Gratis Solarpanel zum Launch der ersten modularen Jackery-Powerstation: Explorer 2000 Plus mit LiFePO4-Akku

Jackery launcht mit der Jackery 2000 Plus den ersten Solargenerator einer neuen Serie mit modularen Erweiterungsoptionen, Lithium-Eisenphosphat-Zellen und hocheffizienten portablen Solarmodulen.

Ultra schnelle Lademöglichkeit über bis zu 6 hocheffiziente, portable Solarmodule pro Battery Pack

Auf der Intersolar Europe 23 in München launcht Jackery, weltweit führender Anbieter von tragbaren umweltfreundlichen Stromversorgungslösungen, mit der Jackery 2000 Plus den ersten Solargenerator einer neuen Serie. Das amerikanische Unternehmen setzt dabei auf modulare Erweiterungsoptionen, Lithium-Eisenphosphat-Zellen und hocheffiziente portable Solarmodule mit n-Typ Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 25 Prozent. Herzstück ist die neue Powerstation Jackery Explorer 2000 Plus mit einer Ausgangsleistung von 3000 Watt sowie einer Kapazität von 2042 Wattstunden, die mit bis zu fünf Battery Packs um je 2 kWh schrittweise auf 12 kWh ausgebaut werden kann. Die beiden gummierten Aluminiumräder und der ausziehbare Griff der Powerstation erleichtern das Handling. Verbunden via Bluetooth oder WiFi haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, das System über die Jackery App zu steuern und den Live-Status stets im Blick zu behalten. Zum Marktstart legt Jackery beim Kauf in den ersten sieben Tagen ein faltbares Solarpanel SolarSaga 200W im Wert von 699 Euro kostenlos dazu.

Kurze Ladezeiten bei nachhaltiger Effizienz

Beeindruckend sind die kurzen Ladezeiten der 2000 Plus Einheiten: In nur 1,7 Stunden lässt sich die Powerstation an einem 230-Volt-Anschluss aufladen, mit sechs Jackery SolarSaga 200W-Solarmodulen in 2 Stunden. Zusätzlich können die 2 kWh Battery Packs ebenfalls mit bis zu sechs Modulen parallel geladen werden. Alternativ erhalten sie neue Energie über die angeschlossene Powerstation, wenn diese selbst über die Steckdose oder den 12-Volt-Anschluss im Auto geladen wird. Dank der Kombination aus eigens entwickelter Schnellladetechnologie und intelligentem Batteriemanagementsystem (BMS) sorgen abgestufte Ladealgorithmen für mehr Sicherheit und verlängern die Lebensdauer der Akkus um bis zu 50 Prozent. So ist der Explorer 2000 Plus mit 4.000 vollständigen Be- und Entladezyklen (auf 70 Prozent) und damit einer Lebensdauer von über 10 Jahren bei einem einmal täglichen Einsatz äußerst nachhaltig.

Für umweltfreundliche Energie unabhängig vom öffentlichen Stromnetz sorgen die wetterfesten (IP 67) Solarmodule SolarSaga 200W. Schnell aufgefaltet punkten sie dank IBC-Technologie mit n-Typ-Solarzellen mit einem sehr hohen Wirkungsgrad von 25 Prozent. Die tragbaren Solarmodule erzeugen bei diffusem Licht und schlechten Bedingungen bis zu 50 Prozent mehr Strom als herkömmliche Produkte. Gleichzeitig sorgt ein sehr schneller MPPT-Solarregler (Maximum Power Point Tracking) für die Maximierung des Solarertrags. Zudem schützen 12 integrierte Sicherheitsfunktionen vor Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung. Und das bei einem flüsterleisen Betrieb im Quiet-Mode mit lediglich 30 dB.

8 Anschlüsse, bis zu 5 Battery Packs und 3000 Watt Nennleistung

Die LifePO4-Powerstation Explorer 2000 Plus versorgt mit einer Dauerleistung von 3000 Watt und kurzzeitiger Spitzenleistung von bis zu 6000 Watt auch stromhungrige Abnehmer wie Elektrowerkzeuge, Klimaanlagen oder Kühlschränke mit Strom. Beim Camping, auf dem Boot oder im Falle eines Stromausfalls zu Hause bietet sie elektronischen Geräten über acht Anschlüsse Energie: drei Schuko-Steckdosen (230 Volt), zwei USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), zwei USB-C (100 W) und eine 12-Volt-Buchse.

Die neue Powerstation Explorer 2000 Plus von Jackery ist bei einer Größe von 47,3 x 35,9 x 37,3 cm und einem Gewicht von 27,9 kg dank Trolley-Format mit zwei Reifen und Aluminium-Ausziehgriff mobil. Erweitern lässt sich die Kapazität mit bis zu fünf Battery Packs, indem die kleinen Kraftpakete mit jeweils 2042,8 Wh – bei Maßen von 47 x 33,1 x 23,1 cm und einem Gewicht von 19,8 kg – auf die Powerstation gestellt und mit dem beiliegenden DC-Kabel verbunden werden.

Preise und Verfügbarkeit

Mit 5 Jahren Garantie ist das neue Modell als Standalone Powerstation, als Solargenerator mit Panel sowie als vergünstigte Sets mit Battery Packs ab dem 14. Juni 2023 über Jackery.de, Amazon.de und den Fachhandel erhältlich.

Die UVP liegt für den Explorer 2000 Plus bei 2.299 Euro, für ein Battery Pack bei 1.599 Euro und als Solargenerator mit der Powerstation plus SolarSaga 200W Modul bei 2.899 Euro. Zum Produktlaunch wird es nicht nur das Explorer Kit 4000 – bestehend aus Powerstation und einem Battery Pack – zum vergünstigten Preis von 3.799 Euro sowie das Solargenerator Kit 4000 200W inklusive Solarpanel für 4.399 Euro geben. Jackery legt beim Kauf der 2000 Plus Powerstation, des entsprechenden Solargenerators oder eines der Kits zwischen dem 14. und 20.6. über Jackery.de oder den Amazon Shop ein SolarSaga 200W Solarpanel kostenlos obendrauf*.

*gilt nicht beim Kauf eines einzelnen Battery Packs und nur über die offiziellen Jackery-Shops

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A‘ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

Weitere Informationen unter https://de.jackery.com/

