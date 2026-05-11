Vom Aquarell bis zum Alte-Meister-Portrait: Das Hamburger Atelier

Fellery verewigt Haustiere als persönliche Wandkunst und zeigt das

fertige Werk vor der Zahlung.

Hamburg “ Tierhalter, die ihrem Hund oder ihrer Katze einen festen Platz

an der Wand verschaffen möchten, finden im Hamburger Atelier Fellery ein

Sortiment, das in der deutschsprachigen Tierportrait-Szene Maßstäbe setzt.

Das Atelier verbindet eine breite Palette an Kunststilen mit einem

ungewöhnlichen Bestellprozess: Kundinnen und Kunden sehen ihr fertiges

Portrait, bevor sie bezahlen.

Stilvielfalt statt Standard-Filter

Während viele Anbieter drei oder vier vorgefertigte Optiken zur Wahl

stellen, hat das Hamburger Atelier eine eigene Kollektion kuratiert.

Sie reicht vom feinen Aquarell über das opulente Alte-Meister-Portrait

bis hin zu modernen Handschriften wie Graffiti-Stencil, Risograph oder

Collage. Jeder Stil hat einen eigenen Charakter und ist nicht austauschbar.

Ergänzt wird die Stil-Kollektion durch frei kombinierbare Motive “ vom

König über den Biker bis zum Knacki. Aus Stil und Motiv ergibt sich für

jeden Hund und jede Katze ein individuelles Wandkunstwerk.

Vorschau vor der Zahlung

Im Bestellprozess geht das Atelier einen eigenen Weg: Wer ein Portrait

anfragt, erhält innerhalb von 24 Stunden eine Vorschau seines Motivs.

Erst wenn das Ergebnis überzeugt, wird die Rechnung gestellt. Niemand

soll für ein Bild bezahlen, das er nicht zuvor gesehen hat “ so lautet

die Maxime des Hauses. Änderungswünsche bleiben kostenfrei, bis das

Portrait wirklich passt.

Premium-Druck auf Poster, Leinwand und als Digital-Datei

Die fertigen Arbeiten werden auf hochwertigem Fine-Art-Papier oder als

Galerie-Leinwand gedruckt. Auf Wunsch erhalten Kunden zusätzlich eine

hochauflösende Digital-Datei. Der Versand innerhalb Deutschlands,

Österreichs und der Schweiz ist kostenfrei “ ein Service, den nicht

alle Anbieter im Premium-Segment bieten.

Eine eigene Linie für die Erinnerung

Eine separate Rubrik widmet sich Tierhaltern, die ihren verstorbenen

Begleiter würdevoll in Erinnerung behalten möchten. Sie umfasst eine

ruhigere Bildsprache und sorgfältig gewählte Stile. Das Segment trägt

der Tatsache Rechnung, dass das Haustier für viele Menschen ein

vollwertiges Familienmitglied ist “ und dass der Verlust Raum für ein

bleibendes Andenken schafft.

Über Fellery

Fellery ist eine Marke der visouls GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Atelier

hat sich auf personalisierte Tierportraits im Premium-Segment spezialisiert

und beliefert Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der

Schweiz. Weitere Informationen unter https://www.fellery.de

Pressekontakt:

visouls GmbH

Stormsweg 3

22085 Hamburg

E-Mail: presse@fellery.de

Web: https://www.fellery.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

visouls GmbH

Herr Max Reisener

Stormsweg 3

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 29996504

web ..: https://www.fellery.de

email : presse@fellery.de

Die visouls GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt das Atelier Fellery,

eine Premium-Marke für personalisierte Tierportraits im deutschsprachigen

Raum. Unter fellery.de entstehen für Hund und Katze individuelle

Wandkunstwerke in einer breiten Auswahl an Kunststilen “ vom feinen

Aquarell bis zum opulenten Alte-Meister-Portrait. Charakteristisch für

das Atelier ist die Vorschau vor der Zahlung: Kundinnen und Kunden

sehen ihr fertiges Portrait, bevor sie sich für eine Bestellung

entscheiden. Versendet wird kostenfrei in alle DACH-Länder.

Pressekontakt:

visouls GmbH

Herr Max Reisener

Stormsweg 3

22085 Hamburg

fon ..: 040 29996504

email : presse@fellery.de

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