Das neue Jahr bringt in Sachen Grillen und Grillhütten so einige Überraschungen. Grillkota Hersteller ISIDOR wird mit einem neuen Sortiment aufwarten – man darf gespannt sein!

Der Grillboom hält an! Grillhütten und Grillkotas für den Garten sind heiß begehrt und jetzt, da endlich wieder Holz und Accessoires lieferbar sind, scheint ganz Deutschland in Kauflaune. Das berichtet Deutschlands Top-Anbieter für Grillhütten und Grillhäuser. Grillkotas von ISIDOR zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Stabilität aus – und bei ISIDOR ist man bedacht darauf, seine Produkte immer weiter zu entwickeln.

So entstand die Idee zu der Grillkota mit herausnehmbaren Seitenwänden, die Form der beliebten Grillkota Siggi mit schrägen Wänden oder auch die Kombination von Grillkota und Saunahütte. Wer etwa Besonderes möchte, ist bei ISIDOR an der richtigen Adresse – auch, wenn man die Grillkotas vor dem Kauf live erleben möchte. Im Moment plant das Unternehmen einen neuen Musterpark in Oberösterreich, in dem ab dem Frühjahr 2022 die neue Kollektion an Grillhäusern besichtigt werden kann.

Man darf gespannt sein, was sich der Grillkota Experte auf Brandenburg hat einfallen lassen – die Produktion läuft jedenfalls bereits, soviel darf verraten werden. Wer sich einen Überblick über das breite Produktsortiment des Unternehmens machen möchte, besucht am besten gleich die Website unter grillkota.isidor.de. Dort lassen sich auch die verschiedenen Modelle ganz nach Wunsch konfigurieren und die Preise berechnen. Außerdem erfährt man alles zu Aufbau und Pflege der beliebten Grillhäuser. Worauf also warten? Auf nach ISIDOR!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

