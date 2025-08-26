Seit 2005 beliefert Tierheimsponsoring über 200 Tierheime mit Futter, das speziell für Tierheimtiere entwickelt wurde.

Rottenburg im August 2025 – Im Juli machte eine Nachricht aus Kanada die Runde: Ein neues Förderprogramm für Tierheime rettete tausende Katzen vor dem Verhungern, indem es hochwertiges Futter bereitstellte. Solche Initiativen zeigen, wie wichtig gezielte Unterstützung ist – auch in Deutschland kann man Tierheimen helfen, Tiere gesund zu halten und ihre Zukunft zu sichern.

Jedes Jahr landen tausende Tiere in Tierheimen – oft krank und geschwächt. Doch mit dem richtigen Futter können sie aufblühen und ein neues Zuhause finden. Ihre Unterstützung kann diesen Wandel möglich machen! Hier mehr erfahren: https://tierheimsponsoring.de

Seit 2005 beliefert Tierheimsponsoring über 200 Tierheime mit Futter, das speziell für Tierheimtiere entwickelt wurde. Ein Versorgungspaket, das man übernimmt, sorgt dafür, dass Tiere regelmäßig hochwertiges Futter erhalten. Das spart Tierheimen nicht nur Futterkosten, sondern auch Tierarztbesuche. Mit 15 Millionen Kilogramm geliefertem Futter hat Tierheimsponsoring die Vermittlungschancen tausender Tiere verbessert, da gesunde Tiere schneller ein Zuhause finden.

„Die Futterqualität ist ein Segen für unsere Tiere“, schwärmt ein Tierheimleiter aus Stuttgart. Täglich profitieren 40.000 Tiere von Tierheimsponsoring – ein Beweis, dass dieses Konzept voll ins Schwarze trifft. Solche Unterstützung gibt Tierheimen die finanzielle Freiheit, sich auf Vermittlung und Pflege zu fokussieren. Auf die Webseite www.tierheimsponsoring.de kann man ein Tierheim wählen und ein Versorgungspaket übernehmen. Diese Hilfe wird direkt auf das Versorgungskonto des Tierheims überwiesen – klar und transparent. Tierheimsponsoring, 2005 gegründet, steht für Verlässlichkeit und Tierschutz. Mit über 200 Tierheimen als Partner setzt Tierheimsponsoring Maßstäbe. Sie können jetzt auch starten, Tieren eine glückliche Zukunft zu schenken!

Tierheimsponsoring steht für nachhaltige Hilfe im Tierschutz. Das Unternehmen vermittelt Versorgungspakete, mit denen Tierfreunde direkt dazu beitragen können, die Futterkosten in Tierheimen erheblich zu senken – oft sogar bis zu 100 %. Mehr als 200 Tierheime und über 40.000 Tiere profitieren bereits von diesem einzigartigen Konzept.

