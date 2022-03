Bei ISIDOR in Brandenburg herrscht Frühlingsstimmung. Die beliebteste Grillkota, das Modell „Finja“ ist rechtzeitig zu Saisonbeginn lieferbar – und das sogar zum Top Preis.

Dass Holzprodukte für Haus und Garten lieferbar sind, zählt seit zwei Jahren nicht mehr zur Selbstverständlichkeit. Auch wenn es im vergangenen Jahr eine leichte Entspannung in Sachen Holz gab, so scheint sich die Situation wieder anzuspannen – und das liegt nicht unbedingt an der Verfügbarkeit von Holz, sondern an der allgemeinen wirtschaftlichen Situation.

Bestimmte Rohstoffe dürften wieder knapp werden und die Preise für Benzin und Diesel sind enorm gestiegen, der Trend hält an und es ist noch kein Ende in Sicht. Dennoch ist man beim Grillkota Spezialisten vorsichtig optimistisch. Die beliebte Grillkota „Finja“ ist lieferbar und das mit allem Drum und Dran, vom praktischen Drehtisch über den Grill aus Stahlblech bin hin zu den herausnehmbaren Seitenwänden. Dieses von ISIDOR entwickelte Konzept erlaubt es, dass aus der Grillkota ein luftiger Pavillon wird, der zum Verweilen an lauen Sommerabenden einlädt.

Grillkotas sind seit vielen Jahren sehr beliebt in Deutschland und die Entwicklung zeigt, dass der Bedarf noch lange nicht gedeckt ist. Vor allem qualitativ hochwertige Produkte wie die von ISIDOR finden sich in immer mehr Gärten quer durch das ganze Land. Kein Wunder – Grillen bringt die Menschen zusammen an einen Tisch, eine wunderbare Sache in diesen unruhigen Zeiten. Auf der ISIDOR Grillkota Seite werden im Magazin übrigens die besten Rezepte zum gemeinsam Grillen genauso präsentiert wie alles rund ums Grillen – für alle Menschen, die es lieben, am Feuer zusammen zu kommen.

Alle Informationen rund um die Grillkota Finja finden Fans auf der Website des Unternehmens unter grillkota.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.