Goldene DLG-Medaille zum dritten Mal für den BIO Rosenlikoer der Bio Manufaktur Spitz

Der Bio Rosenlikoer der Bio Manufaktur Spitz ist sehr fruchtig, enthält 16vol% Alkohol und wurde von den unabhängigen Prüfern der DLG zum dritten Mal mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet.

Vettelschoss, den 27. Juni 2024

„Unendlich schön ist Eros und seine Schönheit durchleuchtet die Psyche wie das Licht die Rose.“ schrieb die Romantikerin Bettina von Arnim (1785-1859).

Als Symbol für die Schönheit und Liebe ist die Rose seit Jahrhunderten eine Inspirationsquelle für die Kunst und stellt mit ihrer Blüte ein Bild für Lebenskraft und Freude dar. Keine andere Blume fasziniert die Menschen so sehr wie sie. Ihr blumig feiner Duft verwöhnt die Sinne und verzaubert so unser Herz. Auch in der Kulinarik hat die Rose mit ihrem feinen Aroma in der arabischen, französischen und indischen Küche Wurzeln geschlagen. Der Bio Rosenlikoer von Spitz wurde von der sagenumrankten Rose inspiriert und wartet mit dem sinnlichen, natürlichen Aroma der begehrten Duftrosen auf.

„Unser Bio Rosenlikoer zeigt sich sanft und elegant, wobei vor allem die süßen und floralen Noten dominieren. Durch die feinen und blumigen Aromen fällt der Geschmack ausgesprochen harmonisch und fruchtig aus. Das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und natürlicher hochwertiger Zutaten.“ beschreibt Heinz Spitz seinen Bio Likör.

Genau wie die Blume selbst spricht der Bio Rosenlikoer ganz ohne Worte unsere Sinne an. Ausgewählte Duftrosen, die früh am Morgen geerntet werden, geben ihm sein blumiges Aroma, das Speisen und Getränke gekonnt abrundet. Ob pur, im Eistee, Limonade, Wein, Sekt, Cocktails oder Dessert, der Bio Rosenlikoer verleiht eine einzigartige und edle Note.

„Als symbolischer Rosenstrauß ist ein Fläschchen Bio Rosenlikör, zusammen mit einer makellosen roten Rose überreicht, ein besonderer Liebesgruß an eine Dame.“ sagt Nicole S. lächelnd.

Um die international anerkannte Auszeichnung zu erhalten, musste der Bio Likoer viele Tests bestehen. Die vorschriftsmäßige Deklaration auf dem Etikett, einige Labortests und nicht zuletzt die wichtige sensorische Prüfung von unabhängigen Experten. Hier wird getestet, was für den Verbraucher letztlich ausschlaggebend sein dürfte: der Geschmack.

„Die DLG prüft jedes Jahr in aufwendigen Verfahren Spirituosen und unterstützt Brennereien mit einem neutralen Expertenurteil dabei, die Qualität ihrer Produkte sichtbar zu machen“, so DLG-Projektleiter Thomas Burkhardt.

In den Bio Spirituosen steckt viel Erfahrung. Die Bio Manufaktur Spitz hat in den vergangenen 5 Jahren 27 Auszeichnungen, bei internationalen Verkostungen, für ihre Produkte erhalten.

Weitere Informationen: Bio Rosenlikoer

www.spitz.bio

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bio Manufaktur Heinz Spitz

Herr Heinz Spitz

Hans-Streif-Strasse 2

53560 Vettelschoss

Deutschland

fon ..: 02645 9747273

web ..: https://www.spitz.bio/

email : h.spitz@spitz.bio

Bio Manufaktur Spitz entwickelt und stellt handgefertigte Bio Liköre und Bio Spirituosen her. Seit über 20 Jahren arbeitet das Familienunternehmen mit Leidenschaft im Herzen des Naturparks Rhein-Westerwald. Naturbelassenheit und Regionalität werden großgeschrieben. 27 Goldene und Silberne Medaillen hat das Unternehmen in den letzten fünf Jahren erhalten.

