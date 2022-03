Die Zukunft der Wirtschaft liegt in langfristigen Geschäftspartnerschaften und nachhaltigem Handeln – so heißt es von den Profis. Getränkehersteller Starzinger setzt seit Jahren auf dieses Paar.

Ökonomisches und ökologisches Handeln sind im Hause Starzinger schon längst im Alltagsleben verankert. Der Getränkehersteller aus Österreich setzt auf verantwortungsvolles Handeln, und das seit über 100 Jahren. Nachhaltiges Wirtschaften und die Rücksichtnahme auf die Ressourcen der Natur zählen zu den obersten Geboten im familiengeführten Unternehmen mit Tradition. Die von Starzinger getätigten Maßnahmen führten unter anderem zur Zertifizierung der renommierten „Leitbetriebe-Austria“-Gesellschaft:

o Verbrauchsarme LKW und intelligente Tourenplanung sorgen für geringe Umweltbelastung

o Ressourcenschonendes computergestütztes Zu- und Abwassermanagement

o Verwendung von Ökostorm an allen Standorten

o Intelligente Wärmenutzung: Die Abwärme aus der Produktion wird zum Heizen verwendet

o Hoher Anteil an Mehrweggebinden in der Eigenproduktion

o Moderne Reinigungsmaschinen sparen Wasser beim Reinigen der Mehrwegflaschen

Die Verminderung des CO²-Abdrucks der Produkte aus dem Hause Starzinger zählt zu einem der großen Anliegen. „Für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur Klimaneutralität, nicht nur eine einwandfreie Abfallwirtschaft und nicht nur die Installation von Photovoltaik. Für uns ist es wichtig, in möglichst vielen Bereichen zu agieren: In Wasserkraft zu investieren, auf Elektroantriebsmotoren umzusteigen oder Materialien mit möglichst hohen Recyclinganteilen einzusetzen. Dass wir außerdem in unsere Mitarbeiter, in unsere Region und in Qualität investieren, ist für uns selbstverständlich“, sagt Geschäftsführerin Ludmilla Starzinger im Interview.

Das mittlerweile in 5ter Generation geführte Familienunternehmen produziert nicht nur mehrere eigene Marken, sondern ist Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt. Mehr zu Starzinger gibt es unter www.starzinger.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starzinger GmbH & Co KG

Frau Ludmilla Starzinger

Bahnhofstraße 1

4890 Frankenmarkt

Österreich

fon ..: +43-7684-6444-0

fax ..: +43-7684-6444-19

web ..: https://www.starzinger.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Als Getränkeunternehmen profitieren wir vom Standort Österreich mit seiner besten Wasserqualität. Mit diesem Wasser uns unserem Know How ist es uns gelungen, seit Jahrzehnten ein Leitbetrieb beim Abfüllen von Getränken zu sein.

Das breite Markensortiment aus dem Hause Starzinger, die enorme Kompetenz und die überzeugenden Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich des Private Labelling sprechen für sich. Wir sind stolz auf unser österreichisches Traditionsunternehmen.

