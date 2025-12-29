Glided führt ab Dezember designorientierte MacBook- und iPad-Hüllen in ihrem Online-Shop ein

Vor Kurzem kündigte die Glided, ein aufsteigendes Unternehmen im Bereich Mobile Accessoires, an, sein Sortiment mit ästhetischen und funktionellen MacBook- und iPad-Hüllen zu erweitern.

Dortmund, Dezember 2025 – Vor Kurzem kündigte die Glided, ein aufsteigendes Unternehmen im Bereich Mobile Accessoires, an, sein Sortiment mit ästhetischen und funktionellen MacBook- und iPad-Hüllen zu erweitern. Mühelos verbindet Glided funktionales Design mit Ästhetik, um die Technologie als modernes Alltagsaccessoire zu beleuchten. Mit der Einführung der neuen Hüllen erweitert das Unternehmen seinen Einfluss und bietet Nutzern mehr Optionen, um ihr Lieblingsgerät zu schützen und gleichzeitig ihre persönliche Ästhetik zu präsentieren.

Neue Produkteinführung im Glided Online-Shop

Mit Beginn des Dezembers 2025 wurden die neuen Schutzhüllen für MacBook- und iPad-Modelle in ihrem Online-Shop, https://glided.de zur Verfügung stehen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach stilvollen und langlebigen Schutz für mobile Endgeräte reagiert Glided mit der Einführung neuer Produkte, die neben der Funktionalität auch ein hohes Maß an Stilbewusstsein bieten. Glided steht für ein reduziertes, ästhetisches Design und bringt eine ganz neue Dimension des Ausdrucks in die Welt der mobilen Accessoires.

Erweiterung des Glided Produktsortiments

Seit der Gründung im Juni 2023 hat sich Glided kontinuierlich darum bemüht, trendige Produkte anzubieten, die gleichermaßen robust, stilvoll und funktional sind. Ursprünglich auf Handyhüllen spezialisiert, hat Glided ihr Sortiment erweitert und sich auf die Bereiche MacBook und iPad ausgeweitet. Die neue Produktlinie repräsentiert eine natürlich aufeinanderfolgende Innovation im kontinuierlichen Wachstumsprozess von Glided. Mit dem 10-prozentigen Einführungsrabatt auf alle neuen Hüllen im Dezember möchte Glided dafür sorgen, dass alle seine Kunden, ob neu oder alt, gleichermaßen an dieser aufregenden Phase des Unternehmenswachstums teilhaben können.

Glided ist ein 2023 gegründeter, deutscher Hersteller von designorientiertem Zubehör für mobile Endgeräte. Das Unternehmen steht für ästhetisches und reduziertes Design und hilft den Nutzern, ihre Technologiegeräte in einzigartige Stil-Statements zu verwandeln. Mit dem anhaltenden Wachstum und der Einführung neuer Produktlinien plant Glided, seine Präsenz auf dem Markt für mobile Accessoires zu stärken und seine Kundenbasis weiter auszubauen.

