Häufige Fragen zur Behandlung von Kindern beim Zahnarzt

Ein Zahnarztbesuch kann für Kinder oft eine beängstigende Erfahrung sein. In dieser Meldung beantworten wir die häufigsten Fragen rund um die richtige zahnärztliche Behandlung von Kindern.

Saarlouis, 31.12.2024 – Kinder sind ganz besonders beliebte Patienten in der Praxis ZA Jankowski

Mit der Zahnpflege sollte bei Kindern so früh wie möglich begonnen werden, und zwar lange vor dem Zahnwechsel. In der Zahnarztpraxis ZA. Jankowski, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfühlsam und geduldig mit jungen Patienten umgehen, sind die Kleinen von Anfang an gut aufgehoben. Viele Eltern machen sich Sorgen und haben viele Fragen. Auf die häufigsten davon wollen wir hier kurz eingehen:

Ab wann sollte ich mit meinem Kind zum Zahnarzt gehen?

Ein Besuch in der Zahnarztpraxis ZA. Jankowski kann schon mit Durchbruch des ersten Milchzahns geplant werden, und sollte auch danach regelmäßig erfolgen. So wird der Zahnarztbesuch von den Kleinen als ein ganz normaler Bestandteil des Alltags und im besten Fall sogar als angenehm empfunden und nicht als außergewöhnlich oder gar angsteinflößend wahrgenommen.

Was passiert beim ersten Zahnarztbesuch?

In der Praxis ZA. Jankowski bauen die die Zahnärztinnen und Zahnärzte zunächst eine Vertrauensbasis auf, und geben dem Kind die Möglichkeit, die Praxis und die Instrumente spielerisch kennenzulernen. Dabei werden aber auch die Zahnentwicklung und die Mundgesundheit beurteilt, wobei sich die behandelnden Ärzte ausreichend Zeit dafür nehmen, und stets darauf achten, dass es den kleinen Patientinnen und Patienten nicht unangenehm wird.

Wann sollten Eltern mit der Zahnpflege und Zahnreinigung beginnen?

Auch die Zahnpflege beginnt schon mit dem ersten Zähnchen und nicht erst nach dem Zahnwechsel. Dafür bieten sich spezielle altersgerechte Zahnbürsten an, die besonders weich und sanft sind. Anfangs liegt das Kleine dabei am besten am Wickeltisch. Kann es dann später sitzen, bietet sich die Position auf dem elterlichen Schoß an.

Wie kann ich meinem Kind die Angst vorm Zahnarzt nehmen?

Dieses Thema treibt besonders viele Eltern um. Immerhin zeigen Studien, dass ca. jedes dritte Kind heftige Angst vorm Zahnarztbesuch haben. Nicht selten spielen hier auch Erfahrungen der Eltern eine Rolle. Wichtig ist schon zu Hause eine gute Vorbereitung, die beispielsweise mit entsprechenden Bilderbüchern erfolgen kann, damit sich die Kinder beim Zahnarzt sicher und geborgen fühlen. Oft hilft es auch, wenn Kinder vorab ihren Teddybär spielerisch untersuchen und behandeln dürfen. Es sollte auf keinen Fall Druck auf das Kind ausgeübt werden.

Wie kann ich mein Kind dazu motivieren, regelmäßig Zähne zu putzen?

Die wichtigste Motivation zur Zahnpflege bei Kindern ist das Vorbild der Eltern und größeren Geschwister, die das Zähneputzen ganz selbstverständlich in ihren Alltag einbauen. Ein guter Anreiz ist es auch, wenn sich das Kind die Zahnbürste selbst aussuchen kann. Man kann beim Zähneputzen auch ein Kinderlied laufen lassen, das währenddessen für gute Laune sorgt. Sollten sich Kinder zeitweise damit schwertun – was ganz sicherlich passieren wird – sollte man sich vorher überlegen, wie man Kinder dazu motiviert.

So sind Kinder beim Zahnarzt in besten Händen

Dass sich Kinder in der Zahnarztpraxis ZA. Jankowski und seinen Mitarbeitern so wohlfühlen und die regelmäßigen Besuche in einer entspannten und angenehmen Atmosphäre verlaufen, liegt nicht zuletzt an der hohen Empathie und dem Feingefühl, das den Kleinen, aber auch den Eltern entgegengebracht wird. Das gesamte Team ist darauf geschult, auch mit ängstlichen kleinen Patienten liebevoll und altersgerecht umzugehen. Natürlich bietet ZA. Jankowski neben der Kinderzahnheilkunde auch viele Leistungen für Erwachsene an. Eine Terminvereinbarung ist jederzeit möglich.

Ein Team aus mehreren Ärzten mit langjähriger Erfahrung, die sich auf Parodontologie, ästhetische Zahnmedizin und Implantologie spezialisiert haben, steht Ihnen mit Rat und Tat aktiv zur Seite und bietet Ihnen durch ständige Weiterbildung, neueste Techniken und kompetente Betreuung die bestmöglichen Behandlungen.

Qualität und Vertrauen haben unser Erfolgskonzept über die Jahre geprägt und im Zusammenspiel mit unserer angenehmen Praxisatmosphäre gewährleisten wir Ihnen einen auf Sie individuell abgestimmten Besuch in unserer Praxis.



