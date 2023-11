Goldene Momente unterm Weihnachtsbaum: Geschenkideen voll der Wertschätzung, handgemacht in der Lauenstein Con

Zu Weihnachten darf es schonmal hemmungslos glänzen und funkeln. Da kommen die gold gewandeten Trüffel- und Pralinen-Präsente der Lauensteiner genau richtig.

Ob Skandi oder Nostalgie, klassisches Rot oder dezente Naturtöne “ wie jede Saison unterliegt auch die Weihnachtszeit gewissen Trends. Doch ganz gleich was gerade in ist, gibt es eine Farbe, die jedes Jahr durchblitzt: Gold. Sie ist warm und edel, passt praktisch zu allem und symbolisiert das Kostbare. Auch in der Lauenstein Confiserie steht die Farbe zu Weihnachten hoch im Kurs. Sie adelt fein gefüllte Säckchen und schimmert verheißungsvoll auf Schachteln und Schatullen. Ein Blick in die festliche Auslage:

Dem Nikolaus zu Ehren: die Lauensteginer Geschenksäckchen.

Auf dem Platzteller erfreuen sie liebe Gäste; sie zieren Weihnachtsbäume, Adventskalender und Nikolaus-Stiefel. Die unterschiedlich gefüllten Geschenksäckchen der Genussmanufaktur sind nicht nur optisch eine glänzende Wahl, wenn es darum geht, sich selbst oder anderen eine Freude zu machen. Besonders goldig ist etwa der Lauensteiner Genuss in Pink “ ein glitzerndes Säckchen voll Pink Marc de Champagne Trüffel nebst schmuckem Anhänger. Und auch die Schneeballschlacht kommt ähnlich verpackt unter den Baum. In diesem feinen Beutelchen stecken zweierlei Trüffel in Rotwein und Amaretto. Und auch ihn ziert ein festliches Deko-Accessoire.

Goldstandard: die Lauensteiner Auslesen zum Fest

Wer gerne die ganze Bandbreite der Weihnachts-Confiserie auf den Tisch bringt, greift am besten zu einer der gold gewandeten Lauensteiner Weihnachts-Auslesen oder der Kollektion „Frohes Fest“: Sie kommen in Sternform oder mit Sichtfenster, mit Alkohol oder ohne und in verschiedenen Größen “ und alle verbreiten sie Festtagsstimmung. Denn was außen funkelt, birgt hier einen süßen Schatz: Kreationen wie das Weihnachtsgewürz-Karamell, die Zimtmond-Praline, Spekulatius-Nougat oder den Weihnachtsstern Eierlikör-Weinbrand-Trüffel.

Diese und weitere Geschenkideen gibt es online, in der Lauensteiner Weihnachtswelt unter lauensteiner.de/weihnachts-pralinen – oder vor Ort in der Fischbachsmühle, Café und Werksverkauf.

Preise:

Lauensteiner Genuss in Pink – 100g, mit Alkohol EUR 9,95*

Lauensteiner Schneeballschlacht – 250g, 2-fach sortiert, mit Alkohol EUR 14,95*

Lauensteiner Klarsichtpräsent „Weihnachts-Auslese“ –

400g, 6-fach sortiert, ohne Alkohol EUR 32,95*

Lauensteiner Weihnachtsstern – 320g, 20-fach sortiert, ohne Alkohol EUR 34,95*

Lauensteiner Klarsichtpräsent „Frohes Fest – 100g, 4-fach sortiert, ohne Alkohol EUR 8,95*

Lauensteiner Klarsichtpräsent „Frohes Fest – 100g, 6-fach sortiert, mit Alkohol EUR 8,95*

Lauensteiner Klarsichtpräsent „Frohes Fest – 200g, 9-fach sortiert, mit Alkohol EUR 17,95*

*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Bildrechte: Lauenstein Confiserie

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur, aktuell im Umbau, mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter www.lauensteiner.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

