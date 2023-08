Großes Gewinnspiel von ApoNow

Darmer Apotheke in Lingen und Hennig Arzneimittel gewinnen E-Roller

Lingen, 08.08.2023

Lokale Apotheken nachhaltig zu unterstützen, darum geht’s beim Unternehmen ApoNow aus dem Hause The Platform Group – manchmal mit außergewöhnlichen Aktionen wie der Verlosung eines Elektro-Rollers.

„OTCs online ordern und lokal in einer Vor-Ort-Apotheke kaufen – das ist es, was wir mit dem aponow-Bestellsystem möglich machen“, erklärt Thomas Engels, CEO der ApoNow GmbH. Mehr als 150 Pharmahersteller in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz haben aponow inzwischen auf ihren Webseiten integriert, damit Kund*innen von dort rezeptfreie Medikamente direkt in einer lokalen Apotheke bestellen können.

Das Prinzip Nachhaltigkeit

„Unser Prinzip, lokale Apotheken zu unterstützen, ist gleichzeitig das Prinzip Nachhaltigkeit: Vor Ort kaufen – statt im Versandhandel – heißt umweltfreundlich kaufen. Das gilt natürlich umso mehr, wenn Apothekenboten CO2-frei liefern“, so Thomas Engels. Aus diesem Gedanken entstand gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen emco electroroller GmbH die Idee, mit verschiedenen Aktionen Elektro-Roller als Botenfahrzeuge populär zu machen.

ApoNow verlost E-Roller

Im Dezember letzten Jahres startete ApoNow ein Gewinnspiel für einen E-Roller von emco inklusive freier Gestaltung. Gewinner sind das Unternehmen Hennig Arzneimittel und die Darmer Apotheke in Lingen. Am 8. August wurde der E-Roller – im gewünschten Design von Hennig Arzneimittel und dem Inhaberpaar Stephanie und Michael Koop – vor der Darmer Apotheke überreicht. „Ich freue mich, dass wir diesen Roller bekommen haben, mit dem wir demnächst ganz flexibel in der Innenstadt unsere Medikamente ausliefern können. Wir brauchen nicht mehr darauf zu achten, dass es Knöllchen gibt, dass wir irgendwo im Parkverbot stehen. Herzlichen Dank dafür. Wir tun gemeinschaftlich etwas für die Patienten und die Umwelt“, sagte Michael Koop. Auch Ivonne Schmidt, Außendienstmitarbeiterin der Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, freute sich, den E-Roller übergeben zu können, „einfach um Botengänge nachhaltig zu gestalten.“

ApoNow auch auf der expopharm mit E-Roller

Der E-Roller als Botenfahrzeug wird ebenso auf der expopharm 2023 bei ApoNow ein großes Thema sein: Mit gleich zwei unterschiedlich gestalteten E-Rollern ist ApoNow vertreten, am Stand mit apothekia, der Fortbildungsplattform fürs ganze Apothekenteam, und am Stand von Mauve, dem Shopsystem für Deutschlands Apotheken.

Am apothekia/aponow-Stand können PTA, PKA, Apotheker*innen und Apothekeninhaber*innen sich nicht nur über die beiden kostenfreien Services informieren, sondern zudem an einem Gewinnspiel für einen E-Roller teilnehmen.

Pharmaunternehmen werden hier zwei spannende Aktionen vorgestellt: Die Möglichkeit, lokalen Apotheken E-Roller als Botenfahrzeuge und zugleich mobile Werbeträger in ihrem Markendesign zur Verfügung zu stellen und bei einer in Kürze startenden deutschlandweiten Marketingaktion, der E-Roller-Rallye, mitzumachen.

Am Mauve-Stand geht’s um die Vorstellung des neuesten Produkts aus dem Hause ApoNow: Doc.Green, der ersten Medikamenten-Bestellplattform mit Filterfunktion speziell für Allergiker, Veganer und alle anderen, die wissen möchten oder müssen, welche Inhaltsstoffe ihre Medikamente enthalten. Die herausgefilterten Medikamente können direkt in einer lokalen Doc.Green-Apotheke bestellt werden.

Hier finden Sie ApoNow auf der expopharm:

Stand, Halle 1 Stand B 52 und Halle 3.1 Stand A27

Who’s who

emco electroroller ist der größte Produzent von E-Rollern in Deutschland. Seit 2011 ist emco spezialisiert auf Roller-Sharing, Fuhrparkmanagement mit E-Business-Rollern, Lieferroller für Bringdienste sowie den Privatbereich. www.emco-e-scooter.com

Hennig Arzneimittel ist ein modernes, unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen mit 125 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. www.hennig-am.de

Die Darmer Apotheke ist die kompetente Anlaufstelle im Zentrum von Lingen für alle Gesundheitsfragen, Arzneimittel, Krankheitsprävention, Homöopathie, Kosmetik sowie Mutter und Kind. www.koop-apotheken.de/apotheken/darmer-apotheke

ApoNow steht für „Online ordern, lokal kaufen“ – direkt von der Website des Pharmaherstellers zur nächsten Apotheke. Mehr als 150 Pharmahersteller nutzen das aponow-Bestellsystem in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz, um lokale Apotheken zu unterstützen. www.aponow.de

Doc.Green aus dem Hause ApoNow ist die erste Medikamenten-Bestellplattform mit Filterfunktion speziell für Allergiker, Veganer und alle anderen, die wissen möchten oder müssen, welche Inhaltsstoffe ihre Medikamente enthalten. www.doc.green

