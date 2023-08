Größter Softwarehersteller Mittel- und Osteuropas schließt Softwaremodernisierung mit fecher erfolgreich ab

Krankenhaus-ERP Infomedica der Asseco Group Poland ohne Neuschreiben von Gupta nach .NET gebracht

_Rödermark, 16. August 2023. Der führende Spezialist für Anwendungsmodernisierung fecher gibt die erfolgreiche Migration des Krankenhaus-ERP-Systems Infomedica von Gupta nach .NET bekannt. Die Software-Lösung stammt von der Asseco Group, mit weit über 32.000 Mitarbeitern und Präsenzen in 60 Ländern einem der führenden Softwarehäuser Europas. Sie wurde vor gut 20 Jahren in Gupta entwickelt und wird heute von über 75.000 Anwendern in ganz Polen genutzt. Ein Porting-Projekt von fecher brachte die über Jahre gewachsene umfangreiche Funktionalität ohne Verluste in die moderne Umgebung._

Die Herausforderung bestand darin, die langjährige, umfangreiche Funktionalität von Infomedica in aktuelle Technologie zu überführen, um zukünftige Entwicklungen zu ermöglichen. Die Entscheidung für die .NET-Plattform bot die Möglichkeit, die Lösung auf eine Geschäftsprozess-Sicht umzustellen, funktionale Erweiterungen zu ermöglichen und neue Entwickler für das Projekt zu gewinnen. Für die Portierung der gesamten, gut 4,6 Millionen Lines-of-Code und 40 Applications umfassenden Software, gab es ein Festpreisangebot mit garantiertem Liefertermin. Neben dem Anwendungscode umfasste das Projekt auch die Migration von über 4.500 Bildschirmmasken und mehr als 600 Reports.

Nach sorgfältiger Planung gelang es fecher, den vorhandenen Code unter Einsatz hochspezialisierter Portierungswerkzeuge und durch manuelle Nacharbeit schrittweise in die .NET-Umgebung zu übertragen. Wöchentlichen Abstimmungs-Termine per Videokonferenz zwischen den Teams von fecher und Asseco ermöglichten einen reibungslosen Informationsaustausch und effiziente Lösungen für aufgetretene Fragen. Zum Projektende leistete fecher Unterstützung bei der abschließenden Finalisierung des Codes, den das Asseco-Team vereinbarungsgemäß selbst vornahm, so dass die Portierung wie geplant nach 26 Monaten erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

„Wir sind stolz darauf, Teil dieses bedeutenden Projekts zu sein, das die Grundlage für zukünftige Innovationen im Gesundheitswesen schafft“, sagt Günter Hofmann, Geschäftsführer bei fecher. „Die erfolgreiche Migration von Infomedica auf die .NET-Plattform zeigt erneut, wie es mit den richtigen Werkzeugen und einem sauberen Vorgehensmodell gelingen kann, komplexe Anwendungen ohne Neuentwicklung nahtlos in moderne Umgebungen zu überführen.“ Und Miroslaw Fechner, Projektmanager im Healthcare-Team bei Asseco Poland, ergänzt: „Mit dem Wechsel auf .NET eröffnet sich dem Entwicklungsteam unseres Krankenhaus-ERP-Systems eine ganz neue Welt. Jetzt können wir endlich die Weiterentwicklungen angehen, die wir uns schon seit Jahren vorgenommen haben und auf die unsere Kunden warten!“

Ausführlicher Projektbericht unter:

https://www.modernizing-applications.de/ihre-informationen/aktuelles/success-story-asseco-poland/

Über fecher

Als Software- und Beratungshaus ist fecher für intelligente Vorgehensmodelle, spezialisierte Werkzeuge und die weitgehende Automatisierung von Abläufen bekannt. Mit dieser Expertise unterstützt der Geschäftsbereich Anwendungsmodernisierung seine Kunden dabei, anstehende Technologiewechsel zu bewältigen und vorhandene Software auf eine zeitgemäße neue Basis zu stellen. Der Geschäftsbereich Recruitment Solutions entwickelt damit selbst moderne Anwendungslösungen und bietet mit hunter eine der europaweit führenden Branchenlösungen für Personalberater sowie Recruiter in Unternehmen an.

Neben der Firmenzentrale in Rödermark bei Frankfurt unterhält fecher Niederlassungen und Entwicklungsteams in Deutschland, der Schweiz, Rumänien und den USA.

