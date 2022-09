Hochwertige Weinlagerschränke und Weintemperierschränke der Schweizer SWISSCAVE AG heben traditionelle Weinlagerung aufs nächste Level und setzen ein unübersehbares Statement in anspruchsvollen Küchen

Schweiz, 20.09.2022 – Verlosung eines Weinklimaschrankes beim Hochdorfer Frühlingskarussel

Beim kürzlich veranstalteten Frühlingskarussell in Hochdorf wurde von der Firma Herzog Küchen in Hochdorf ein erstklassiger SWISSCAVE Weinklimaschrank unter den Besuchenden verlost. Freuen durfte sich über das Luxus-Produkt der Gewinner Dani Lischer aus Schöftland, dem der hochwertige SWISSCAVE Weinklimaschrank von Frank Fröschl, dem Geschäftsführer von Herzog-Küchen persönlich in Hochdorf überbracht wurde.

Der Schweizer Hersteller SWISSCAVE fertigt Weinklimaschränke mithilfe modernster Technologien, und bringt damit Weinkühlschränke aufs nächste Level. Mit seinem puristischen Design heben sich SWISSCAVE Produkte von herkömmlichen Weinkühlschränken ab, und sind erste Wahl für maßgeschneiderte Küchenlösungen, die ein intelligentes und ästhetisch anspruchsvolles Lagern, Kühlen und Temperieren von Weinflaschen für die moderne Küche garantieren.

SWISSCAVE in der Küche

Die Produkte von SWISSCAVE gehören zur Top-Liga moderner Weinklimaschränke. Wer Wert auf fachgerechtes Lagern von Weinflaschen legt, und gleichzeitig höchste Ansprüche an Funktion und Design hat, schaut sich mit Vorteil bei SWISSCAVE um.

Hochwertige Weinklimaschränke gehören mittlerweile zum Standard-Inventar für eine gut ausgestattete und moderne Küche, die dem Zeitgeist von heute entspricht. Um dem hohen Anspruch moderner Küchen-Liebhaberinnen gerecht zu werden, hat SWISSCAVE eine eigene hochwertige Produktlinie entworfen, die die optimale Lösung für die Weintemperierung in der heimeigenen Küche darstellt.

In der etablierten Szene der Weinliebhaber ist SWISSCAVE längst als einer der führenden Hersteller für Weinklimaschränke bekannt. Langjährige Kunden wissen die hohe Qualität, die sehr gute Ausstattung sowie das moderne Design der SWISSCAVE Produkte zu schätzen. Durch ihr wiedererkennbares, puristisches Design sind SWISSCAVE Weinklima- und Weintemperierschränke wahre Eyecatcher. Schon seit geraumer Zeit nimmt der Weinklimaschrank den Weg in die moderne Küche, und ist dort unter anderem zu einem zentralen Ausstattungsobjekt sowie zum Statement der modernen Küche avanciert.

Das minimalistische und doch charakteristische Design der SWISSCAVE-Produkte ist bekanntes und geliebtes Markenzeichen des Schweizer Herstellers. Hier treffen sich gerade Linien, licht-ähnelnde Farben und elegante Schnitte mit intelligenter Technik, deren hoher Standard sich in dem modernen und äußerst anpassungsfähigen Design der SWISSCAVE Weinklima- und Temperierschränke widerspiegelt.

SWISSCAVE – Tradition und Qualität trifft Moderne

Bereits seit Jahrzehnten sind SWISSCAVE Produkte in der Gastronomieszene fester Bestandteil von Restaurants, die auch für Ihre Weinkarte bekannt sein möchten. Seit einiger Zeit bietet das Schweizer Unternehmen seine Produkte nun auch privaten Küchenbesitzer*innen als Partner einer Reihe professioneller Küchenstudios an, die mit diesen Luxus-Produkten ein willkommenes Zusatzangebot für anspruchsvolle Kunden vorweisen können.

Dazu zählt auch die Firma Herzog-Küchen aus Hochdorf, die als treuer Kunde und Partner von SWISSCAVE besonders die vielfältige Produktpalette von SWISSCAVE zu schätzen weiß, und damit jegliches Kunden-Bedürfnis mit anspruchsvollen und intelligenten Küchenlösungen erfüllen kann.

So sagt der Geschäftsführer und Inhaber von Herzog-Küchen, Franz Fröschl: „Wein gehört ins Zentrum des Lebens – in die Griffnähe, und damit in die Küche – für spontane Freudenmomente. SWISSCAVE steht für einen modernen Lebensstil im Sinne eines frischen Zeitgeists, der Wert auf Qualität und Langlebigkeit setzt.“

Zur Kontaktaufnahme besuchen Sie die Swisscave Internetseite: https://swisscave.de/

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



