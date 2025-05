Gewinnung neuer Interessenten wird zur Herausforderung für Handwerksbetriebe

Lange Zeit war die Gewinnung neuer Interessenten kein großes Thema für Handwerksbetriebe. Die Umstände der letzten 2 Jahre haben das Blatt gewendet und diese zu einer Herausforderung anwachsen lassen.

Handwerksinteressenten sind kritischer geworden. Werbemittel und damit verbundene Aktionen funktionieren nicht mehr wie gewohnt. Initiative und Innovation sind gefragt. Bewertungen von zufriedenen Kunden können die Komplexität der gesunkenen Nachfrage auflösen.

„Die kräftigsten Bäume wachsen unter den schwierigsten Bedingungen“ (Unbekannt)

Wer als Handwerker etwas von sich als Qualitätsanbieter hält, sollte seine Leistungen von seinen Kunden bewerten lassen und in das BAUHERREN-PORTAL einstellen lassen. Diese Empfehlungsplattform ist ein Werkzeug, das ausschließlich Qualitätsanbietern mit einer überdurchschnittlich hohen Kundenorientierung zur Verfügung steht. Das macht sie unverzichtbar für eine professionelle Qualitätsdarstellung zur Neukundengewinnung leistungsstarker Handwerksbetriebe.

Strategiewechsel erforderlich

Wenn klassische Werbestrategien in der Adressen- und Neukundengewinnung versagen, ist ein Umdenkprozess in Richtung Internet unausweichlich. Handwerksunternehmer sollten nicht versuchen, diesem auszuweichen. Sie sollten ihn aktiv annehmen und die sich bietenden Chancen für ihren Erfolg nutzen. Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt solche Bemühungen mit einer Empfehlungsmarketingstrategie.

Belastbare Qualitätsbewertungen

Das Konzept des Unternehmens konzentriert sich auf glaubwürdige und belastbare Qualitätsbewertungen ehemaliger Kunden. Der wichtigste Baustein ist die SE-optimierte Qualitätsberichterstattung über die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL.

Mehrwert, Nutzen und Vorteile der Plattform für Handwerker und Interessenten:

o Aussagefähiger Qualitätsauftritt des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL

o Geschütztes Qualitätssiegel „GEPRÜFTE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT“

o Eindeutige Positionierung des Handwerksbetriebes als Qualitätsführer der Region

o Scharfe und nachhaltige Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

o Ausschöpfung des Einzugsgebietes durch Reichweite des digitalen Qualitätsauftrittes

o Neue Interessenten und damit Neukunden

o Zusätzlicher Absatz und Umsatz für das Handwerksunternehmen

o Internetveröffentlichungen mit garantiertem Top-Ranking

o In Google & Co. auf der ersten Seite ganz oben stehen

o Mehr Sichtbarkeit und Zunahme an Traffic auf der Homepage

o Preiswerte und flexible Internetpräsenz als Qualitätsanbieter

o Belegbare Leistungen, die nachhaltig Vertrauen bei Interessenten bilden

o Orientierungs- und Sicherheitsplus für Interessenten

o Fachliche und emotionale Details, die diese überzeugen

o Antworten auf alle relevanten Fragen von Interessenten

o Glaubwürdige Testimonials, die wirkungsvoller sind als jede Werbung

BAUHERRENreport GmbH

Hier werden Handwerksunternehmen und deren Qualitätsleistungen mit einem Gesamtkonzept aussagekräftig belegt sowie professionell präsentiert. Das macht Handwerksqualität zum Blickfang mit einer Sogwirkung für Interessenten. Lassen auch Sie Ihr Handwerksunternehmen von einem im Internet sichtbaren, exklusiven Kompetenzprofil profitieren. Dann sichern Sie sich eine scharfe und exklusive Abgrenzung von Mitbewerbern.

Fazit:

Mit einem aussagefähigen Qualitätsprofil in der Außendarstellung generieren Handwerksbetriebe relevante Inhalte, erzeugen Aufmerksamkeit und steigern ihre Attraktivität. Durch entsprechende Sichtbarkeit im Internet und Wahrnehmung der Qualitätsmerkmale entsteht ein Wettbewerbsvorteil. Dieser realisiert zusätzliche Bauaufträge und reduziert das Budget für konventionelle Werbung.

PS: Profitieren Sie von einem im Internet sichtbaren Kompetenz-Profil zur scharfen Abgrenzung von Wettbewerbern inklusive einer Senkung der allgemeinen Werbekosten. Wenn Ihr Handwerksunternehmen mit repräsentativen Qualitäts- und Serviceleistungen unverwechselbar aus der Masse hervorstechen und über eine Alleinstellung scharf vom Wettbewerb abgegrenzt werden soll, melden Sie sich einfach bei uns.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH, Tel. 021 31 – 742 789-0 oder via Mail: vdb@bauherrenreport.de)

Zu unserer Qualitätswebseite: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Zu unserer Homepage: WWW.BAUHERRENREPORT.DE

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Wer als Handwerker etwas von sich als Qualitätsanbieter hält, sollte seine Leistungen von seinen Kunden bewerten lassen und in das BAUHERREN-PORTAL einstellen lassen. Diese Empfehlungsplattform ist ein Werkzeug, das ausschließlich Qualitätsanbietern mit einer überdurchschnittlich hohen Kundenorientierung zur Verfügung steht.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.