GreenKitchen präsentiert Weltneuheit: ZEN-Pan PURE mit Serobond(TM) – die PFAS freie Plasma Pfanne

GreenKitchen bringt erste PFAS freie Pfanne mit Niederenergie Plasmabeschichtung auf den Markt

Willich, 20. April 2026

GreenKitchen bringt erste PFAS-freie Pfanne mit Niederenergie-Plasmabeschichtung auf den Markt:

Die erste Pfanne mit einer Niederenergie – Plasmabeschichtung, entwickelt auf Basis der patentierten Technologie eines renommierten deutschen Forschungsinstituts aus dem Bereich Materialforschung und Plasmatechnologie.

Die neuartige Plasmabeschichtung ermöglicht eine dauerhaft zuverlässige Antihaft Performance – komplett ohne PFAS, Teflon oder anderen fluorhaltigen Beschichtungen.

Am 20. April wird die zugrundeliegende Technologie erstmals einem großen Publikum in der TV-Wissenssendung Galileo (ProSieben) vorgestellt. Parallel dazu startet GreenKitchen den limitierten Vorverkauf: Die ersten 200 Plasma-Pfannen der Serie 0 können exklusiv über die Website vorbestellt werden. Produziert wird die hochwertige Beschichtung in Deutschland, die Auslieferung beginnt im Juni.

Neue PFAS-freie Beschichtung für gesundheitsbewusstes Kochen

„Mit der Plasmabeschichtung zeigen wir, dass funktionale Antihaftoberflächen auch ohne PFAS möglich sind“, sagen Dr. Alexander Granderath und Markus Schwinge, Gründer von GreenKitchen, „damit startet GreenKitchen eine neue Ära am Kochgeschirr-Markt.“

Plasma-Beschichtung: Innovation aus deutscher Forschung

Das neuartige Plasma-Verfahren basiert auf einem Feinvakuumprozess, bei dem ein spezielles Gas durch eine Plasmaentladung in einen festen, dichten, glasartigen Film umgewandelt wird. Die Schicht wird nicht einfach aufgetragen – sie wächst Molekül für Molekül auf den Edelstahl auf.

Die Vorteile der Plasma-Beschichtung:

* 100 % PFAS-frei, PTFE-frei, Lösungsmittelfrei

* Sehr niedrige Oberflächenenergie, daher extrem gute Antihaft-Oberfläche – selbst für empfindliche Speisen

* Exzellente Schichthaftung, selbst bei lokaler Schädigung

* hitzebeständig und langlebig

* vollständig ohne chemische Bindemittel

Limitierte Serie 0 – exklusiv ab 20. April

Die ersten 200 Plasma-Pfannen gelten als technologische Erstauflage und werden bewusst limitiert herausgegeben. Sie können ab dem 20.04. über die Website bestellt werden: https://green-kitchen.com/pages/galileo

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Value for Generations GmbH

Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

47877 Willich

Deutschland

fon ..: 070047263372

web ..: https://green-kitchen.com

email : Alexander.Granderath@val4gen.com

Das Start-up mit der Marke GreenKitchen wurde vor etwa 3 Jahren von Alexander

Granderath und Markus Schwinge gegründet, um eine Lücke im Kochgeschirrmarkt zu schließen: Ein

Angebot von ökologisch sinnvollen und gleichzeitig bezahlbaren Pfannen und Töpfen fehlte bisher

weitgehend. „Die etablierten Hersteller bieten kaum massentaugliche Lösungen an, die wirklich

nachhaltig sind,“ erklärt Markus Schwinge. „Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, Verantwortung

für Umwelt und Gesundheit zu übernehmen – ohne Kompromisse bei der Qualität.“

Pressekontakt:

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Herr Alexander Granderath

Hörenweg 26

Willich 47877

fon ..: 070047263372

email : Alexander.Granderath@val4gen.com

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