GreenKitchen präsentiert Weltneuheit: ZEN-Pan PURE mit Serobond(TM) – die PFAS freie Plasma Pfanne

GreenKitchen bringt erste PFAS freie Pfanne mit Niederenergie Plasmabeschichtung auf den Markt
Willich, 20. April 2026
GreenKitchen bringt erste PFAS-freie Pfanne mit Niederenergie-Plasmabeschichtung auf den Markt:
Die erste Pfanne mit einer Niederenergie – Plasmabeschichtung, entwickelt auf Basis der patentierten Technologie eines renommierten deutschen Forschungsinstituts aus dem Bereich Materialforschung und Plasmatechnologie.
Die neuartige Plasmabeschichtung ermöglicht eine dauerhaft zuverlässige Antihaft Performance – komplett ohne PFAS, Teflon oder anderen fluorhaltigen Beschichtungen.
Am 20. April wird die zugrundeliegende Technologie erstmals einem großen Publikum in der TV-Wissenssendung Galileo (ProSieben) vorgestellt. Parallel dazu startet GreenKitchen den limitierten Vorverkauf: Die ersten 200 Plasma-Pfannen der Serie 0 können exklusiv über die Website vorbestellt werden. Produziert wird die hochwertige Beschichtung in Deutschland, die Auslieferung beginnt im Juni.
Neue PFAS-freie Beschichtung für gesundheitsbewusstes Kochen
„Mit der Plasmabeschichtung zeigen wir, dass funktionale Antihaftoberflächen auch ohne PFAS möglich sind“, sagen Dr. Alexander Granderath und Markus Schwinge, Gründer von GreenKitchen, „damit startet GreenKitchen eine neue Ära am Kochgeschirr-Markt.“
Plasma-Beschichtung: Innovation aus deutscher Forschung
Das neuartige Plasma-Verfahren basiert auf einem Feinvakuumprozess, bei dem ein spezielles Gas durch eine Plasmaentladung in einen festen, dichten, glasartigen Film umgewandelt wird. Die Schicht wird nicht einfach aufgetragen – sie wächst Molekül für Molekül auf den Edelstahl auf.
Die Vorteile der Plasma-Beschichtung:
* 100 % PFAS-frei, PTFE-frei, Lösungsmittelfrei
* Sehr niedrige Oberflächenenergie, daher extrem gute Antihaft-Oberfläche – selbst für empfindliche Speisen
* Exzellente Schichthaftung, selbst bei lokaler Schädigung
* hitzebeständig und langlebig
* vollständig ohne chemische Bindemittel
Limitierte Serie 0 – exklusiv ab 20. April
Die ersten 200 Plasma-Pfannen gelten als technologische Erstauflage und werden bewusst limitiert herausgegeben. Sie können ab dem 20.04. über die Website bestellt werden: https://green-kitchen.com/pages/galileo
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Value for Generations GmbH
Herr Alexander Granderath
Hörenweg 26
47877 Willich
Deutschland
fon ..: 070047263372
web ..: https://green-kitchen.com
email : Alexander.Granderath@val4gen.com
Das Start-up mit der Marke GreenKitchen wurde vor etwa 3 Jahren von Alexander
Granderath und Markus Schwinge gegründet, um eine Lücke im Kochgeschirrmarkt zu schließen: Ein
Angebot von ökologisch sinnvollen und gleichzeitig bezahlbaren Pfannen und Töpfen fehlte bisher
weitgehend. „Die etablierten Hersteller bieten kaum massentaugliche Lösungen an, die wirklich
nachhaltig sind,“ erklärt Markus Schwinge. „Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, Verantwortung
für Umwelt und Gesundheit zu übernehmen – ohne Kompromisse bei der Qualität.“
Pressekontakt:
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Herr Alexander Granderath
Hörenweg 26
Willich 47877
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email : Alexander.Granderath@val4gen.com