind es über 625 Bewertungen bei gleichbleibender Bewertung. Die Produkte werden in Portugal gefertigt und in Deutschland von Sandra, Alexanders Partnerin, einzeln auf Qualität geprüft. Alle Textilien sind nach OEKO-TEX Standard 100 der Produktklasse 1 zertifiziert, also für Babys und Kinder geeignet. „Das war uns sehr wichtig“, so Alexander.

Das Unternehmen arbeitet ohne externe Investoren, ohne Amazon-Vertrieb und mit bewusst kurzen Lieferketten. Die Presse berichtete bereits: die Badischen Neuesten Nachrichten, das Freundin-Magazin und SWR1. Seit 2025 sind Bomlins Produkte im Shop der Caracalla Therme Baden-Baden erhältlich.

„Wir bauen kein Startup für einen schnellen Exit. Wir bauen ein Unternehmen, das noch steht, wenn unsere Kinder erwachsen sind“, sagt Alexander. Das Sortiment umfasst mittlerweile Handtücher, XXL-Saunatücher und handgenähte Bademäntel aus GIZA-Baumwolle, limitiert auf 375 Stück weltweit.

Ausblick 2026: Ein wilder Weg

„Wir wissen morgens noch nicht, was der Tag bringt und schon gar nicht, was Wochen oder Monate für Möglichkeiten bringen“, sagt Alexander. „Es ist ein wilder Weg. Aber genau das macht es spannend.“

Über Bomlins

Bomlins GmbH ist ein 2020 gegründetes Familienunternehmen aus Kuppenheim im Schwarzwald. Das Team besteht aus drei Personen: Alexander Knipping (Vision & Führung), Sandra (Qualitätskontrolle) und Christian (hilft aus). Bomlins bietet Handtücher, Saunatücher und Bademäntel aus 100 % zertifizierter GIZA-Baumwolle an, gefertigt in Portugal und handgeprüft in Deutschland.

Pressekontakt

Alexander Knipping

Gründer & Geschäftsführer

Bomlins GmbH

Eichetstraße 3

76456 Kuppenheim

Telefon: 07222 3859817

E-Mail: info@bomlins.de

Shop: www.bomlins.de / Über uns: https://www.bomlins.de/pages/uber-uns

Hochauflösendes Bildmaterial auf Anfrage verfügbar.

