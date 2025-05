Gold für Deutschland beim German Innovation Award in Berlin – Rund 400 internationale Teilnehmer, 15 mal Gold

Deutsche kognitive künstliche Intelligenz EMMA aus Darmstadt gewinnt German Innovation Award 2025 in Berlin in zwei Kategorien

Kognitive KI EMMA gewinnt German Innovation Award 2025 in zwei Kategorien

_Berlin, 21. Mai 2025 – von Max Studanski_

Die deutsche Innovationslandschaft feiert einen doppelten Triumph: Die kognitive KI _EMMA_, entwickelt von der WIANCO OTT Robotics GmbH, wurde am vergangenen Dienstag mit dem German Innovation Award 2025 ausgezeichnet – und das gleich in zwei renommierten Kategorien.

In der Kategorie „Excellence in Business to Business – AI Methods“ erhielt EMMA die höchste Auszeichnung: Gold. Darüber hinaus wurde sie als „Winner“ in der Kategorie „Information Technologies | Functional Software“ geehrt.

Technologischer Fortschritt mit gesellschaftlicher Tragweite

Die Jury des German Innovation Awards zeigte sich tief beeindruckt von der Innovationskraft, dem disruptiven Potenzial und der gesellschaftlichen Relevanz des Projekts. In ihrer offiziellen Begründung hob sie hervor:

„Ausgezeichnet wurden Lösungen, die mit Weitblick, Relevanz und technologischer Stärke Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben. Sie zeigen: Innovation gelingt, wenn Ideen Wirkung entfalten – für Menschen, Märkte und unsere gemeinsame Zukunft.“

EMMA steht exemplarisch für diese Vision. Als kognitive, in Deutschland entwickelte KI verfolgt sie das Ziel, die Digitalisierung zu demokratisieren – sprich: technologische Barrieren zu senken, damit auch Menschen ohne tiefgehendes IT-Wissen Prozesse automatisieren können. Damit leistet EMMA einen praxisrelevanten Beitrag zur Lösung eines der drängendsten Probleme in Deutschland: dem Fachkräftemangel.

Eine Initiative mit Vision und Haltung

Der German Innovation Award wird seit 2017 vom renommierten German Design Council verliehen, einer Institution, die seit 1953 den interdisziplinären Austausch zwischen Wirtschaft, Forschung und Design fördert. Im Fokus stehen zukunftsweisende Entwicklungen, die durch Qualität, Haltung und Vision zu nachhaltigem Wandel beitragen.

Das Engagement des WIANCO-Teams für eine breit zugängliche Automatisierungslösung wurde dabei besonders gewürdigt. Der Dank der Entwickler gilt dem German Design Council sowie den Jurymitgliedern – unter anderem Dr. Matthias Mueller (SCHOTT AG), Stella-Sophie Wojtczak (t3n Magazin) und Ingolf Baur (3sat „nano“) – für die Anerkennung und Präsentation der Technologie.

Über EMMA und WIANCO

EMMA ist mehr als nur ein Tool – sie ist Symbol einer digitalen Bewegung. Entwickelt vom Team der WIANCO OTT Robotics GmbH in Deutschland, stellt EMMA einen Meilenstein auf dem Weg zur menschenzentrierten Automatisierung und KI-Entwicklung dar. Ihr Ziel: Jeder Mensch soll – unabhängig von Vorkenntnissen – in der Lage sein, die Potenziale der Digitalisierung aktiv zu nutzen.

Weitere Informationen zur Initiative und den Einsatzmöglichkeiten von EMMA finden Sie unter: www.wianco.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WIANCO OTT Robotics GmbH

Herr Max Studanski

Schlosspark 1

64342 Seeheim-Jugenheim

Deutschland

fon ..: +49 6151 3085108

web ..: https://www.wianco.com

email : info@wianco.com

Über WIANCO:

Die WIANCO OTT Robotics GmbH ist ein innovatives Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf die Entwicklung und den Einsatz kognitiver Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Digitalisierung, Prozessautomatisierung und menschenzentrierte Technologie gehört WIANCO zu den Vorreitern auf dem Gebiet der intelligenten Automatisierungslösungen.

Kernkompetenz: Kognitive KI für eine demokratisierte Digitalisierung

Im Zentrum des Portfolios steht die mehrfach ausgezeichnete kognitive KI EMMA. Anders als herkömmliche Automatisierungslösungen basiert EMMA auf kognitiven Prinzipien, die es ermöglichen, komplexe Prozesse zu erkennen, zu analysieren und eigenständig auszuführen – ohne dass tiefgreifende Programmierkenntnisse erforderlich sind. EMMA ist so konzipiert, dass sie Menschen entlastet und befähigt, auch ohne technisches Fachwissen digitale Prozesse effizient zu gestalten.

Das Ziel von WIANCO ist es, die Digitalisierung zu demokratisieren: Jeder Mensch soll unabhängig von seiner Vorbildung oder seinem Berufsbild in der Lage sein, digitale Werkzeuge zu nutzen, um Arbeitsprozesse zu optimieren und damit aktiv an der digitalen Transformation teilzuhaben.

Innovation mit gesellschaftlicher Verantwortung

WIANCO verfolgt eine technologische Vision, die weit über rein wirtschaftliche Interessen hinausgeht. Mit EMMA leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des zunehmenden Fachkräftemangels, indem es vorhandene Ressourcen durch intelligente Automatisierung sinnvoll ergänzt. Gleichzeitig fördert WIANCO eine menschenzentrierte, transparente und vertrauenswürdige KI-Entwicklung – Made in Germany.

Das Unternehmen arbeitet interdisziplinär mit Partnern aus Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung zusammen, um skalierbare, praxisnahe und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln.

Auszeichnungen & Anerkennung

WIANCO wurde für seine Innovationsleistung bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem German Innovation Award 2025 in den Kategorien „Excellence in Business to Business – AI Methods (Gold)“ und „Functional Software“. Die Jury würdigte insbesondere den gesellschaftlichen Impact und die technologische Reife der entwickelten KI-Lösungen.

Branchen & Anwendungsbereiche

Die Lösungen von WIANCO kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, darunter:

Industrie & Fertigung

Finanzwesen

Öffentlicher Sektor

Gesundheitswesen

IT & Telekommunikation

Ob in der Prozessautomatisierung, im digitalen Kundenservice oder im Backoffice – EMMA ermöglicht Unternehmen jeder Größe eine schnelle und flexible Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie.

Pressekontakt:

WIANCO OTT Robotics GmbH

Herr Michael Wilczynska

Schlosspark 1

64342 Seeheim-Jugenheim

fon ..: +49 6257 9387063

email : info@wianco.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.