Golfgenuss mit kaiserlichem Flair

Das Grand Elisabeth Bad Ischl & der Golfclub Salzkammergut offerieren exklusives Golfarrangement

Das neu eröffnete Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl startet mit einem besonderen Angebot für Golfliebhaber. Das 4-Sterne-Superior-Hotel verbindet sportliche Aktivität mit alpiner Erholung und stilvollem Komfort. In Kooperation mit dem Golfclub Salzkammergut genießen Gäste eine Kombination aus Golf, Wellness und Kulinarik.

Der Golfclub Salzkammergut wurde 1933 gegründet und zählt zu den traditionsreichsten Anlagen Österreichs. Der 18-Loch-Championship-Platz liegt zwischen Bad Ischl und St. Wolfgang. Die Anlage ist umgeben von Bergen und Wäldern und bietet gepflegte Fairways, abwechslungsreiche Spielbahnen und Ausblicke auf das Salzkammergut. Nach der Runde lädt das Clubhaus zu einer Pause mit regionaler Küche. Das Golfarrangement des Hotel Grand Elisabeth umfasst drei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen. Im Angebot enthalten sind tägliches Frühstück im Hotelrestaurant Grand Liberté, ein 18-Loch- und ein 9-Loch-Greenfee pro Person sowie eine wohltuende Massage im Spa-Bereich des Hotels.

Das neueröffnete Hotel Grand Elisabeth liegt direkt am Kurpark von Bad Ischl, nur wenige Schritte von der Kaiservilla entfernt. Gäste können das vielfältige Kulturprogramm der Stadt erleben oder auf den Lieblingsrouten der Kaiserin Elisabeth wandern. Auch romantische Kutschfahrten gehören zum Angebot des Hotels.

Der Organic Alps Spa by Dorissima bietet Behandlungen mit alpinen Pflanzenextrakten wie Enzian, Arnika und Edelweiß. Zwei Saunen, ein beheizter Indoor-Pool und ein Fitnessraum ergänzen das Angebot. Die Produkte der Marke Dorissima sind vegan und frei von künstlichen Zusatzstoffen.

Kulinarisch bietet das Hotel regionale Gerichte mit modernem Twist. Im Restaurant Grand Liberté stehen Tafelspitz, Backhendl und vegetarische Alternativen wie geschmorter Karfiol oder veganes Beef Tatar auf der Karte. Die Nachspeisen stammen aus der Traditionskonditorei Zauner. Gäste können im hauseigenen Shop Pralinen, Ischlertörtchen oder Zaunerstollen als Souvenir mitnehmen. In der Bar Violet Hour beginnt der Abend mit dem Signature-Drink des Hauses – einem Veilchen-Spritz. Die Bar ist ein beliebter Treffpunkt, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Das Grand Golf & Relax-Arrangement ist ab 331,00 EUR pro Nacht für 2 Personen buchbar. Im Zimmerpreis inkludiert sind 1 x 18-Loch Greenfee pro Person, 1 x 9-Loch Greenfee pro Person, 1x 60-minütige Aroma Colour Therapie pro Person, Frühstück und kostenfreier Zugang zum Grand Elisabeth Wellness mit wohltuenden Saunen, beheiztem Innenpool und Fitnessraum. Tee-Times sind direkt über den Golfclub Salzkammergut erhältlich:

www.salzkammergut-golf.at

Hotel Grand Elisabeth

Tänzlgasse 6

A-4820 Bad Ischl – Salzkammergut

Tel: +43654720600

www.grand-elisabeth.at

