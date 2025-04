Girls’Day bei Regnauer: Einblicke in Handwerk und Technik

Spannender Girls’Day bei Regnauer: 17 Schülerinnen tauchten in die Welt des Holzbaus ein – mit Praxisaktionen, VR-Erlebnis und Einblicken in technische Berufe.

Am diesjährigen Girls’Day öffnete die Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG ihre Türen für 17 Schülerinnen, die einen spannenden Tag mit praktischen Einblicken in die Welt des Holzbaus und der technischen Berufe verbrachten.

In der Produktionshalle von Regnauer, in der Fertighäuser aus Holz für Wohn- und Gewerbezwecke gefertigt werden, erhielten die Mädchen wertvolle Informationen und erste praktische Erfahrungen aus verschiedenen Handwerksberufen. Bauzeichner, Holzmechaniker, Maler und Lackierer, Schreiner sowie Zimmerer erklärten den Schülerinnen die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen ihres Berufsalltags.

Im Rahmen eines praxisorientierten Ausbildungsparcours konnten die Teilnehmerinnen ein „Regnauer Hausboard“ selbst bauen. Unter fachkundiger Anleitung wurden vorgefertigte Holzkomponenten miteinander verleimt und zusammengebaut, um ein kleines Modellhaus zu erstellen. Das fertige Projekt wurde von den Schülerinnen individuell gestaltet und anschließend mit nach Hause genommen.

Ein weiteres Highlight des Tages war der virtuelle Rundgang durch ein Bürogebäude von Regnauer, bei dem die Schülerinnen mit VR-Brillen in eine digitale Welt eintauchten und die Arbeitsumgebung der Zukunft erkundeten.

Abgerundet wurde der Girls’Day durch Gespräche mit Auszubildenden und Fachkräften, die den Mädchen einen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen und die verschiedenen Berufsperspektiven bei Regnauer gaben. Der Tag bot den Schülerinnen die Gelegenheit, ihre beruflichen Interessen jenseits von traditionellen Geschlechterklischees zu entdecken und neue berufliche Perspektiven kennenzulernen.

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen gemacht. „Häuser, die gut tun" lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Die Leidenschaft für wohngesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen." Das Familienunternehmen, das vor über 95 Jahren gegründet wurde, baut

schlüsselfertige Häuser aus einer Hand.

