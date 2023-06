Grundstücksverkauf: WAV Immobilien Reuschenbach GmbH bietet umfassenden Service

Die Makler übernehmen unter anderem die Wertermittlung, die Vermarktung und die Preisverhandlungen

„Ein erfolgreicher Grundstücksverkauf erfordert nicht nur strategisches Denken, sondern auch Erfahrung“, findet René Reuschenbach, Geschäftsführer der in Bornheim ansässigen WAV Immobilien Reuschenbach GmbH. Ohne das nötige Fachwissen könne das Risiko steigen, dass Eigentümer ihr Grundstück zu einem nicht angemessenen Preis verkaufen.

Möchten Eigentümer einen fairen Verkaufspreis für ihr Grundstück erzielen, sollten sie eine Reihe wichtiger Aspekte berücksichtigen. „Für einen erfolgreichen Verkauf ist es entscheidend, den Markt zu verstehen und einen angemessenen Preis festzulegen“, erklärt René Reuschenbach. Gerne übernehmen er und seine Kollegen die professionelle Wertermittlung.

„Bei der Bewertung des Grundstücks berücksichtigen wir unter anderem die Lage, mögliche Altlasten oder andere Faktoren, die den Wert beeinflussen können“, so der Geschäftsführer der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH. Darüber hinaus ist das Team immer umfassend informiert über die Entwicklungen an den Immobilienmärkten in der Region Köln/Bonn, Bornheim, Brühl und Wesseling. Diese umfassende und detaillierte Herangehensweise ermöglicht es, einen angemessenen Preis für das Grundstücks zu erzielen.

Die Makler der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH übernehmen auf Wunsch den gesamten Verkaufsprozesses. „Wir unterstützen Eigentümer nicht nur bei der Wertermittlung und Preisfindung, sondern auch bei der Vermarktung, den Kaufpreisverhandlungen und der Übergabe“, betont René Reuschenbach.

Beauftragen Eigentümer das Team der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH mit dem Verkauf ihres Grundstücks, können sie sicher sein, dass jeder Schritt im Verkaufsprozess fachkundig abgewickelt wird.

Eigentümer, die einen Grundstücksverkauf in Betracht ziehen, können sich unter der Telefonnummer 02236/885 850 kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

