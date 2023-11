Gesundheitstipp: Wein genießen, statt zu konsumieren. Wo ist der Unterschied?

In manchen Kulturen ist Wein ein Alltagsgetränk. Andere wiederum schwören auf den dedizierten Weingenuss zu speziellen Anlässen.

Schweiz, 17.11.2023 – Wein ist nicht einfach zum Trinken, sondern zum Genießen da

Wohlschmeckend, gesund und vielseitig: Wirklicher Genuss lässt sich nur mit bewusstem Wein trinken erreichen. Denn Genießen von Wein und Wein trinken bedingt eine maßvolle Selbstkontrolle des Genussmittels und keineswegs ein übertriebenes Konsumieren von Wein nach dem Motto: Hauptsache schnell und viel.

Maßvolles Wein trinken praktizieren, Wein genießen und den vollen Geschmack und Duft erleben

Alkohol, wie etwa Wein gilt zu Recht als Genussmittel. Denn anstatt maßlos Wein, in großen Mengen und geringer Qualität zu konsumieren, gilt es, den Genuss von Wein zu zelebrieren, also Wein zu genießen. Als Faustregel lässt sich dabei eine Menge von einigen wenigen Glas Wein nennen – und dies der Gesundheit zuliebe nicht täglich, sondern eher einmal bis maximal dreimal mal pro Woche. Dieses wissenschaftlich bestätigte Maß wird als unbedenklich und insbesondere bei Rotwein sogar als gesundheitsfördernd eingestuft.

Und das aus gutem Grund, denn Wein, allen voran Rotwein enthält sogenannte Polyphenole, die aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung sich günstig auf das Herz- und Kreislaufsystem auswirken sollen. Zu große Mengen Wein kehren diese positiven Eigenschaften aufgrund des Alkoholgehalts jedoch ins Negative um. Ein permanenter hoher Alkoholkonsum kann auf Dauer zu starken gesundheitlichen Problemen, wie z.B. Leberschädigung führen.

Hochwertigen Wein gilt es achtsam zu genießen

Erstens sollte nur hochwertiger Wein ausgewählt werden. Hierbei rentiert es sich auf Auszeichnungen, auf den Hersteller, auf den Geruch, die Optik und natürlich auf den Geschmack zu achten. Auch sollte für den perfekten Wein-Genuss der Wein passend zum Essen gewählt werden. Weißweine eignen sich oft sehr gut für Fischspeisen, während gehaltvolle Rotweine gut zu Fleischgerichten passen.

Daneben sollte der Wein nur wohltemperiert serviert werden. Für Rotweine gilt eine optimale Trink-Temperatur von circa 15- 18 Grad, für Weißweine eine etwas niedrigere Temperatur von 8 – 12 Grad.

Um stets perfekt temperierte Weine servieren zu können, macht es Sinn, über den Kauf eines Weinklimaschrankes nachzudenken. Ein Weinkühlschrank bietet die perfekten Bedingungen, um guten, hochwertigen Wein zu lagern, oder diesen auf die perfekte Trinktemperatur zu temperieren. Ein Spezialist für hochwertige Weinklimaschränke ist der Schweizer Hersteller SWISSCAVE. Auf der Webseite des Unternehmens gibt es auch einen Kaufratgeber für Weinklimaschränke.

SWISSCAVE – ein international bekanntes Schweizer Unternehmen

Hochwertige Produkte im Bereich von luxuriösen Weinklimaschränken sowie außergewöhnlich gut ausgestattete Wein-Temperierschränke bilden den Kern des Angebotes. Abgerundet wird das Portfolio durch spezielle Humidore für Zigarrenliebhaber. SWISSCAVE ist unter Weinliebhabern auf der ganzen Welt bekannt für ihre gut durchdachten und ausgestatteten Produkte.

Die Experten für Weinklimaschränke überzeugen dabei mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Gebiet der Weinlagerung und Weintemperierung, einem stetigen Austausch mit Kunden, Gastronomen und Experten, einer immer weiterentwickelten Technologie und hochwertiger Qualität. Daneben begeistern die Weinklimaschränke durch eine exklusive Ausstattung und Verwendung edelster Materialien.

Die moderne Gestaltung und das edle Design der Wein- und Temperierschränke findet nicht nur großen Anklang bei Weinliebhabern, Winzern, Weinexperten sowie in der gehobenen Gastronomie, sondern die schlichte, monolithische Erscheinung ermöglicht es auch, die Schränke als markantes Designelement in die vorherrschende Gestaltung zu integrieren, z.B. in der eigenen Küche.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.