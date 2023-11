Grillkota Finja: Alles, was das Herz begehrt

Mit der VIP Ausführung der Grillkota Finja ist Hersteller ISIDOR etwas Einzigartiges gelungen. Die erste Grillkota mit absenkbaren Wänden ist nun erhältlich!

Wer hat nicht schon einmal darüber nachgedacht: Eine finnische Grillhütte, auch Grillkota genannt, wäre zwar toll, aber in den heißen Sommermonaten vielleicht zu warm beim Grillen? Grillkota Spezialist ISIDOR aus Brandenburg hat genau diese Fragestellung zum Anlass genommen, eine Grillkota der ganz besonderen Art zu entwickeln.

Die Grillkota FINJA , entwickelt und produziert in Brandenburg an der Havel, gibt es nun sowohl in der Klassik Variante als auch in der Premium- und VIP Ausführung. Die Unterschiede sind einfach erklärt:

* Grillkota FINJA Klassik: Der Renner aus dem Hause ISIDOR ist Made in Germany und bringt Grillvergnügen pur zu jeder Jahreszeit.

* Grillkota FINJA Premium: Die FINJA mit den herausnehmbaren Wänden kann im Sommer zu einem luftigen Grillpavillon umgebaut werden.

* Grillkota FINJA VIP: Für alle Grillfreunde, die so richtig flexibel sein wollen, wurde diese Grillkota mit elektrisch absenkbaren Wänden entwickelt. So wird aus der gemütlichen Grillkota in wenigen Minuten ein luftiger Grillpavillon und genauso rasch auch wieder eine geschlossene Grillhütte.

Mit diesen absenkbaren „Isi-Rail“ Wänden ist die Grillkota FINJA eine echte Weltneuheit in gewohnter Qualität Made in Germany. Alle Varianten werden in Brandenburg an der Havel entwickelt, erzeugt und verschickt. Wer noch mehr über die Grillkota FINJA und das große Sortiment aus dem Hause ISIDOR erfahren möchte, besucht das Unternehmen am besten jetzt gleich:

ISIDOR Grillkota auf Facebook: https://www.facebook.com/isidorgrillkota

ISIDOR Grillkota auf Youtube: https://www.youtube.com/@IsidorGmbH

ISIDOR im Web

ISIDOR. So richtig Made in Germany.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

