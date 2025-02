Der Pflegedienst stellt Ihnen ein engagiertes Team aus qualifizierten Pflegekräften zur Seite, das seine Erfahrung und Leidenschaft in der ambulanten Pflege einbringt.

Die GKH Pflege Komplett Claudia Groh in Schwalmtal bei Viersen bietet professionelle und einfühlsame Pflege für hilfebedürftige Menschen in ihrer gewohnten Umgebung. Das Team, bestehend aus qualifizierten und erfahrenen Pflegekräften, setzt sich mit viel Engagement dafür ein, die Lebensqualität der Pflegebedürftigen zu erhalten und zu verbessern. Dabei wird nicht nur auf fachliche Kompetenz geachtet, sondern auch auf ein hohes Maß an Empathie und Verständnis. Die Praxis verfolgt das Ziel, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihrer eigenen Wohnung führen können.

Individuelle Pflegeplanung und enge Zusammenarbeit mit Angehörigen

Die Grundlage jeder Pflege bei GKH Pflege Komplett ist eine ausführliche und einfühlsame Beratung. Im persönlichen Gespräch mit Claudia Groh wird der individuelle Pflegebedarf ermittelt. Auf dieser Basis wird ein maßgeschneiderter Pflegeplan entwickelt, der genau auf die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person abgestimmt ist. Dabei werden auch die Angehörigen und behandelnden Ärzte in den Pflegeprozess eingebunden, um eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen. Diese enge Zusammenarbeit garantiert, dass keine wichtigen Aspekte übersehen werden und die Pflege optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Kompetente Pflege durch regelmäßige Fortbildung und umweltfreundliche Praxis

Claudia Groh setzt auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter. Alle Pflegekräfte werden regelmäßig geschult und fortgebildet, um stets auf dem neuesten Stand der Pflegewissenschaft zu bleiben. So wird eine hohe Qualität der Pflege gesichert, und die Patienten erhalten stets die besten Behandlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist es der Praxis wichtig, auch in Bezug auf den Umweltschutz Verantwortung zu übernehmen. Aus diesem Grund kommen bei den Pflegeeinsätzen ausschließlich umweltfreundliche Fahrzeuge zum Einsatz, die zusätzlich zur Nachhaltigkeit der Praxis beitragen.

Das Leistungsangebot im Detail

Die GKH Pflege Komplett bietet eine breite Palette an Leistungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten werden können. Die Grundpflege umfasst die Unterstützung bei den alltäglichen Hygiene- und Pflegebedürfnissen, wie etwa Hilfe bei der Körperpflege, Krankenbeobachtung, Unterstützung beim An- und Auskleiden sowie Hilfe bei der Nahrungszubereitung und -aufnahme. Die Behandlungspflege beinhaltet medizinische Maßnahmen wie Vitalzeichenkontrolle, Injektionen, Wundversorgung und Medikamentenüberwachung. Zusätzlich werden ergänzende Dienstleistungen angeboten, darunter Haushaltshilfe, Sterbebegleitung, Palliativpflege und Angehörigenberatung. Auch die Vermittlung von Hausnotrufsystemen, Essen auf Rädern, sowie Friseur- und Fußpflege gehören zum Leistungsspektrum.

Pflege mit einem klaren Konzept – Aktivierung und Selbstständigkeit im Fokus

Das Pflegeverständnis von Claudia Groh und ihrem Team basiert auf einem respektvollen Umgang mit den pflegebedürftigen Menschen und deren Bedürfnissen. Der Ansatz zielt darauf ab, die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen so weit wie möglich zu erhalten und zu fördern. Durch Unterstützung und Begleitung in den alltäglichen Lebensaktivitäten wird die Lebensqualität der Patienten verbessert und ihre Würde gewahrt. Eine individuelle, bedürfnisorientierte Pflege ist die Grundlage der täglichen Arbeit.

Zukunftsorientierte Pflege mit Herz und Verstand

Die GKH Pflege Komplett Claudia Groh bietet nicht nur eine professionelle Pflege, sondern auch eine menschliche Betreuung, die auf Vertrauen, Respekt und Empathie basiert. Das Team arbeitet mit Herz und Verstand, um den Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Die enge Zusammenarbeit mit Angehörigen und Ärzten sowie die regelmäßige Weiterbildung der Pflegekräfte stellen sicher, dass jeder Patient die bestmögliche Pflege erhält.

Wenn Sie auf der Suche nach einer engagierten und kompetenten ambulanten Pflege in Schwalmtal bei Viersen sind, ist die GKH Pflege Komplett Claudia Groh der ideale Partner. Mit einer individuellen Pflegeplanung, einem breiten Leistungsspektrum und einem klaren Fokus auf Aktivierung und Selbstständigkeit bietet die Praxis die optimale Betreuung für pflegebedürftige Menschen.

